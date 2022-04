La Fiscalía respalda la petición del juez para imputar a Oltra por su papel en los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido

La Fiscalía Provincial de València respalda la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València de elevar la causa por la actuación de la Conselleria de Igualdad en el caso de abusos a menores tutelados al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y pedir la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. El Ministerio Público se ha opuesto al recurso planteado por la directora territorial de Igualdad, Carmen Fenollosa, investigada junto a otras doce personas por su actuación en un caso de abusos sexuales en el que fue condenado el exmarido de la también consellera de Políticas Inclusivas. Fenollosa recurrió la decisión del instructor de elevar la causa al TSJCV como paso previo para la imputación de la vicepresidenta, que es aforada y no puede ser investigada en un tribunal ordinario. El fiscal ve "ampliamente motivada" la exposición del juez en la que pide al TSJCV investigar a Oltra.

La Fiscalía respalda así la petición del juez que instruye la causa para que el alto tribunal valenciano cite como investigada, antes imputada, a la vicepresidenta de la Generalitat por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a a una menor tutelada, unos hechos sucedidos entre 2016 y 2017, cuando la joven tenía 14 años y por los que la expareja de la consellera ha sido condenada a cinco años de prisión. A la conclusión del proceso, la menor víctima de esos abusos ha iniciado un proceso judicial contra la conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno, que desacreditaba su versión, sobre lo sucedido.

El juez instructor estima que existen indicios "racionales, serios y fundados" de la participación de Oltra en los hechos investigados y considera que no resulta posible progresar en el caso sin que la consellera sea oída como investigada. Además, ve sospechosa la actuación del personal directivo de la conselleria que dirige Oltra, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo calificado como instrucción parajudicial. Añade también que "no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos". rente a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València de derivar la investigación al alto tribunal valenciano, la representación legal de Fenollosa presentó recurso por considerar que no había ninguna irregularidad administrativa ni tampoco ningún comportamiento delictivo por parte de su representada. Asimismo, esta subordinada de Oltra, procesada en la causa junto a otros doce trabajadores de Igualdad y profesionales de la atención a menores, redundaba en su recurso en la inexistencia de indicios racionales y sólidos de la participación y responsabilidad de Oltra.

La situación se puede complicar para Mónica Oltra y pone en un brete al Gobierno del Botànic. La vicepresidenta del Consell ha insistido en los últimos días en que no tiene ninguna intención de dimitir, ni aunque sea imputada, y denuncia que todo es una "cacería" y una "conspiración" de la extrema derecha, apoyada por la derecha, recordando que la menor abusada está representada legalmente por un histórico dirigente de la formación de ultraderecha España 2000, y con Vox como acusación popular. Su partido ha cerrado filas con su lideresa hasta el punto de que le ha dado luz verde para repetir como candidata aunque resulte imputada. La formación considera que no hay líneas rojas porque su posible investigación judicial "no es corrupción" y la síndica de Compromís, Papi Robles, ha sido muy directa: "Por mí, que continúe".

En términos similares se ha expresado este martes la consellera de de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y miembro de Compromís, Mireia Mollà, quien considera que es "una fantástica candidata" a la presidencia de la Generalitat. Mollà ha insistido en que hay una "cacería política clara" hacia Oltra por parte de la extrema derecha y la derecha y ha defendido las explicaciones que esta ha dado "siempre" sobre el citado asunto, además de mostrarse "completamente segura" de que "respetará" los ritmos del proceso judicial y que la consellera dará todas las explicaciones que se le reclamen. "Luego está el proceso judicial, donde si el juez y el TSJ entienden que se le deben requerir explicaciones, la vicepresidenta dará explicaciones conforme lo ha hecho", ha expuesto y defiende que Oltra ha dado un relato "coherente" en todo momento que indica, a su juicio, que "no intervino en ningún momento para hacer ningún tipo de protección, en este caso, al condenado". "Todo lo contrario, de protección a la víctima", ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha manifestado sobre el caso que puede salpicar a Mónica Oltra que no cree en teorías de ninguna de conspiración, "pero sí que veo que hay intereses determinados por intentar pervertir la realidad". Puig asegura tener tanta confianza en la Justicia "como desconfianza en las derechas valencianas respecto a la búsqueda de la verdad".

Rechazo a la comisión de investigación

El respaldo de la Fiscalía a la petición del juez al TSJCV para que se impute a Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, que era educador, se ha conocido el mismo día en el que los partidos del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, han rechazado que en el próximo pleno de las Cortes se debata la constitución de una comisión de investigación sobre ese caso, como había solicitado el PPCV. En esa comisión, los populares pretendían que se analizara cualquier caso de abusos en menores tutelados y cuál es la gestión que está llevando a cabo la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en esos centros, a raíz de que un juzgado llamara a declarar a trece funcionarios y directivos del departamento que dirige Mónica Oltra.

No obstante, la síndica del PP, María José Català, ha expuesto que, a pesar del rechazo de la petición, el asunto tendrá que debatirse en el próximo pleno de las Cortes, el de mayo, los días 4 y 5 de ese mes, tal y como marca el reglamento de la cámara autonómica. Catalá ha explicado que ahora, cuando "posiblemente" se llame a declarar a la vicepresidenta del Consell en calidad de imputada, es el momento de que las Cortes "asuman su labor" para depurar las responsabilidades políticas de Oltra en este caso. A su juicio, la vicepresidenta no se está aplicando "su propia vara de medir", después de las lecciones sobre ética y estética, honorabilidad y responsabilidades políticas y judiciales que ha dado a lo largo de su carrera política, y Compromís ha demostrado ser "una auténtica decepción".