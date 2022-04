PP y Cs aseguran tener blindados sus pactos municipales y el de la Diputación está «sellado con cemento armado»

Los pactos de Ciudadanos en la Diputación y en los ayuntamientos donde gobierna tanto con PP como con PSOE, no peligran. Así de contundentes se muestran en la formación naranja tras la moción de censura presentada por ediles de su formación en Orihuela junto al PSOE y Cambiemos-Unidas podemos para expulsar de la Alcaldía al PP. Un acuerdo que no cuenta con la autorización de la dirección del partido que dirige Inés Arrimadas. «Lo de Orihuela no es extrapolable a ningún otro sitio», insiste el coordinador provincial de Cs, que aún trata de asimilar lo sucedido en la capital de la Vega Baja, donde el tablero político pretende moverse bajo sus siglas pero con unos ediles díscolos actuando por libre y a los que ya se les ha abierto un expediente con el objetivo de expulsarlos del partido por haberse saltado las directrices de la cúpula nacional.

En el PP también tratan de reponerse del golpe que, si la moción de censura prospera, les dejará sin la Alcaldía de la cuarta localidad más poblada de la provincia. PP y Cs mantienen una buena relación a nivel de las cúpulas provinciales y autonómicas que, aseguran desde ambas formaciones, no romperá lo sucedido en Orihuela, que todos se apresuran en hablar de ello como un «hecho aislado». Populares y naranja forman tándem para gobernar en seis municipios de la provincia (Alicante, El Campello, Mutxamel, Calp, Callosa de Segura y Muro), tras la expulsión de Cs del gobierno de Orihuela ejecutada por su alcalde, Emilio Bascuñana. También forman bipartito en la Diputación de Alicante. En el llamado gobierno provincial, PP y Cs gestionan sin que se hayan hecho públicas fisuras ni el mínimo enfrentamiento entre las dos formaciones que rubricaron ponerse al frente de la Diputación en 2019. De hecho, fuentes del equipo de gobierno de la institución provincial se refieren muy gráficamente al pacto entre PP y Cs allí: «Está cosido y sellado con cemento armado». Hace un año, tras el pacto para una moción de censura entre Cs y el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia y el fallido intento en la asamblea regional murciana, los socialistas tendieron la mano a los dos diputados naranja de la Diputación para echar al popular Carlos Mazón de la presidencia. Pero, una vez más, porque no fue la única, los de Arrimadas la rechazaron. La relación entre Mazón y el portavoz de Cs en la institución provincia, Javier Gutiérrez, es muy buena. Mazón, a la sazón líder del PPCV, sabe cuidar de sus socios de gobierno. No sólo ostentan algunas de las áreas más importantes, como Infraestructuras o Cultura, además se encarga de regarlas de dinero para su gestión. Cs abre expediente a sus concejales díscolos en Orihuela para su expulsión: "Se han saltado todas las líneas rojas" Ambos prefieren decir que el secreto del firme pacto de PP y Cs en la institución provincial es mantener un diálogo fluido. Un ejemplo que, Gutiérrez, no oculta que le gustaría trasladar a otras instituciones donde Cs gobierna en coalición, como es el caso de El Campello, donde las tiranteces entre los ediles populares y naranja han puesto en peligro el pacto allí en varias ocasiones. En la institución provincial la «fusión» entre PP y Cs es tal que la mayoría de mociones que llevan al pleno últimamente son conjuntas. Con todo, las direcciones de PP y Cs insisten en que las relaciones entre ambos partidos van a seguir siendo fluidas. El coordinador de Cs, Javier Gutiérrez, va más allá y habla de que son «perfectas» y que lo van a seguir siendo porque lo de Orihuela «es un tema aislado». Es más, Cs asegura que tampoco corren peligro los pactos que tiene con el PSOE en siete ayuntamientos. Son los de Sant Joan, Xixona, Granja de Rocamora, Benejúzar, Daya Nueva, San Fulgencio y Castalla. «La buena sintonía con la cúpula del PP la tenemos con la del PSOE en el caso de los pactos que mantenemos en los consistorios», señala Gutiérrez. Cs da la espalda a la cúpula regional y se alía con el PSOE y Cambiemos para quitarle la Alcaldía de Orihuela al PP El coordinador de Cs en la provincia descarta así que se pueda ver otra moción de censura en municipios donde gobierne la formación naranja y que haya ruptura de pactos con populares y/o socialistas hasta el final del mandato en mayo de 2023.