El PSPV topa con el escollo del transfuguismo en la moción de censura de Orihuela

Día 26 de febrero de 2021. El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, participa en una concentración frente al Ayuntamiento de Teulada-Moraira. Protesta por el vuelco que está a punto de suceder, con una moción de censura con la que el PP, apoyado por dos concejales que concurrieron a los comicios de 2019 bajo el paraguas socialista, expulsaría de la Alcaldía a Rosa Vila, de Compromís.

En un escenario de máxima tensión, esa que siempre impregna los cambios de gobierno cimentados en la infidelidad a las siglas políticas, Muñoz recordaba que los ediles que respaldaban la operación habían sido expulsados de la familia socialista y, por tanto, interpretaba que el partido que encabezaba por aquel entonces Carlos Mazón en la provincia estaba dando cobijo al siempre controvertido fenómeno del transfuguismo. Aquella maniobra, respaldada por el PPCV, era ni más ni menos que la tercera en siete meses, tras las censuras formalizadas en la Torre de les Maçanes y en Agres. Ahora, el campo de batalla en el que se podría librar la próxima guerra del transfuguismo tiene su epicentro en Orihuela, donde se ha presentado la cuarta moción de censura en la provincia en lo que va de mandato. Allí, el PSPV y Cs, con el apoyo de Cambiemos (ligado a Unides Podem), han rubricado esta semana un acuerdo para arrebatar el bastón de mando al PP. Desde hoy, restan 16 días para que, salvo sorpresas, se celebre el pleno en el que se formalizará el cambio de bando de los concejales de la formación de Arrimadas, que seguirán en el Ejecutivo local, pero ahora aliados con los socialistas. La maniobra no cuenta con el respaldo de la dirección regional de Cs, que les ha abierto un expediente informativo que podría acabar en expulsión. Independientemente de que ese proceso se alargue más o menos en el tiempo, y mientras está por ver cuáles son las consecuencias reales que se derivan de esta sublevación, el PSPV ha decidido seguir hacia adelante a sabiendas de que los cinco concejales de Cs actúan por su cuenta y riesgo, sin el aval de su partido, y que más pronto que tarde puedan pasar a engrosar la lista de tránsfugas en la provincia, que no es precisamente pequeña. En esta ocasión, cuando los socialistas tienen la oportunidad de expulsar al PP de un bastión histórico de la derecha, no parece que ese escollo vaya a cambiar las cosas.

El argumentario que sostenían entonces los socialistas, que se rasgaban las vestiduras ante el «robo» de Teulada-Moraira, cambia ahora de bando y es el PP, que nunca reconoció el transfuguismo en la Marina Alta, quien ha salido a exigir públicamente al líder del PSPV, Ximo Puig, explicaciones sobre por qué pacta con tránsfugas para desbancar al Gobierno que lidera Emilio Bascuñana. Fuentes de la cúpula regional admiten que ha habido contactos con la dirección de los naranja en la Comunidad y que, en todo momento, les han trasladado lo mismo, y es que los concejales que se echan ahora en brazos del PSPV, o viceversa, han hecho oídos sordos a las reclamaciones de los órganos superiores. De ahí que la posibilidad de que acaben proscritos de las siglas de Cs, si es que no se convierten antes en desertores, siga cobrando fuerza.

Perder esta Alcaldía, la del cuarto municipio más grande de la provincia y el sexto de la Comunidad, ha escocido y no poco a las altas esferas del PP regional. Más todavía en una provincia en la que ha intensificado la estrategia para rearmar a la derecha valenciana cortando de raíz los focos problemáticos, como se hizo en diciembre al imponer una gestora en Orihuela. Con todo, si Bascuñana no llega a las elecciones como alcalde, Mazón tendrá las manos libres para imponer allí a otro candidato. Por el momento, el partido sigue su hoja de ruta para retomar la próxima tanda de procesos locales para la renovación de liderazgos en 60 municipios pendientes tras Semana Santa. En Orihuela, y más con el escenario actual, ya se verá.

Para el PSPV, sacar adelante la rúbrica de la moción de censura en Orihuela ha supuesto un golpe de efecto por partida doble. Por un lado, porque recupera el despacho más importante del Ayuntamiento, ese que los socialistas no pisaban desde 1986. Además, Carolina Gracia, en caso de acabar la legislatura como alcaldesa, tendría muy fácil blindar su candidatura para encabezar el cartel socialista en las elecciones de 2023. Eso es algo que, aparentemente, podría dejar fuera de juego a Antonio Zapata, quien está dispuesto a batirse en primarias con Gracia para hacerse con el control de la agrupación local.

Zapata y Gracia son viejos conocidos. La pasada legislatura, él cursó baja en el PSOE y siguió como edil no adscrito. Ella, portavoz municipal, lo acusó de tránsfuga. Hace pocos meses, Zapata reingresó en el partido como militante de Dolores y, después, trasladó su inscripción a Orihuela. Ese movimiento, avalado por Ferraz, despejó toda duda de transfuguismo y le abrió camino para volver al tablero de juego, ligado ahora a la corriente que encabeza el secretario provincial, Alejandro Soler, que ganó en primarias al candidato del ximismo, Toni Francés, con el que está alineado, precisamente, Gracia. Por tanto, esa inminente batalla local tiene, además, trasfondo provincial y autonómico. Con todo, desde el PSPV defienden que se siga adelante con esta ofensiva para apartar a Vox de la influencia sobre Orihuela e impulsar la gestión de un consistorio que ven paralizado. Lo del órdago lanzado por los ediles de Cs a su partido, oficialmente, no les consta.

Mientras tanto, en la agrupación de Cs en Orihuela reconocen abiertamente que «lo que tenga que ocurrir con el partido, ocurrirá», es decir, que en absoluto son ajenos a las posibles consecuencias de su desafío a la cúpula regional. Un divorcio supondría para la formación la pérdida de una de las agrupaciones más potentes de la provincia, porque en Orihuela, Cs, no es solo el partido que impulsó Albert Rivera, sino los vestigios de Centro Liberal y Centro Liberal Renovador, ligados a la sempiterna sombra del abogado José Alcántara, desde hace más de dos décadas. Por el momento, Cs está integrado en 15 equipos de gobierno en la provincia. Comprobar si se quedan con 14 parece solo cuestión de días.