Antifraude alerta del aumento de denuncias por nepotismo en los procesos de selección de los ayuntamientos

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha presentado a las Cortes Valencianas su memoria de actividad del año 2021, donde pone de relieve el incremento de las denuncias relacionadas con los procesos de selección de personal puestos en marcha por los ayuntamientos. Así, la agencia llama la atención sobre el aumento de las denuncias relacionadas con la gestión de los recursos humanos, principalmente por parte de las administraciones locales, con un total de 161 expedientes tramitados durante el pasado año, el 45% del total, que ascendió a 359, cuando en 2020 suponían el 28%. En términos absolutos y relativos gana peso este tipo de denuncias, con un incremento de 17 puntos porcentuales y con 97 más presentadas al respecto en 2020. Lo más significativo es que la mitad están relacionadas con procesos selectivos y el grueso de las presuntas irregularidades denunciadas se refieren a las oposiciones a la Policía Local. La cuarta parte de las denuncias recibidas por la Agencia Valenciana Antifraude son por irregularidades en los procesos de selección de los cuerpos locales de policía, como la filtración de preguntas.

Ante tal volumen de denuncias por nepotismo en los procesos de selección de la Policía Local, esta institución ha propuesto que se siga el modelo vasco y sea el Ivaspe, y no cada ayuntamiento, quien centralice todas las pruebas. Así lo ha explicado este martes Llinares, quien ha señalado que ya ha trasladado esta propuesta tanto a la Conselleria de Justicia como a la dirección del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. En su opinión, con este sistema se "resolverían definitivamente" los problemas que se están generando en los procesos de selección de empleados públicos, principalmente de agentes de la autoridad pero también en la administración de la Generalitat, en los que hay que garantizar la "limpieza" y la "aplicación absoluta" del principio de igualdad. "Está en juego tener una administración de calidad o no tenerla y, sobre todo, el cumplimiento del ordenamiento jurídico", ha aseverado Llinares, quien ha desvelado que Antifraude ha llevado a la justicia dos casos de irregularidades en oposiciones: a la Policía Local de Benidorm y al grupo A1 de técnicos superiores de la Generalitat. Ha explicado que ambos casos han acabado en sentencia absolutoria, si bien han considerado probado que se filtraron las preguntas, por lo que Antifraude ha instado a ambas administraciones a abrir procedimientos disciplinarios contra los infractores.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude lamenta que algo tan grave como alterar el acceso a la función púbica no tenga el "reproche" del ámbito penal, que reconoce que han ocurrido los hechos pero no tienen encaje en los tipos del Código Penal, por lo que ha defendido que se apliquen con rigor los mecanismos que contempla la ley de Función Pública ante conductas que "vulneran de forma grave principios constitucionales". El director del organismo dependiente de las Cortes ha atribuido el hecho de que reciban más denuncias sobre este asunto a que ahora convocan más pruebas y a que esta entidad es más conocida tras sus cinco años de existencia y la gente tiene más confianza en ella, lo que anima a denunciar los casos de supuestas ventajas y favoritismos en estos procesos de selección.

Dinero recuperable por irregularidades

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, por otro lado, ha cifrado en más de 23 millones de euros el importe susceptible de recuperar por las instituciones públicas por irregularidades, según se desprende de las investigaciones finalizadas en 2021 por esta entidad y que se recogen en la memoria de 2021. A lo largo del pasado año, Antifraude recibió 359 denuncias, un 58 % más que el año anterior. Por primera vez, la agencia ha recogido el impacto económico que, según sus investigaciones, deberían recuperar las administraciones públicas por irregularidades en las que es parte afectada, y que en 2021 supera los 23 millones de euros, según 72 investigaciones finalizadas ese año.

Llinares ha indicado que se trata de expedientes que van de los 10.000 euros a los 20 millones, y que el de mayor importe se refiere a un PAI no desarrollado en Burriana (Castellón), en el que la empresa responsable de esa actividad tenía que haber abonado al Ayuntamiento esa cantidad y este tiene "la obligación" de recaudarla. Además, ha puesto de manifiesto que ya se han recuperado 550.000 euros por una administración local, y que los otros 70 expedientes se refieren a materia de personal, como por ejemplo retribuciones pagadas que no se deberían haber abonado. El director de la Agencia Valenciana Antifraude también ha admitido que el organismo no tiene potestad para reclamar cantidades pagadas indebidamente o responsabilidad contable por importes que se deberían haber abonado y no se ha hecho, sino que solo puede señalarlo, aunque ha recordado que estas memorias se entregan al Tribunal de Cuentas, que tiene más atribuciones.

El director de Antifraude ha destacado que en un año se ha producido un "cambio sintomático" en la materia mayoritaria de las denuncias recibidas: en 2020 se referían principalmente a contratación pública (eran el 34 %, ahora el 16 %), mientras que en 2021 ha primado la gestión de recursos humanos, que ha pasado del 33 al 48 % .

El informe recoge, además, que, desde el inicio de la actividad de la agencia, en 2017, ha actuado como perito judicial en 12 procedimientos judiciales, cinco de ellos en 2021. Llinares ha rehusado dar detalles, ya que algunos procedimientos tienen la instrucción declarada secreta, aunque ha precisado que son casos de presunta corrupción. Así, Antifraude ha abierto alrededor de un millar de expedientes de investigación desde su creación. Eso sí, poco más de la mitad acaban en archivo, bien porque lo que se denuncia no constituye una irregularidad, bien porque las denuncias son genéricas y más bien piden una auditoría general, que no es competencia del organismo, según ha explicado Llinares. También ha señalado que, a veces, se recurre a Antifraude cuando los tribunales han dictado una sentencia o están investigando, lo que les impide entrar a investigar, y ha indicado que, aunque algunas denuncias tienen su origen en una "batalla política", las investigan igual, aunque ha criticado que se haga ese uso.

La memoria de 2021 de la Agencia Valenciana Antifraude también recoge que hay 27 personas acogidas al estatuto de protección de esta entidad tras haber denunciado irregularidades, y que cuatro administraciones no han aceptado sus recomendaciones: el Ayuntamiento de València (en dos investigaciones), el de Rojales y el Institut Valencià de Cultura.

Actividad formativa

Con respecto a la actividad formativa en el año 2021 la agencia ha organizado 43 acciones en las que han participado más de 1.800 personas, lo que ha supuesto un incremento considerable en relación con las 23 actividades organizadas y las 827 personas que participaron en el año 2020. Hay que destacar la elaboración el pasado año de una guía junto con diversos materiales para ayudar a las instituciones públicas a desarrollar sus planes de integridad pública de acuerdo con las exigencias de los fondos Next Generation. El organismo también aprobó su Código ético y de conducta y constituyó su Comité de Ética.

Joan Llinares ha señalado que con la presentación de la Memoria ante las Cortes, la Agencia Antifraude da cumplimiento de esta exigencia y muestra públicamente "el trabajo que realizamos en la lucha contra el fraude y la corrupción y en la creación de una ética e integridad pública.