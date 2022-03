El Síndic de Greuges denuncia el "colapso injustificado" en Atención Primaria y reclama agilizar ayudas a los más vulnerables

El Síndic de Greuges suspende a la Administración en el segundo año del covid. El balance anual de la institución, hecho público hoy, concluye que “las administraciones se muestran incapaces de satisfacer derechos vitales de la ciudadanía en un plazo razonable" y pone el foco principal en dos áreas: Sanidad, dirigida por Ana Barceló, y la de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por Mónica Oltra. Son, precisamente, las que encabezan el ranking de quejas ciudadanas.

El informe entregado hoy a las Cortes valencianas recoge que en el ámbito de la Sanidad, "el colapso que ha soportado la Atención Primaria y la sensación de abandono sufrida por la población en los casos de necesidad inmediata de contactar con los centros de salud". En este sentido, el Síndic pide que se aborden con urgencia las muchas carencias del sistema de salud pública y de Atención Primaria, sin menoscabo de la atención especializada y hospitalaria.

Durante 2021, dice el Síndic, se ha vuelto a evidenciar la "falta de capacidad de respuesta ante los casos de necesidad urgente de contactar con los profesionales sanitarios más cercanos". Y manifiesta: "No ha habido una respuesta a la altura de la angustia que provoca la falta de contacto y la sensación de abandono por parte de servicios elementales. Sensación de abandono que se multiplica en el caso de personas mayores, sin acceso a las nuevas tecnologías".

De igual modo, argumenta que la sexta ola del covid-19, iniciada a final de 2021, hizo patente la persistencia de desajustes e insatisfacciones que, "si bien podían haber tenido explicación durante la primera fase de la pandemia, carecían de justificación tras casi dos años desde su inicio". Por ello, señala que "el colapso del funcionamiento de los centros de Atención Primaria, los más próximos, ha sido constatable". Con todo, considera que "la garantía del derecho a la salud, elemento esencial de cualquier Estado de Bienestar que se precie, no pasa por su mejor momento".

Por esos motivos, y ante la incertidumbre relativa a la evolución de la pandemia, el Síndic considera que "urge la elaboración de planes de contingencia que permitan una respuesta flexible a los problemas de atención sanitaria que se observan con la aparición de cada ola de contagios". Estos problemas, destaca el informe, han resultado "especialmente penosos" con la sexta ola desencadenada por la variante ómicron. Por ello, el defensor autonómico demanda, como un ejercicio obligatorio e impostergable, "evaluar los puntos del sistema donde se concentran las cargas de trabajo, para prever los refuerzos necesarios o los cambios indispensables". Asimismo, el Síndic exige la pronta materialización de los anuncios del Consell relativos a la puesta en marcha de nuevos planes para reforzar la capacidad del sistema sanitario público, singularmente de la Atención Primaria, con el objetivo de convertirla en el eje de todo el sistema, "porque vienen con varias olas de retraso".

Carga burocrática

Además, la institución que preside Ángel Luna ha reclamado un cambio de modelo de gestión de las grandes ayudas, especialmente las de mayor urgencia: las de la renta valenciana de inclusión y la dependencia. A ese respecto, apunta a que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha delegado partes de la gestión de estos procedimientos en las administraciones locales, pero sin cederles ninguna capacidad de decisión. "Hasta las grabaciones en los aplicativos informáticos deben ser validadas por los servicios de la Conselleria. Las administraciones locales hacen propuestas, que se aceptan o no, aunque la ley las califique de vinculantes, como en la renta valenciana de inclusión. Si las propuestas no se aceptan, el expediente vuelve a la administración local; es decir, la Conselleria mantiene el control y la decisión sobre todas las partes del proceso. Este vaivén de actuaciones dentro del expediente supone una mayor carga burocrática y una extensión del tiempo de tramitación de los expedientes, en detrimento de la urgencia de las necesidades de tantos ciudadanos".

Durante el año 2021, destaca el Síndic, la gestión de la renta valenciana de inclusión ha seguido causando situaciones inaceptables y ha concitado un significativo número de quejas. De entre todos los problemas que plantea el reconocimiento de este derecho, pone el acento en uno que considere de especial gravedad. Se trata del criterio de la Conselleria de Igualdad de denegar la prestación cuando la persona solicitante ha aceptado algún trabajo temporal o a tiempo parcial, sin tomar en consideración todo el tiempo que ha estado sin trabajar y los meses de infructuosa espera sin percibir la renta. "Esta actitud de la Conselleria está desincentivando de forma notoria la búsqueda de empleo y dificultando la inserción laboral de ciudadanos en situaciones muy precarias, además de ser una interpretación de la administración autonómica que vulnera la aplicación de la ley".

La Sindicatura viene denunciando desde hace años los excesivos retrasos en el reconocimiento de derechos de carácter vital, como las prestaciones a la dependencia o la renta valenciana de inclusión. Considera que habida cuenta del "considerable esfuerzo" que ha realizado la Generalitat para incrementar, año tras año, las dotaciones presupuestarias dedicadas a estas materias, "resulta inexcusable modificar los procedimientos de gestión de estas ayudas". Esto es algo que viene recomendando infructuosamente esta institución, en sus resoluciones sobre las quejas que presentan los ciudadanos.

Demandantes de vivienda

En su informe, el defensor del pueblo valenciano destaca igualmente que la vulneración de los derechos elementales de los demandantes de vivienda pública y los graves atentados al derecho a la participación política también han provocado numerosas denuncias al Síndic recogidas en el Informe Anual de 2021, un documento en el que consta que el pasado año se iniciaron 4.125 nuevas quejas, más otras 20 de oficio, y se atendieron 16.765 consultas ciudadanas.

