Colomer vuelve a cargar contra la tasa turística: "Es inoportuna, surrealista y espero que se pueda rebobinar"

La implantación de una tasa turística que grave las estancias en la Comunidad Valenciana y que los tres grupos que conforman el gobierno del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, han registrado esta semana en las Cortes, en plena Semana Santa, para su tramitación, ha puesto en contra al sector turístico. La proposición de ley para crear el impuesto que gravará las estancias turísticas, que podrán aplicar los ayuntamientos de forma voluntaria, se ha encontrado no sólo con el rechazo de la patronal o de los partidos de la oposición, también del secretario autonómico de turismo, el socialista Francesc Colomer, que no ha ahorrado en calificativos para mostrar su postura contraria a este impuesto. Para Colomer, la tasa turística es "inoportuna" y, además, "un error político" de comprensión del momento actual en el que, ha manifestado, "requiere de empatía y no de impuestos".

El secretario autonómico de Turismo vuelve a mostrar su rechazo a la imposición de un gravamen para las pernoctaciones en la Comunidad Valenciana que propone su partido, el PSPV, junto a Compromís y Unides Podem. El socialista espera que la tasa turística, cuya propuesta ya está registrada en las Cortes con una moratoria de un año, es inoportuna desde el punto de vista del momento actual, en el que se registra, con una de las mayores crisis económicas derivadas de la pandemia y por la guerra en Ucrania. "A mi modo de ver, ni es oportuna ni necesaria", ha señalado, en contra de lo que mantienen los socios de gobierno del Botànic, del mismo Consell al que pertenece. Por ello, Francesc Colomer espera que durante la tramitación parlamentaria de la tasa turística, que los partidos del Botànic pretenden llevar al pleno de las Cortes después del verano, "se pueda rebobinar, en algún momento, esta historia" y que no llegue a concluirse con su aprobación. "Albergo esa esperanza", ha señalado, no con poca resignación. Y ha concluido que, pese a que lo respeta, no lo comparte. "Desde el respeto -ha indicado- es surrealista aprobar algo para que se apruebe dentro de unos años", en referencia a la moratoria de doce meses para su aplicación desde su aprobación, prevista para noviembre. Así, considera que no es el momento de gravar nada "ni en diferido". El Botànic inicia la cuenta atrás para implantar la tasa turística En ese sentido, desde el PSPV ahora se afirma que no se aplicará hasta, al menos, la primavera de 2024, "cuando ya estemos en la recuperación", señaló su síndic, Manolo Mata. No obstante, los socios del Botànic esperan tenerla aprobada en noviembre de 2023. Mata, asegura que durante el proceso de elaboración se ha escuchado "a todos los sectores implicados" y que cuando se aplique habrá pasado el covid, la guerra de Ucrania "e incluso Mazón y serán los ayuntamientos quienes decidan". Precisamente, la patronal cuestiona la afirmación de que se ha contado con el sector. Colomer no fue el único en pronunciarse tras el inicio de la cuenta atrás para la imposición de una tasa a los alojamientos hoteleros, turísticos o campings, pero también a los cruceros que tomen tierra en puertos de la Comunidad Valenciana. Eso sí, sólo en las localidades que decidan aplicar este impuesto, que la Generalitat dejará en manos de los ayuntamientos decidirlo. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) lamenta que se siga adelante con una medida que tiene en contra a todo el sector turístico. La patronal critica que los partidos del Botànic mantengan su decisión de implantar la "mal llamada" tasa turística desoyendo al sector turístico que denuncia que no es momento de más impuestos. A juicio de la patronal es un hecho que demuestra "una falta de sensibilidad" con un sector que sigue en proceso de recuperación tras dos años de pandemia y con la incertidumbre que ha generado la invasión de Ucrania. Ya que se va a aplicar una moratoria de un año para su aplicación efectiva, la CEV considera que lo correcto hubiese sido esperar a que el contexto económico fuera más favorable, han apuntado desde la patronal valenciana. A pesar de que desde los grupos del Botànic se insistió este lunes en que se trataba de una medida que había salido fruto del consenso y del diálogo, desde el sector vuelven a negarlo. Los empresarios critican, precisamente, que la propuesta es "carente de consenso" debido a la "falta de voluntad política" desde que se planteó. Además, a la CEV le preocupa la finalidad a la que se destinará el dinero recaudado por este nuevo impuesto dirigido a las estancias