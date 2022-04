Oltra descarta dimitir y enmarca la petición del juez de imputarla en la "normalidad" del proceso y Puig confía en la justicia

"No voy a dimitir, no tengo ninguna razón para dimitir". Así de contundente se ha mostrado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se impute a la también consellera de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Oltra ha afirmado que no puede haber sentencia condenatoria por la actuación de la Conselleria de Igualdad que dirige por ese caso por el que fue condenado su exmarido porque "no hay ilegalidad, no hay ilícito ni hay indecencia". El juez ha pedido que se investigue a la vicepresidenta al considerar que "no resulta ya posible progresar en la investigación" sin que la vicepresidenta "sea oída como investigada" y cree que existen "indicios racionales, serios y fundados" de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida.

Tras esta decisión, Oltra ha negado "rotundamente", y ha dicho que también "lo niegan los hechos", que encubriera a su exmarido, por lo que no tiene ninguna razón para dimitir, según ha declarado al ser preguntada al respecto por los medios de comunicación en el Encuentro Estatal de Personas Trans, que se celebra en Madrid. "La decencia no la marcan los tribunales y la línea ética no la marcan los tribunales. Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad, todas las personas que han desfilado por el juzgado en las últimas semanas han dejado bien claro que no ha habido órdenes ni instrucciones ni nada que no fuera dejarles trabajar en libertad y desde la profesionalidad", ha manifestado.

Oltra ha insistido en que no hay ni un solo indicio "de lo que no existe" y donde no hay delito y no hay indecencia, "no puede haber una consecuencia jurídica". La vicepresidenta considera que el juez está haciendo su trabajo, que es cerrar un periodo de investigación para saber qué ha pasado y en el que falta ella, y enmarca la petición para que sea investigada, antes imputada, en que entra dentro de la normalidad del proceso. De sentarse en el banquillo de los acusados, la vicepresidenta del Consell ha adelantado que explicará "lo mismo" que lleva explicando desde hace tiempo y está por escrito porque, ha dicho, "la verdad solo tiene un camino".

Oltra señala que se trata de una querella de la extrema derecha, "de Vox y de España 2000", y a su "estela" se apunta el PP porque "no le ha venido bien no seguir gobernando y saqueando la Comunidad Valenciana", ha apuntado en relación a que, a la conclusión del proceso contra el exmarido, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de la formación ultra España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno, que desacreditaba su versión, sobre lo sucedido.

La vicepresidenta del gobierno valenciano ha rechazado dimitir, como ha solicitado el PP de la Comunidad Valenciana. "El PP está rabioso porque estuvimos trabajando mucho para que se viera todo el desastre en corrupción, malversación y desvío de dinero de los valencianos, mientras no había dinero para dependencia, discapacidad o las familias", ha declarado en referencia a la Fórmula 1 y la Copa del América. Y ha recordado que la última vez que fue imputada fue debido a la querella "de un señor del PP -Rafael Blasco- que acabó en la cárcel por robar los fondos de cooperación".

Finalmente, a preguntas de si dimitiría si la condenaran, ha admitido: "Todos hacemos lo que dice la justicia, ¿verdad?".

Puig confía en la justicia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha enmarcado en "la normalidad judicial" la posible imputación de Mónica Oltra, al tiempo que ha afirmado que no está "en absoluto" preocupado por la estabilidad del Botànic. Puig ha manifestado que cree "absolutamente" en el funcionamiento de la Justicia. "Yo siempre he dicho que la democracia es que cada poder actúe en consecuencia y con independencia", ha remarcado.

Además, el jefe del Consell ha incidido en que "muchas veces" han llegado al TSJCV cuestiones "que no han ido más allá", por lo tanto ha señalado que hay que "ser respetuosos con el quehacer de la justicia, con la responsabilidad judicial" y ha asegurado que "siempre" estará "a lo que diga la Justicia".

Preguntado por si le preocupa la estabilidad del Botànic, ha respondido que "en absoluto" y ha insistido en que cree en la Justicia, en la democracia y en la separación de poderes, por lo que insiste en que "se ha procedido a un instrumento de carácter legal y será el TSJCV el que definirá finalmente cuál es la posición".