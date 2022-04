Puig defiende la moción de censura en Orihuela por la inestabilidad del ayuntamiento

El presidente de la Generalitat, y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se ha pronunciado este lunes sobre la moción de censura en Orihuela que han registrado el PSOE, Cs y Cambiemos-Unides Podem en el municipio para expulsar de la Alcaldía al popular Emilio Bascuñana. Puig ha defendido su presentación al considerar que no había la suficiente "estabilidad" en el ayuntamiento oriolano gobernado por el PP y, hasta el pasado miércoles, también por la formación naranja en coalición, y donde los desencuentros entre ambas formaciones han sido una constante en este mandato.

Tras señalar que la decisión de presentar la moción de censura de Orihuela se ha tomado en el "ámbito local", el jefe del Consell ha señalado que, como presidente valenciano, quiere "estabilidad en todos los ayuntamientos y en todas las instituciones" de la Comunidad. "Al parecer, (en Orihuela) no existía esa estabilidad y lo que hay que propiciar es que haya estabilidad", ha subrayado antes de apostillar que el Consell dialogará y trabajará con cualquier ayuntamiento "más allá del signo político".

De esta manera, Puig se pronuncia sobre la moción de censura presentada en la capital de la Vega Baja y sobre la que los populares le habían exigido que se posicionara. No obstante, no ha querido entrar en muchos detalles sobre la misma, que previsiblemente saldrá adelante el lunes 25 de abril. Los cinco ediles de Cs que han rubricado la moción de censura para hacer alcaldesa a la socialista Carolina Gracia no cuentan con el respaldo de su formación, que expresamente había desautorizado la operación, y ahora se enfrentan a un expediente de expulsión que, de hacerse factible antes del 25 de abril, supondría que los concejales naranja llegarían al pleno como no adscritos.