En concreto, el número de consultas es el más elevado de los últimos tres años, mientras que las quejas superan ligeramente las de 2020 (4.125 frente a 4.035), pero se mantienen por debajo de las de 2019, cuando fueron 4.528.

Porcentualmente, el número de quejas por provincias es de 1.864 en Alicante; 1.835 en Valencia y 331 en Castellón. La provincia de Alicante tiene una tasa más elevada de quejas que las otras dos -99,06 por cada 100.000 habitantes, frente a los 56,38 de Castellón y las 70,87 de Valencia-. La media autonómica se sitúa en 79,67 quejas por 100.000 habitantes.

Por lo que respecta a las quejas que se han admitido a trámite (2.862), los servicios sociales concentran la mayor parte de las quejas (36,34%). De las 1.040 que ha habido, 435 son por la dependencia; 269, por la renta valenciana de inclusión; 148 por diversidad funcional; 116 de familias y 55 por prestaciones varias, 13 de mayores y cuatro de derechos de género e igualdad.

Hay 314 quejas por transparencia, de las que 182 se refieren al acceso a la información; 241 por empleo (de las que 228 están relacionadas con empleo público); 193 por régimen jurídico, 191 por servicios públicos y 172 de Sanidad.

En concreto estas quejas se centran en la atención especializada (48), la salud pública (36), la información sanitaria (15), la atención primaria (11), las listas de espera (nueve) y la asistencia hospitalaria (cuatro). Luna ha considerado que "hay pocas quejas" en comparación a otras áreas, pero esto es debido al sistema de atención e información del paciente de la propia Conselleria, que ya "criba" al paciente.

En general, la Sindicatura determina que en multitud de quejas, las administraciones han aludido a la falta de medios como motivo del retraso en la resolución de los correspondientes procedimientos administrativos de reconocimiento de derechos o prestaciones. A juicio del Síndic, hay que analizar, de manera rigurosa, las posibilidades de actuación que ofrecen los recursos personales disponibles, estableciendo un orden de prioridades y unos mínimos criterios de flexibilidad para su uso, pero esta institución no ha observado que se esté haciendo. De ahí que "no descartamos que el problema no sea tanto la falta generalizada de personal, como el sistema estático y poco eficaz de gestión de los recursos, que no tiene en cuenta el incremento de cargas de gestión que se produce en momentos determinados en algunos servicios y la disminución en otros”, señala el defensor. Además, tampoco se han resuelto los innumerables problemas que ocasiona el mal funcionamiento de los aplicativos informáticos utilizados en la gestión de los títulos de familia numerosa, de la dependencia y, especialmente, de la renta valenciana de inclusión. "Abordar ya estas carencias es muy urgente", recalca.

Acceso a vivienda pública

El informe apunta a que los demandantes de vivienda pública que han acudido a esta institución han seguido "soportando una elevada vulneración de sus derechos más elementales" a la hora de que la Administración despache sus peticiones. Explica que la inscripción en un registro de demandantes de vivienda sigue sin ser entendida por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, encabezada por Héctor Illueca, como un acto de petición que le obligue a una respuesta. De tal modo que "los ciudadanos se quejan de que, pasados años desde su petición no saben nada de esta, y se encuentran, además, con la desagradable sorpresa de que han sido eliminados de la lista de demandantes de vivienda si no han renovado su solicitud a los dos años de realizar la primera".

Siguiendo con las complicaciones, señala que en los supuestos más habituales de falta de viviendas públicas para adjudicar a quienes reúnen los requisitos legales para ser acreedores al derecho a una vivienda de esa naturaleza, la Conselleria, en vez de facilitar de manera subsidiaria, como dice la ley, una ayuda para el alquiler, pretende que estos demandantes permanezcan atentos a las convocatorias de ayudas que publica el Diario Oficial y formalicen la solicitud de alguna de ellas. "Para rematar el conjunto de desaciertos, y también en clara vulneración de lo previsto en la ley de procedimiento administrativo, todas estas solicitudes sólo se pueden tramitar de forma telemática".

"Esta institución sabe que se están haciendo esfuerzos para ampliar el parque público de viviendas, lo que no resulta fácil ni rápido, y que se están ampliando las dotaciones de ayuda al alquiler. De lo que se trata es de poner el acento en las carencias que se observan en la gestión administrativa de este problema y en la vulneración del derecho a una buena administración, en sus rasgos más elementales".

Después de una resolución del Síndic, en una queja tramitada a instancias de Cáritas, se publicó en el DOGV del 14/09/2021 el Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, que regula el registro de vivienda y el procedimiento de adjudicación de vivienda. El contenido del decreto, que reproduce prácticamente todos los problemas anteriormente señalados, obligó al Síndic a iniciar una queja de oficio contra la citada norma, algo que no suele ser habitual.

"Esta institución quiso actuar de forma inmediata ante el diseño de un procedimiento administrativo que reproduce los errores del pasado y que será fuente de nuevas quejas de la ciudadanía más vulnerable. No basta con abrir un proceso de participación pública desde el Diario Oficial en el procedimiento de elaboración de las normas. Hay que preguntarse si se ha hecho una mínima valoración del perfil social, de los recursos y de las habilidades de que disponen las personas que pueden resultar acreedoras del derecho a una vivienda pública".