turísticas. En opinión de la patronal, se trata de un impuesto aplicado "desde la demagogia, sin análisis previo, ni destino finalista claro". Por otra parte, consideran que es un gravamen "trampa" que genera más incertidumbre entre uno de los sectores que tira de la economía de la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia. Así, ponen de manifiesto que, por un lado, es una figura que, de momento, bonifica el tramo autonómico en un 100 %, advirtiendo de que podría derivar en un doble impuesto en el futuro, y, por otro, deja a la voluntad de los ayuntamientos su implantación a nivel local. Las críticas del sector son unánimes en señalar que este gravamen puede poner en peligro la recuperación de los niveles previos a la crisis en cuanto a ocupación y empleo, y que "castiga" no sólo al turista internacional, sino también al valenciano y al viajero de negocios. El Botànic pospone la entrada en vigor de la tasa turística hasta después de las elecciones De "la insensatez" al "no van a venir menos turistas" Este asunto ha generado una cascada de reacciones políticas. Los partidos de la oposición la han tildado de "grave error" y "chantaje" la nueva tasa turística. El presidente del PP, Carlos Mazón, ha lamentado que se pretenda aprobar esta ley "por la puerta de atrás" y la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Ruth Merino, la ha considerado una "rotunda equivocación", que "sólo puede ser consecuencia de la insensatez". Merino calificó de "hipócrita" la postura del PSPV, por considerar positiva esta tasa, pero suspender su aplicación. "Al final demuestra que sólo está pasando por el aro de lo que le obligan a hacer sus socios", manifestó. Para José María Llanos, portavoz adjunto de Vox en las Cortes, esta tasa es un "error", y lamentó que el tripartito esté haciendo "toreo de sillón" para mantenerse en el poder. Por su parte, la vicealcaldesa y edil de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ha insistido en el rechazo a una tasa "que nadie quiere" en el momento "menos oportuno". Sánchez, que ya aseguró en diciembre que el Consell "no cuenten con Alicante" en referencia a la posibilidad de que sean los municipios los que decidan aplicarla, insiste: "En Alicante no se va a cobrar tasa turística". Además, a su juicio, implantarla supondría una clara desventaja competitiva con respecto a otros destinos de similares características y ofertas. "Es todo un despropósito que viene de las exigencias de Compromís y Unidas Podemos y que evidencia la debilidad del jefe del Consell frente a sus socios", ha señalado la también portavoz de Cs en la capital alicantina. El Botànic, ante las críticas suscitadas, defendió la tramitación de este gravamen. Manolo Mata, portavoz del PSPV, pidió a la oposición no "sobreactuar" y aseguró que su formación ya dijo en 2016 que estaba a favor de esta tasa si era municipal y voluntaria, y que quienes han "cambiado de opinión" han sido Compromís y Podem. Por su parte, el diputado de Podem, Ferran Martínez, ha reiterado esto precisamente, que su partido renunció a la aplicación de la tasa a nivel autonómico y que sean los ayuntamientos quienes decidan, "y también hemos aceptado que se empiece a aplicar en 2023, y que Hacienda tenga tiempo de preparar la infraestructura necesaria". Además, Martínez ha subrayado que todos los estudios elaborados sobre diferentes modelos turísticos confirman que el efecto de la tasa sobre la demanda es inexistente, es decir, "que no van a venir menos turistas" y ha pronosticado que, cada vez, más ayuntamientos se sumarán a la medida "cuando vean los beneficios de aquellos que los aplican". Campaña para "romper los mitos" sobre este gravamen Mónica Álvaro, de Compromís, espera que la incertidumbre económica actual no dure siempre. "Dentro de dos años seguramente no tendremos las mismas condiciones", ha añadido. Precisamente, la formación valencianista ha presentado un campaña virtual a través del microsite https://taxaturistica.compromis.net/ y las redes sociales para "romper mitos alrededor de la tasa turística". La campaña de Compromís muestra, entre otras cosas, las tasas que se están cobrando en otras ciudades europeas, y "cómo de positivamente ha afectado la implantación de la tasa" en otras ciudades como Barcelona o Palma y una compilación de noticias sobre la misma. Esta formación se muestra convencida de que este gravamen ayudará a mejorar la limpieza de las calles, el mantenimiento de parques y jardines, la seguridad, el transporte público, la protección del patrimonio, la reversión del impacto ambiental y el mantenimiento de las playas y enclaves turísticos.