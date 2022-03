La Generalitat valenciana suma 3.000 millones de deuda en 2021

El nivel de deuda de la Comunidad Valenciana continúa en una senda de ascenso que parece imparable mientras el Consell se escuda en la infrafinanciación. Los datos publicados por el Banco de España relevan que durante el pasado año, en 2021, los números rojos de la Generalitat sumaron 3.000 millones de euros más, hasta alcanzar la cifra récord de 53.820 millones y posicionarse como la segunda más endeudada, solo por detrás de Cataluña. Esa es la factura adicional del segundo año de la gestión pandémica en la autonomía que preside Ximo Puig.

La conselleria de Hacienda y Modelo Económico, dirigida por Vicente Soler, ha matizado que la cifra se reduciría a 53.170 millones de euros en el caso de descontar el "efecto temporal" del Fondo React. En ese sentido, desde el Consell se recuerda que el Gobierno autonómico adelantó a las comunidades que lo solicitaron a través del FLA los fondos europeos del React hasta que la UE los ingrese. Por tanto, esa cantidad, que en el caso de la Comunidad Valenciana asciende a 650 millones, dejará de contabilizar como deuda en cuanto la UE certifique los recursos de las actuaciones financiadas a través de ese plan, según indican las mismas fuentes.

Con todo, si se contabiliza la deuda con base en la cifra publicada por el Banco de España, supone el 47,8% del PIB de la Comunidad, siendo la región más endeudada de todo el país en relación con su riqueza. Si se descuenta el efecto temporal del React, sería el 47,2% del PIB, aunque se situaría igualmente como la Comunidad con mayor deuda.

En concreto, si no se tiene en cuenta el impacto temporal del Fondo de Liquidez (FLA) React, el incremento de la deuda en 2021 se sitúa en los mismos niveles que el incremento registrado en 2020. Así, frente al incremento de 2.367 millones registrados en 2020, en el ejercicio 2021 habría registrado un importe ligeramente inferior de 2.363 millones de euros de incremento de deuda, y un crecimiento relativo del 4,65%.

Vicent Soler ha insistido en la urgencia de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómico "que acabe con la infrafinanciación crónica de la Comunidad Valenciana" y ha incidido en que "hasta entonces el Consell estará legitimado para invertir los recursos que sean necesarios en garantizar unos servicios básicos de calidad, un estado del bienestar sólido y un gasto social por habitante similar al de la media española, con el consiguiente incremento de deuda que ello acarrea".

En este sentido, Soler ha reiterado "un incremento permanente de la deuda no es deseable" aunque ha asegurado que "si hay una obsesión que marque la actuación de este Gobierno es la de no discriminar a los cinco millones de valencianos y valencianas, por lo que hasta que haya un nuevo modelo de financiación no podremos más que recurrir a la deuda legítima para mantener un nivel de gasto en servicios fundamentales similares a los de la media española y cumplir con las obligaciones que emanan de la Constitución".

"No tenemos un problema de gastos superfluos, tenemos una falta clara de ingresos para hacer frente al mandato básico que la Carta Magna nos otorga en igualdad de condiciones a todas las autonomías", ha apuntado Soler, quien ha remarcado que "la evidencia es que un año más nos hemos visto obligados a recurrir al FLA para compensar la falta ya reiterada de ingresos que sufrimos".

"Entre la discriminación y la deuda legítima, siempre defenderé el derecho a una Educación, una Sanidad y unos Servicios Sociales de calidad para los valencianos y valencianas", ha asegurado el conseller, "y más todavía en un momento de recuperación social, económica y moral tras el covid", ha añadido.

"Es evidente que este Gobierno no quiere ni desea que la deuda se incremente, ni que año tras año nuestro resultado presupuestario sea negativo, pero lo será mientras no contemos con unos ingresos suficientes para costear un estado del bienestar que, por otra parte, es cada vez más costoso para el conjunto de las autonomías", ha señalado el titular de Hacienda. Y es que ya ha advertido en numerosas ocasiones que la Comunidad Valenciana no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo debido a la infrafinanciación crónica de la región.

El 74% de la deuda procede de la infrafinanciación

Soler ha recordado además que los últimos análisis del IVIE evidencian que, del total de la deuda, al menos el 73,6% se debe a la infrafinanciación que viene sufriendo la Comunidad Valenciana, "de forma que si se descontara este efecto, la deuda de la Administración valenciana se situaría en torno a los 13.500 millones".

"Los datos sitúan que desde 2001, la falta de recursos ha generado cerca de 26.600 millones de deuda, a lo que se suma el encarecimiento de la prestación de servicios y el incremento de la población, que sigue sin actualizarse y también el coste financiero de la deuda", ha apuntado Soler, quien ha reconocido que "es una realidad que duele mucho contemplar, como conseller y como ciudadano valenciano, y a la que urge ponerle una doble solución: la del propio sistema de financiación, pero también -como se comprometió la ministra de Hacienda- la de la deuda histórica".

De hecho, tal y como ha reconocido el responsable de Hacienda, "si la Comunidad Valenciana no hubiera estado infrafinanciada, la deuda se situaría en el 12% de nuestro PIB en lugar de en el 47%. Por eso cuando la sociedad valenciana reclama de forma unánime un nuevo modelo estamos legitimados por la fuerza que ofrecen datos, que son irrefutables", ha indicado Soler.

"La infrafinanciación ha hecho que para mantener el nivel de prestación de servicios públicos fundamentales, el Consell se haya visto obligado a endeudarse. Nuestra prioridad, a diferencia de lo que ocurría en la anterior etapa de Gobierno, ha sido siempre garantizar una mejor sanidad aumentando la oferta de centros públicos, una mejor educación con más profesores de apoyo y unos mejores servicios sociales, garantizando la dependencia a miles de valencianos, por poner algunos ejemplos", según el conseller.

"Si la deuda aumenta en esta etapa es porque en un contexto de infrafinanciación y, sobre todo de pandemia, invertimos más en la ciudadanía y en mejorar su calidad de vida diaria", ha apuntado Soler.

Reducción del coste de la deuda

Igualmente, el conseller de Hacienda ha puesto en valor el esfuerzo del Consell "por reducir cada vez más el coste de la deuda de la Comunidad Valenciana, que ya es una de las más baratas gracias a los esfuerzos por refinanciar las operaciones con entidades privadas, a tipos de interés inferiores a los del Estado a través del FLA".

De hecho, en los últimos cinco años, el Consell ya ha ahorrado más de 120.5 millones de euros en intereses de la deuda "lo que ha permitido reducir los costes de unos recursos que deberían llegarnos por vía del sistema de financiación, sin coste alguno, para atender el pago de nuestros servicios públicos fundamentales"

"El ahorro en intereses nos ha permitido destinar una mayor cantidad de recursos a gasto corriente para reforzar nuestra sanidad, educación y servicios sociales, pero también en mayores inversiones y en reforzar el apoyo al tejido productivo", ha apuntado Soler.