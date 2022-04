González Pons vuelve a la cúpula del PP para tejer puentes con el PSOE

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, designó ayer, tras la primera reunión de su comité ejecutivo nacional, a la cúpula del partido, una reducida nómina de cinco vicesecretarías que encabezó con la institucional, que será para el eurodiputado valenciano Esteban González Pons.

La relación de Feijóo y el exconseller viene de lejos y su presencia en el comité de dirección se daba por segura. Pons calificó al nuevo líder de «amigo» durante su intervención en la apertura del congreso.

Cuando el gallego valoró en 2018 optar a presidir el PP contaba con González Pons como secretario general, número dos. En esta ocasión, el presidente (aún) de la Xunta no ha dado ese cargo al valenciano. No por desconfianza. La razón principal es que el eurodiputado ha querido continuar con su carrera política en Bruselas, algo incompatible con llevar las riendas del partido como secretario general (lo que era Teodoro García Egea).

Así que el valenciano, que ha sido el presidente de la comisión organizadora del 20 congreso del PP (un gesto ya en sí) y que ha recibido numerosos elogios durante este fin de semana de los barones por este papel), obtiene lo que quería. O lo que su entorno ha deslizado que quería. Estará en la cúpula del nuevo PP en una etapa crucial tras la crisis de hace un mes, pero dedicado a cuestiones más políticas que a la fontanería interna. Dedicado sobre todo a construir puentes con el PSOE y no a batallas internas en las provincias. Dedicado más a políticas de Estado (exteriores, defensa, interior y justicia) que a otros fangos. Y dedicado a las relaciones internacionales, lo que potencia su carrera en Bruselas. Ahora es vicepresidente del grupo popular en el Europarlamento.

Una casa conocida

Génova es un edificio conocido para González Pons. Es bastante común en este 'nuevo' PP esa conexión con el pasado. El exsenador y exconseller de la Generalitat ha sido vicesecretario del partido en dos mandatos consecutivos bajo la égida de Mariano Rajoy. Lo fue de Comunicación a partir de 2008 y de Estudios y Programas tras el congreso siguiente, en 2012. Pero llegaron los desastres de la crisis, la nueva política y las ansias de renovación, y desde 2014 su vida política está volcada en el Parlamento Europeo y fuera de Génova. Ahora tendrá que volver a mirar a Madrid, donde tendrá que acudir la mayoría de lunes a la reunión semanal de dirección del PP.

González Pons sale del 20 congreso nacional de los 'populares' como el valenciano con más peso en la dirección del PP. Y también con más influencia por su proximidad a Feijóo. El eurodiputado ha estado desde el minuto uno en la operación para que el presidente gallego fuera la solución a la crisis tras la guerra abierta entre Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El valenciano impulsó al ya presidente del PP a dar ese salto, al que hasta ahora se había resistido, y maquinó con otros barones del partido en busca de una reorientación del partido ante la presencia acechante de la extrema derecha.

El comité de dirección del nuevo PP está integrado por diez personas, presidente incluido. Como informó ayer este diario, domina el eje formado por Galicia y Andalucía, con cinco puestos para representantes de estos territorios. Feijóo, Miguel Tellado (Organización Territorial) y Diego Calvo (Comité Electoral) son gallegos. Elías Bendodo (coordinador general, número tres del partido) y Juan Bravo (vicesecretaría económica) son andaluces. Después hay un valenciano (González Pons), un madrileño (Pedro Rollán, coordinación autonómica y local), una riojana (Cuca Gamarra, secretaria general, número dos), un extremeño (José Antonio Monago, Comité de Derechos y Garantías) y una manchega (Carmen Navarro Lacoba, Políticas Sociales).

Feijóo dijo ayer que puede haber ajustes, pero que quiere un organigrama corto. Con este esquema, el gran poder valenciano en Génova en esta nueva etapa será, casi en exclusiva, González Pons, al margen de los cuatro valencianos entre los 40 miembros del comité ejecutivo y los tres entre los 30 de la junta directiva, los órganos de apoyo.

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS A la tercera vez no se quedó con la miel en los labios Había estos días miradas de reojo en la delegación valenciana en el congreso de Sevilla por si el pasado volvía a repetirse. Pasaban los días y no salía la bolita con el nombre de Esteban González Pons. Para muchos tenía que ser la de la secretaría general, porque era lo que pudo haber sido en 2018, pero ya antes de Sevilla se resolvió que no, que esa función era para la superviviente Cuca Gamarra, viva después de estar al lado de dos líderes caídos. Después Génova deslizó en voz baja que Gamarra no tendría tanto poder porque tendría el contrapeso de un (o una) coordinador general. Volvió a pensarse en el eurodiputado y, de nuevo, agua. Fue empezar el congreso y Feijóo también anunciaba al elegido: el andaluz Elías Bendodo.

Así que empezaron a surgir miradas aviesas: a ver si iba a haber una tercera ocasión. A ver si el valenciano iba a quedar, otra vez, con la miel en los labios. Porque van dos en que un presidente del PP sorprende ingratamente a Esteban González Pons. Sucedió en 2011, cuando sonaba, y mucho, como ministro de Mariano Rajoy, ya que llevaba desde 2008 en su equipo de dirección. La mayoría de aquella cúpula dio el salto al Gobierno. Algunos aseguran que él tenía un ministerio prometido. Pero nada. Tuvo que continuar en Génova. Y sucedió de nuevo en 2014. Parecía que iba a ser el número uno de la lista del PP al Parlamento Europeo y colocaron al exministro Miguel Arias Cañete por delante. Cuando en 2019 volvieron a situar a Dolors Montserrat como cabeza de cartel ya sorprendió poco.

