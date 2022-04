El nivel exigible de valenciano a futuros funcionarios divide a Justicia y Educación

A falta de poco más de un mes para que se cumpla un año de la entrada en vigor de la Ley de Función Pública Valenciana, la negociación en el Consell para determinar el requisito lingüístico que se exigirá a los nuevos funcionarios de la Generalitat se encuentra encallada. Las posturas continúan siendo divergentes entre la conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, liderada por Gabriela Bravo (PSPV), y el departamento de Educación, Cultura y Deporte, encabezado por Vicent Marzà (Compromís). Principalmente, por el nivel de conocimientos de valenciano que se exigirá a los trabajadores públicos del grupo más alto de la Administración autonómica, los A1 y A2. Mientras los socialistas defienden la necesidad de adaptar la titulación requerida a cada uno de los puestos, los valencianistas abogan por establecer una acreditación de conocimientos común y, en cualquier caso, con una mayor titulación.

La negociación de la Ley de Función Pública Valenciana ha sido uno de los grandes motivos de divergencia en el seno del Consell desde la pasada legislatura a cuenta, sobre todo, del requisito lingüístico. No obstante, el pulso entre los dos principales socios del Botànic sigue activo a día de hoy. En marzo de 2021, la normativa fue aprobada en las Cortes sin establecer el grado de conocimientos de valenciano que tendrán que documentar los candidatos que aspiren a un puesto público. La clave radica en el artículo 62 de la normativa, que recoge los requisitos de acceso para la función pública; entre ellos, el de "acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes". No obstante, eso fue algo que quedó condicionado al desarrollo posterior de un reglamento que debería estar aprobado en un plazo de 12 meses. Al fin y al cabo, se pospuso una de las negociaciones cruciales para determinar cómo se aplicará la nueva exigencia con la que el valenciano dejará de puntuar como un mérito para pasar ser un requisito en aras, según defiende Compromís, de la normalización lingüística. Ahora, el tiempo delimitado por la propia legislación está cada vez más cerca de llegar a su término. El mes de mayo es, en principio, el tope límite, si bien diferentes voces señalan ya que, muy probablemente, la propuesta definitiva no podrá estar sobre la mesa en tiempo y forma. Además, se quiere evitar que este polémico asunto vuelva a evidenciar una nueva fractura entre las siglas capitaneadas por Ximo Puig y Mónica Oltra. Especialmente, en un momento en el que la vicepresidenta del Consell no pasa por su mejor momento y cuando todos los focos apuntan ya a los procesos electorales de 2023.

El desarrollo de la ley obliga en todo caso a alcanzar un pacto a los consellers Bravo y Marzà. La normativa explicita que el reglamento debe recoger el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunidad Valenciana, previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística. Es decir, que es el área de Justicia la que debe hacer la propuesta concreta pero para ello necesita obligatoriamente el visto bueno del departamento controlado por el conseller de Compromís, es decir, que será vinculante. Fuentes consultadas por este diario señalan que, hasta el momento, los valencianistas siguen abogando por que los altos funcionarios tengan que acreditar nivel de lengua cooficial equivalente al C1, mientras que desde las filas socialistas entienden que no se debe exigir más de un B1 porque ese es el nivel que se garantiza en el sistema de educación público, al concluir bachillerato. No obstante, fuentes autonómicas señalan que esta es una cuestión que no afectaría a los funcionarios que ya cuentan con plaza, destacando además que en la plantilla actual más del 95% cuentan con algún tipo de certificación de conocimientos de valenciano y, el 70% de ellos, con el nivel C1, que equivale al antiguo mitjà.

Para la elaboración del reglamento necesario, la Generalitat puso en marcha una Comisión de Estudio para la Acreditación de la Competencia Lingüística en la Función Pública Valenciana, integrada por cargos políticos y profesores universitarios que continúa sus reuniones. Es el órgano encargado de proponer los criterios generales que servirán de base para regular la acreditación de los conocimientos de valenciano que serán necesarios para participar en los procesos de selección del personal al servicio de la Generalitat.

Una vez que su informe sea presentado, la propuesta de requisito lingüístico necesitará, además, pasar por los órganos de diálogo social, es decir, por las mesas sectoriales y ser negociada con los sindicatos. Y todo en poco más de un mes, lo que parece cuanto menos complicado.