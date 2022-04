Baldoví: "Pongo la mano en el fuego por la honestidad y la honradez de Oltra"

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha salido hoy en defensa de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al asegurar que "pone la mano en el fuego por su honestidad y su honradez". El parlamentario se ha expresado así tras ser preguntado por la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València al TSJCV para que la lideresa de Compromís sea imputada en el caso que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Baldoví, en una comparecencia en el Congreso, ha cerrado filas con Oltra y ha repetido el argumentario que la propia consellera de Igualdad y la coalición valencianista a la que pertenecen viene utilizando desde que se el pasado viernes trascendió la petición de imputación. En ese sentido, el diputado ha recordado que a día de hoy, la vicepresidenta de la Generalitat no está imputada y ha dicho que está por ver lo que decide el TSJCV. Con todo, ha recordado que Oltra ya fue imputada por defender el Cabanyal "de quien quería arrasarlo", y ha añadido que quien promovió esa denuncia se encuentra actualmente en prisión, en alusión al exconseller Rafael Blasco. Declaraciones que van en la misma línea de lo expresado ayer por la número dos de la Generalitat cuando fue preguntada por este mismo asunto.

Sobre si cree que Oltra debería dimitir en caso de ser finalmente imputada, Baldoví se ha remitido a las declaraciones que realizó ayer la vicepresidenta, cuando recalcó que no piensa renunciar al cargo y dijo que: "Solo faltaba que tengamos que asumir responsabilidad por las mentiras que cuentan otros", en referencia a la ultraderecha. "En este caso, ni hay ilegalidad ni falta de ética en las actuaciones", subrayó Oltra. La consellera valoró además que dimitir en esta situación "no es asumir responsabilidad política, es rendirse ante el acoso y derribo por motivo político, porque lo que no pueden conseguir en las urnas, lo intentan conseguir con mentiras y juego sucio en los tribunales".

En esa línea, el parlamentario de Compromís ha destacado que "pone la mano en el fuego por la honestidad y la honradez de Mónica Oltra".