Ahora le toca regresar. Ocho años después. Estará al frente de una vicesecretaría por tercera vez. Será con un rango superior: responsable de Institucional (una cartera que ahora no existía), que incluye bastante de todo. Es un puesto más de pensamiento que de acción directa. Como quería.

Una de las razones que en alguna ocasión se ha sugerido para explicar que Rajoy no terminara de depositar toda su confianza en él (al menos, como para hacerlo ministro) ha sido la proximidad a los casos de corrupción que dejaron al PP valenciano marcado. La corrupción (la propia, al menos) no ha estado en este congreso. Ni siquiera a pesar de que la guerra de Casado y Ayuso estalla por una acusación de posible corrupción de la madrileña.

González Pons (València, 1964) fue parte de los gobiernos de su amigo de juventud y estudios de Derecho Francisco Camps, en los que pocos se libraron de alguna imputación judicial. Fue conseller de Educación y Cultura a partir de 2003. Luego portavoz y titular de Presidencia cuando se preparaba la visita del papa a València, por la que algunos de los que estaban alrededor han sido condenados. Incluso estuvo al frente de una cartera tan codiciada como Territorio . Acuñó entonces una de sus frases más recordadas: el urbanismo «verde por fuera y rojo por dentro», modelo «sandía».

Político de ingenio y gracia, una máquina de construir frases lapidarias y titulares de prensa, en los últimos años la libertad y el conocimiento de otras experiencias en Bruselas le ha permitido virar a posiciones más reflexivas y desmarcarse de posiciones de partido. Sucede con la ampliación del puerto de València, que ha cuestionado. Ese vuelo libre le ha permitido también debutar como novelista. Tras Ellas, en otoño debe llegar la segunda novela, con trasfondo parlamentario y, seguro, dobles lecturas del político de camisa blanca.





Sevilla deja a Mazón con aire pero no reforzado y dos dudas: la financiación y los pactos con Vox

Del congreso sale un valenciano en la nueva dirección del PP, cuatro en el comité ejecutivo (más Carlos Mazón, miembro nato como presidente del PPCV) y tres en la junta directiva, uno por provincia. Además del equilibrio territorial y la veteranía de los elegidos para el comité ejecutivo, destacan dos nombres: Esteban González Pons, que regresa a la cúpula, y María José Catalá, designada por Alberto Núñez Feijóo expresamente como vocal. Dos nombres unidos por una larga y buena relación política. ¿Casual?

El factor Catalá. Una máxima en el PPCV reciente: de cada movimiento sale crecida María José Catalá, que prosigue la acumulación de cargos: secretaria general del partido, portavoz en las Cortes, alcaldable de València y ahora miembro del comité ejecutivo nacional con pedigrí especial, al ser una de las cinco designaciones directas del nuevo líder. El último dato no hay que dejarlo pasar.

La posición de Mazón. Mazón sale en paz del congreso, pero no reforzado, algo que tampoco se podía esperar por otra parte dados los apoyos con los que llegó a la presidencia del PPCV. No hay «antimazoners» entre los valencianos con puesto en Génova, pero no hay un «mazonista» de pura cepa; no son adversarios internos, lo apoyarán, pero pueden tener otros intereses si llega el caso. Mazón tiene garantizada la presidencia hasta las elecciones autonómicas. Feijóo dijo ayer que el objetivo de la dirección será buscar los mejores candidatos y programas. Luego, habrá que ver, porque lo sucedido este fin de semana se puede interpretar como el comienzo de la preparación de una alternativa, si llega el caso. Es solo una lectura.

El papel de González Pons. Puede ser una referencia desde la distancia. Y un vigilante. El PPCV sabe que va a tener alguien con autoridad en Génova y notable influencia observando desde Bruselas. Puede jugar el papel de faro que orienta a Mazón y Catalá, pero, según vayan las cosas, puede ser también el guardia que notifica a la autoridad los errores que observa en su casa. Lo que se puede descartar es que solo ejerza de observador.

Reivindicativo. Los mensajes reivindicativos de Mazón en Sevilla encajan en el perfil de una comunidad que tiene una agenda clara de urgencias por las que combatir al margen de quien gobierne. Son también una manera de recordar el peso del PPCV y de reivindicar su necesidad para que el PP prospere en España.

Vacío con la financiación. Mazón se olvidó de la principal reivindicación valenciana, la reforma de la financiación autonómica, en su intervención ante el plenario, lo que puede ser un indicio, unido a que Feijóo tampoco la abordó en ninguno de sus tres discursos del fin de semana, de que el PP descarta este asunto en lo que resta de legislatura en España.

La relación con Vox. Queda en el aire. No aparece en los discursos, pero está en el trasfondo de los mensajes y en los acuerdos sobre la mesa. Feijóo ha ofrecido moderación, entendimiento, sosiego y gestión, pero no ha marcado una línea roja a los pactos de gobierno con la ultraderecha. Ha dicho que su PP es un partido que no pacta con independentistas (en referencia a ERC y Bildu), pero no ha dicho nada de no pactar con los que rechazan la España de las autonomías o la violencia machista. Se puede extender esa duda al caso valenciano. Va a ser una nube que va a acompañar a Mazón y al PPCV al menos hasta las elecciones.