La Diputación tiene bloqueadas desde hace cuatro años ayudas al colectivo LGTBI+

Las políticas de ayudas en materia LGTBI+ se cuelan en el debate político de la Diputación. Los socialistas presionan al equipo de gobierno de PP y Cs por no elaborar y aprobar las bases de ayudas y subvenciones para dotar de recursos económicos a las entidades locales alicantinas para la implementación de políticas municipales a favor de la igualdad de las personas LGTBI+. De hecho, ya han pasado cuatro años desde que en 2018 se aprobara en el pleno de la institución provincial, a iniciativa del grupo socialista, una moción para la creación de una partida presupuestaria destinada a dar subvenciones a los ayuntamientos y entidades locales de la provincia, de hasta 20.000 habitantes, para poner en marcha planes y acciones municipales en favor de la diversidad del colectivo LGTBI+. Sin embargo, la Diputación tiene bloqueadas esas ayudas desde hace cuatro años sin que se haya liberado la partida que los grupos políticos aprobaron entonces.

El PSOE llevará el debate de esta falta de ayudas al pleno de este miércoles a través de una moción en la que exige el compromiso efectivo de la Diputación que dirige el popular Carlos Mazón para que en esta misma anualidad se dote de esta partida a las entidades locales y asociaciones LGTBI+ de la provincia. Además, los socialistas reclaman que se lleve a cabo la redacción, aprobación y convocatoria de las bases específicas de subvenciones en concurrencia competitiva ordinaria destinadas a ayuntamientos y entidades locales para planes municipales, programas y acciones de diversidad con este colectivo, así como la lucha contra la discriminación sexual y los delitos de odio, además de que las ayudas lleguen también a las asociaciones.

En la moción, el PSOE propone que se desarrolle una campaña específica contra la lgtbifobia y el día del Orgullo LGTBI+, que se celebran el 17 de mayo y el 28 de junio, respectivamente. La propuesta es mucho más amplia, y abarca la promoción del talento de este colectivo mediante premios o concursos en el ámbito de la investigación, la cultura, la literatura y el deporte, para darle visibilidad, así como que se incorpore en la institución provincial un programa formativo para los funcionarios de la Diputación en materia de diversidad sexual y un protocolo de prevención y de actuación en situaciones de discriminación y odio. Por último, los socialistas piden que en todos los documentos y formularios administrativos oficiales se ofrezca la posibilidad de indicar otras formas de identificación del sexo-género de las personas "que sean inclusivas" y que contemplen "el abanico de situaciones" de diversidad familiar presentes en la sociedad alicantina. La diputada provincial del PSPV-PSOE Eva Delgado será la encargada de defender la moción en el pleno. Desde la Diputación no se pronunciaron al respecto tras la consulta de este diario.

En junio de 2018 los socialistas presentaron una moción, aprobada en sesión plenaria, que proponía al gobierno de la Diputación de Alicante la creación de una partida presupuestaria destinada a ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores de hasta 20.000 habitantes para poner en marcha planes y acciones municipales de diversidad LGTBI+. En 2020, y a pesar de que la partida estaba contemplada en el presupuesto, la Diputación de Alicante no las convocó como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, que paralizó todo. No se llegaron a poner en marcha las ayudas previstas entonces, pero tampoco en 2021, ya que esa partida desapareció en los presupuestos de esa anualidad, lo que los socialistas critican por ser "incomprensible". De hecho, el grupo socialista propuso una nueva moción en mayo de 2021, en la que conminaba a la Diputación a dar cumplimiento al compromiso adquirido en la sesión plenaria de junio de 2018 e incluir en el presupuesto de 2021 la partida con consignación suficiente para poder facilitar la implementación de los planes de Igualdad LGTBI+. Pese a ser aprobada por unanimidad esta última moción, tras incluir una enmienda del equipo de gobierno, las ayudas tampoco se hicieron efectivas.

Sí que la institución provincial llevó a cabo un trabajo de campo para conocer la realidad institucional de la situación de este colectivo en la provincia. El 19 de noviembre pasado se presentaron los resultados en la "I Jornada sobre Identidad Sexual y Perspectiva de Género" en la que se involucró el gobierno presidido por Carlos Mazón y el propio presidente de la institución provincial. Mazón, de hecho, anunció entonces que la Diputación reforzará las actividades sobre diversidad sexual e identidad de género con el fin de favorecer la implantación en la provincia de políticas públicas eficientes y acordes que den respuesta a las necesidades de las personas LGTBI.

Resultados poco alentadores

Los resultados del estudio presentado en noviembre no podían ser más reveladores. El 74% de los ayuntamientos no cuenta con planes o estrategias específicas destinadas al colectivo LGTBI+ y, los que sí lo tienen, en su mayoría están incluidos en el plan municipal de igualdad. Además, el 84% de los consistorios no contempla presupuestos económicos para desarrollar actividades para este colectivo y el 88% ni siquiera realiza campañas informativas para concienciar sobre su discriminación. Otros porcentajes muy significativos es que el 98% de las entidades locales no forma a sus trabajadores en materia LGTBI+ y que el 81% no ha implementado ninguna acción de esta comunidad desde la aprobación de la ley en 2017. Sólo el 9% de los ayuntamientos subvenciona actividades que desarrollan colectivos y asociaciones de diversidad.

Una situación que se pretende paliar con la llegada de subvenciones de la institución provincial a las administraciones locales para implementar políticas municipales en esta materia. Algo que generará debate político en el pleno de este miércoles en la Diputación.