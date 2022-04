Puig reconoce que la tasa turística afecta a destinos que trabajan los touroperadores y vaticina que en esas zonas los ayuntamientos no la implantarán

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoce que la tasa turística, cuyo proyecto de ley han registrado este lunes los partidos del Botànic en las Cortes, afectaría "de forma negativa" a las actividades relacionadas con los touroperadores, en los que son más complicados repercutir los precios. En este sentido, vaticina que en los destinos con los que más trabajan los touroperadores, como en Benidorm y otras localidades turísticas de la Costa Blanca, los ayuntamientos no implantarán este impuesto. Según el texto registrado, el gravamen es voluntario y municipal, y serán los consistorios quienes decidan si aplican los entre 0,5 y 2 euros extra por pernoctación en sus municipios. Así, el jefe del Consell, que señala que la tasa turística "no es una excentricidad", afirma que será en otros destinos más urbanos, como València, donde cree que se aplicará porque supone un impuesto "muy menor" y prácticamente sin consecuencias para el viajero, "como vemos cuando vamos por Europa".

Puig ha confirmado que la tasa turística no se va a aplicar de manera inmediata en la Comunidad Valenciana porque "no es el momento oportuno", pero ha defendido que es un impuesto "menor" para el viajero. Este lunes el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem han registrado en las Cortes la proposición de ley para crear el impuesto valenciano sobre estancias turísticas y que entrará en vigor un año después de su aprobación, que se prevé para el próximo mes de noviembre, por lo que su aplicación empezaría a finales de 2023.

La propuesta del Botànic, denominada "de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible", contempla medidas destinadas a la promoción, impulso y desarrollo del turismo sostenible. Puig, preguntado por la inquietud que puede generar en el sector su posible aplicación el próximo año, ha garantizado que en este momento "no hay ninguna oportunidad" de poner la tasa turística en marcha y no se va a poner este año. Otra cosa, ha aclarado, es que es una tasa cuya puesta en marcha se debe discutir porque tiene "una perspectiva general favorable la imposición medioambiental", como se aplica en muchas partes de Europa, ha añadido, y ha recordado que no es una cuestión que se plantee sólo ahora en la Comunidad Valenciana.

Además, ha recalcado que el planteamiento que defiende es compartir la responsabilidad de su aplicación con los consistorios y, que por tanto, "si un ayuntamiento no quiere nunca se implantará". Además, asegura que "mayor capacidad de diálogo es basaste difícil" porque, a su juicio, el debate sobre la implantación de esta tasa, que rechaza gran parte del sector turístico, como la patronal hotelera, se está haciendo de una manera "consensuada", ha recalcado.