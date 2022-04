El grupo socialista provincial agotará la vía judicial por los gastos sin justificar

El grupo socialista en la Diputación de Alicante agotará la vía judicial para reclamar que se le reintegren los 14.500 euros, que ya ha pagado, por los gastos presuntamente sin justificar que le reclamó la Intervención tras el informe de la auditoría externa encargada por la institución provincial. El PSOE ha presentado un recurso contencioso contra la decisión del órgano fiscalizador de que devuelva un total de 14.500 euros de gastos sin justificar entre los años 2015 y 2018. El pleno de la institución provincial, con los votos a favor de PP y Cs y en contra del PSOE y Compromís, ha ratificado la desestimación del recurso de reposición que interpuso el grupo liderado por Toni Francés contra el informe definitivo de revisión y análisis de los fondos asignados por la Diputación y transferidos a la agrupación política provincial del PSOE.

Los socialistas han decidido acudir a los tribunales, puesto que no están de acuerdo con las razones expuestas por la auditoría. El PSOE ya ha devuelto los 14.500 euros que se le reclaman, aunque espera poder recuperarlos en los tribunales. Francés critica que en la auditoría se les aplicaran «criterios distintos a los del PP», en el sentido de que al grupo liderado por Carlos Mazón se le hayan admitido «todos los gastos de los móviles y el 99% de las facturas de todas las sedes» y al PSOE se le cuestione «que sea el 50% algunos gastos compartidos». El portavoz del grupo socialista explica que el gobierno de la Diputación, PP y Cs, ha llevado al auditor todos los recursos de reposición que han interpuesto «y no se va a desdecir». Francés defiende que todos los gastos «están justificados». «No nos admiten un curso de formación para diputados o concejales o un contencioso, no lo entendemos», señala Toni Francés.

La auditoría externa encargada por la Diputación de Alicante para fiscalizar las cuentas de 2015 a 2018 acreditó también que el PP debía devolver a las arcas públicas 45.000 euros de gastos sin justificar de los cerca de 466.000 euros que ingresó desde la Diputación en su cuenta durante esos años. El grupo popular reintegró ese dinero el pasado verano, que equivale al 10% de la asignación recibida. Los populares no han presentado ningún recurso. Compromís llevó el uso de fondos del PP a los tribunales, pero la Fiscalía de Alicante archivó recientemente la denuncia al no ver irregularidades.

Además, esa misma auditoría señalaba que Compromís debía devolver mil euros, tras habérsele aceptado un recurso parcial. De esa cantidad, sólo queda una pequeña parte. Este grupo también tiene presentados recursos al considerar, como el PSOE, que sus gastos están perfectamente justificados.

También se reclama al que fuera edil de Cs y después tránsfuga, Fernando Sepulcre, unos 4.000 euros, cuyos recursos se han denegado. Aunque, sin duda, la cifra más llamativa es la de Esquerra Unida, formación ya sin representación en esta corporación, a la que se le pide la devolución de más de 90.000 euros.