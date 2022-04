La oposición eleva la presión contra Puig mientras Oltra descarta dimitir aunque sea imputada

La petición del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València al TSJCV para que se impute a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, marcará la sesión de control que se celebra este jueves en las Cortes valencianas. La oposición no solo pondrá el foco en la situación judicial de la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, sino que utilizará este asunto para elevar la presión sobre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La bancada de la derecha viene reclamando que el jefe del Consell asuma responsabilidades por todo este asunto y cese a la líder de Compromís, si bien tanto Puig como el Botànic han defendido siempre la diligencia de Oltra. Con todo, Vox ya ha anunciado que preguntará directamente por esta cuestión en el Parlamento, aunque se da por hecho que no solo la formación de Santiago Abascal atacará con esta cuestión, sino que lo hará igualmente el PP y Cs.

El líder de los populares en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha considerado hoy tanto Oltra como Puig tienen "un problema de coherencia y de dignidad".

"En la vida política la coherencia es muy importante", ha aseverado Mazón en una entrevista en À Punt, al tiempo que ha remarcado que en todo este asunto "no hay más víctima que la menor" que sufrió abusos, sobre lo cual "no cabe duda porque hay sentencia firme". El líder popular ha agregado, en referencia a acciones pasadas de Oltra cuando estaba en la oposición, que él no se va a poner una camiseta con la cara de la vicepresidenta boca abajo ni con la leyenda "Se busca". "Pero cuando otros lo hacían, ahora parece que tienen un problema de coherencia", ha reprochado.

Mazón ha precisado que "el máximo responsable" de las políticas de protección a menores en la Comunidad Valenciana es también Ximo Puig, por lo que han insistido en que el president y la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas "son los que deberían tomar nota". "Yo lo que les ofrezco es un espejo para que miren lo que decían, con casos que han acabado en nada, y lo que les está pasando ahora a ellos".

Además, ha considerado que el problema de los servicios sociales va más allá porque "han colapsado". Por todo ello, ha reiterado a Puig su petición de "dignidad" y de que "asuma su responsabilidad en base al discurso que hace no tanto mantenía". En cuanto a una posible dimisión de Oltra, ha dicho que es su decisión, pero ha apostillado: "A mí no me hubiera ocurrido esto desde el punto de vista de la coherencia y la dignidad".

Los previsibles ataques políticos contra Oltra con base en su posible imputación judicial no serán los únicos. La sesión se celebra tan solo una semana después de que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en su informe anual pusiera el foco en el sistema de gestión de las grandes ayudas sociales, como la renta valenciana de inclusión y la dependencia, que «no está funcionando» porque la ciudadanía denuncia «retrasos de años» en prestaciones que deberían ser inmediatas, por lo que se requieren cambios urgentes. Son, precisamente, competencia del departamento de Oltra, y la oposición reclama explicaciones por ese demoledor balance. Con ello, la síndica del, María José Catalá, preguntará en la sesión de control por las medidas que va a adoptar el presidente para mejorar la atención social a los valencianos. Y por la misma cuestión le interpelará la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, quien quiere saber qué medidas piensa adoptar, cómo jefe del Consell, tras conocer las conclusiones del citado informe. Mientras la síndica de Vox, Ana Vega, preguntará a Puig si piensa hacer alguna remodelación en su Consell, "a la vista de la solicitud de imputación" de su vicepresidenta, Mónica Oltra, "por el escándalo de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat y vista de la mala gestión de sus consellerias".

"Responsabilidad por las mentiras de otros"

Mientras tanto, la vicepresidenta del Consell ha recalcado hoy que no piensa dimitir y ha argumentado que el procedimiento judicial parte de una "teoría de la conspiración" encabezada por la extrema derecha: "Solo faltaba que tengamos que asumir responsabilidad por las mentiras que cuentan otros". Oltra ha indicado que "una dimisión siempre tiene sus causas" y que se tiene que pedir responsabilidad política "en una actuación con falta de ética o delictiva". "En este caso, ni hay ilegalidad ni falta de ética en las actuaciones", ha asegurado.

Además, ha aseverado que todas las actuaciones que se han llevado a cabo en el caso "contradice la teoría de la conspiración que ha ideado y construido la extrema derecha desde la calumnia". Para Oltra, dimitir en esta situación "no es asumir responsabilidad política, es rendirse ante el acoso y derribo por motivo político, porque lo que no pueden conseguir en las urnas, lo intentan conseguir con mentiras y juego sucio en los tribunales".

Para la vicepresidenta, que hubo desprotección a la menor "está por demostrar" y ha asegurado que este caso parte de "una serie de manifestaciones basadas en especulaciones y no en pruebas". "Eso se sigue arrastrando como una verdad judicial cuando es una especulación impropia del principio de taxatividad que debe presidir el derecho penal", ha agregado.

Oltra ha defendido que "la existencia de los documentos es innegable" y ha considerado que es "la prueba que refuta todas las mentiras". Además, ha recordado que ya fue imputada por "defender a los vecinos del Cabanyal": "No es la primera vez que me pasa", ha aseverado y ha cargado contra "los poderes fácticos y aquellos que no soportan no estar en el poder e inician el acoso y derribo".

Según la consellera, "todas las pruebas contradicen" los "indicios razonables" que han motivado la petición de imputación y ha señalado que "todos los documentos" y "todas las personas que han declarado no piensan eso". Preguntada si le gustaría ir a declarar, ha señalado: "Yo haré lo que tenga que hacer. El juez hará su trabajo y yo haré el mío".

Mollà aboga por esperar a la decisión del TSJCV

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha abogado por esperar a la decisión del TSJCV sobre la petición de investigar a la vicepresidenta y ha dicho no entender por qué se pide imputarla ahora "si cuando el juzgado de instrucción abrió este proceso no consideró que había causa para imputarla desde el principio".

"No entiendo que hayan cambiado las circunstancias", ha señalado la también representante de Compromís, al tiempo que ha remarcado que la denuncia que inició el proceso judicial "es de España 2000, de la extrema derecha".

La consellera ha defendido la "teoría del uno antes que el dos": "Lo que sabemos es que el juez de instrucción ha elevado al TSJCV esa petición porque entiende que este debe acogerlo e imputar a Mónica Oltra para seguir el proceso, pero a día de hoy no sabemos lo que el TSJCV hará, así que vamos a esperar a que pase ese momento y entonces lo valoraremos", ha expresado.

Por último, ha remarcado que la vicepresidenta que "ha dado muchas explicaciones largas con días concretos y acciones concretas y eso nadie se lo puede recriminar".