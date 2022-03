El duro informe de la interventora de la Diputación sobre la ejecución de la inversión en el presupuesto: "El peor registro del decenio"

Los números hablan por sí solos. Un 24% de ejecución de las inversiones en un presupuesto es un porcentaje demasiado bajo para pasar desapercibido. Y no lo ha sido para la interventora de la Diputación de Alicante. En el informe de liquidación del ejercicio de 2021 no sólo pone de relieve que la institución ejecutó únicamente uno de cada cuatro de euros en inversión en todo el pasado año, va más allá para enfatizar que es "el peor registro de todo el decenio". La alta funcionaria ha analizado en el informe los niveles de ejecución de las operaciones de capital, los capítulos VI, que corresponden a inversiones reales, y el VII, las transferencias de capital, que son los créditos destinados a financiar operaciones. La Intervención pone el acento en los "reducidos niveles de ejecución" de sendos capítulos, un 24,09% en el caso de las inversiones reales, que incluyen la creación de infraestructuras y obras o la adquisición de bienes de carácter amortizable, y un 31,63% en las transferencias de capital, el segundo peor porcentaje del periodo analizado, destaca.

Como ya publicó este diario, la Diputación Provincial cerró el ejercicio de 2021 con una ejecución del gasto del 61,9% de los 393,8 millones de crédito que dispuso el pasado año en el presupuesto. Así, finalmente, se ejecutaron un total de 243,8 millones de euros en todos los capítulos presupuestarios. No obstante, el organismo gestionado por PP y Cs, y liderado por el popular Carlos Mazón, sigue teniendo su punto débil en la inversión. En la provincia sólo se dispusieron uno de cada cuatro euros de inversiones reales, ya que en todo el año pasado apenas se alcanzó el 24% de la cifra presupuestada; 14,9 millones gastados de 61,9 previstos. Principalmente, en este capítulo se incluyen los diferentes planes de obras que tiene en marcha la institución provincial. Esto baja significativamente el porcentaje global de ejecución presupuestaria.

La interventora, en el extenso y detallado informe de 559 páginas en el que hace un excepcional repaso del presupuesto de 2021, lamenta que "como en ejercicios anteriores" siga existiendo un nivel de ejecución presupuestario "reducido", en cómputo global, y con "tendencia negativa". Así, pone como ejemplo que si en 2020 el presupuesto se ejecutó en un 65%, el del año siguiente ni siquiera llegó al 62%. En el caso de las inversiones reales y de las transferencias de capital, pasaron de ejecutarse en 2020 en casi un 40% a alcanzar "un exiguo" 28,6% en 2021. El informe lo acompaña con un gráfico en el que claramente se puede ver la caída de la curva desde 2013 en el caso de la ejecución de operaciones de capital, como las inversiones. Como consecuencia de estos bajos niveles de ejecución, alerta la funcionaria, las inversiones reales y las transferencias de capital han visto decrecer su importancia relativa al pasar del 39,7%, que representaban en conjunto sus créditos definidos, al 18,4% que han supuesto las obligaciones finalmente reconocidas.

Y todo, en el año en el que más planes de inversión se pusieron en marcha, más los que se habían anunciado ya en 2020, por lo que el informe del órgano fiscalizador de la institución provincial es un varapalo a la gestión. No obstante, el diputado de Presidencia y Economía, Eduardo Dolón, defiende que, por regla general, hay obras e inversiones de planes que devienen del Planifica, del +Cerca, del +Agua o de Deportes, que se han quedado a caballo entre un año y otro al haberse ampliado los plazos para su ejecución y que son convocatorias que se ejecutarán este año con los remanentes. En este sentido, culpa a los consistorios de no cumplir con los plazos previstos de ejecución de los trabajos que subvenciona la institución, por lo que esa cantidad queda pendiente para la siguiente anualidad. En las operaciones de capital están incluidas las partidas destinadas a los planes de obras. En la mayoría de los casos, la Diputación transfiere el dinero a los ayuntamientos y son estos quienes ejecutan las obras, además de ser los encargados de canalizar las ayudas a los sectores que aprueba la institución provincial, como en el caso de los comercios, las pymes o los autónomos afectados económicamente por la pandemia.

Sin deuda

En el otro lado de la balanza está que la Diputación no tiene actualmente deuda viva. La cancelación en 2015 de todas las operaciones de crédito a largo plazo con entidades financieras ha supuesto la generación de un mayor ahorro neto y, en consecuencia, también reseña el informe de Intervención, permite dotar al organismo provincial de una mayor capacidad de autofinanciación de los gastos de capital. A 31 de diciembre de 2021 no existen préstamos avalados pendientes de reembolso, ni operaciones de tesorería, por lo que el endeudamiento de la institución es cero, no ha tenido deuda alguna a lo largo de todo el ejercicio de 2021.

El ahorro neto durante el ejercicio asciende a 97,6 millones de euros, importe que supone un 39,7% de los ingresos corrientes. En el caso de los remanentes de tesorería, el dinero que tiene la institución en los bancos, el ejercicio de 2021 lo cerró con nada más y nada menos que 300.983.474 euros. PP y Cs están haciendo uso de estos remanentes, de manera habitual, para financiar modificaciones presupuestarias. De hecho, este mismo mes la institución ha aprobado el gasto de 73 millones del superávit para inversiones, centrándose en las ayudas por la crisis energética que, además de pymes y autónomos, también se destinarán a las familias, así como subvenciones por la pandemia, ayudar a los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania o refuerzo de los planes inversores.