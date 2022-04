Mazón pide una reunión urgente a Puig para abordar medidas conjuntas contra la crisis energética

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha enviado una carta para pedir una reunión urgente al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. En la misiva, el también presidente de la Diputación de Alicante le solicita a Puig que fije una fecha para reunirse y trabajar "conjuntamente" una serie de medidas que contribuyan a mitigar las consecuencias de la "terrible" crisis económica y social que están viviendo los ciudadanos de la Comunidad Valenciana por la crisis energética y el alza de los precios. Mazón insta al jefe del Consell a iniciar una vía de diálogo y de búsqueda de soluciones conjunta con la oposición, que representa el PPCV. "Una reunión para buscar puntos de encuentro", ha explicado el líder de los populares valencianos. De esta manera, el dirigente del PPCV vuelve a enarbolarse como líder de la oposición, aunque sin escaño en el parlamento autonómico, buscando el encuentro cara a cara con el presidente de la Generalitat para llegar a puntos de acuerdo y entendimiento, que se consiguieron en la última reunión que mantuvieron el pasado mes de diciembre, como en el tema de la financiación. Fue el primer encuentro entre ambos tras ser Mazón proclamado líder del PPCV en julio y ahora espera que Puig no tarde "otros seis meses" en recibirle. "Creo que es lógico, de sentido común y un buen servicio público el poder tener un diálogo y llegar a medidas concretas", explicó tras reunirse con el grupo Popular en las Cortes Valencianas.

Mazón, en la carta, pone de manifiesto su "profunda preocupación" por la grave situación social y económica y señala que el crecimiento "desorbitado" en los precios de los hidrocarburos, del gas, de la luz y de los productos de primera necesidad, está afectando de manera muy negativa al conjunto de la sociedad y, muy especialmente, a las familias más vulnerables. Por esta razón, urge a que desde el Gobierno valenciano se tomen medidas que repercutan positivamente en las economías domésticas, en los profesionales, en las empresas. "Hay mucho que podemos hacer y no debemos esperar más para poner en marcha una serie de medidas que ayuden a reactivar la economía en nuestra Comunitat", afirma. Así, expresa la voluntad del PPCV de contribuir a encontrar las respuestas "que los ciudadanos están demandando de todos nosotros", de ahí que solicite la reunión con el jefe del Consell.

Junto a la carta, el presidente del PPCV adjunta las propuestas resumidas en el documento "Decálogo para la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana", que desde el PPCV se ha elaborado conjuntamente con los sectores sociales y profesionales afectados, y que presentó el líder de los populares valencianos hace unos días. Se trata de diez medidas de carácter urgente que, desde el punto de vista de los populares, deben ponerse en marcha "de manera inmediata" para reactivar la economía. El conjunto de ayudas que proponen los populares asciende a 500 millones de euros y ponen sobre la mesa una rebaja de impuestos, como el IRPF. Precisamente, la bajada de tributos es uno de los planes estrella de Carlos Mazón y que pivota la agenda del PPCV de cara a las elecciones autonómicas del próximo año.

Mazón ha aprovechado el comentario de la consellera de Agricultura en la feria agroalimentaria Fruit Logistic de Berlín, en las que pide a un empresario que no diga que las naranjas utilizadas en la imagen no son de València, como se puede ver en un vídeo, para atacar al Gobierno del Botánic. "Está a la deriva, y lo demostraron ayer cuando Puig se reía ante la frase de Mireia Mollà de que los ciudadanos 'no se iban a enterar'". El líder de los populares ha añadido que "se creen que los ciudadanos no se enteran de que se presenta una tasa turística, de que la Copa América se pierde, de que se riega con subvenciones públicas a familiares y amigos, de que van a seguir sin bajar los impuestos. Pero los ciudadanos se enteran de todo, de que sube la cesta de la compra y de que hace falta tomar medidas".

No obstante, en el Consell no están muy dispuestos a asumir las medidas que propone Mazón. El síndic del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianes, Manolo Mata, las ha calificado de "receta fake" y ha criticado que "ni él mismo las aplica en la Diputación de Alicante". Mata ha lamentado que el líder del PPCV "recorra 400 kilómetros", en referencia a la distancia, de ida y vuelta, que separa Alicante de València, para proponer lo mismo. Y se ha preguntado si esto se debe a que ya no se fía de su síndica, María José Catalá, y por eso "tiene que venir a alterar el funcionamiento de las Cortes", al reunirse este martes allí con los diputados autonómicos del PP.

Unas declaraciones que, obviamente, no han sentado nada bien en las filas del PPCV. El portavoz adjunto del Grupo Popular en la cámara autonómica, José Antonio Rovira, acusa a Mata de creerse que las Cortes "son su cortijo y decide quién puede entrar y quién no". Rovira recuerda que el presidente de su partido puede reunirse "cuando quiera y dónde quiera" porque las Cortes "son la casa de todos los ciudadanos". Además, ha elevado el tono para afirmar que el portavoz socialista está acostumbrado "a hacer lo que quiere", como cuando "utiliza el coche oficial a su disposición como Síndic para visitar en prisión a un detenido por presunta corrupción relacionada con el PSPV, al que defiende como abogado. Es el colmo", en referencia a la defensa, como letrado, que hace de un acusado en el caso Azud.

Por su parte, Manolo Mata ha insistido en que el modelo propuesto por el PP sólo beneficia a los más pudientes. En este sentido, el portavoz socialista ha explicado que la propuesta mágica del Partido Popular es bajar un 5% el IRPF, lo que supondría una rebaja de miles de euros a quienes ganan 1 millón de euros y tan sólo de 20 euros a quienes ganan 25.000 euros anuales, asegura: "El Consell de Ximo Puig le bajó los impuestos a 1,5 millones de valencianos y valencianas, y el 90% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana reciben más servicios en Sanidad, Educación o Política Social que lo que aportan a las arcas públicas", ha defendido y pone en valor las medidas adoptadas hasta ahora para atajar la crisis energética y bajar la inflación, con un plan que ha cifrado en 1.000 millones de euros.

Con estos mimbres, de producirse la reunión entre los dos dirigentes de los partidos con más representación en la Comunidad Valenciana se prevé tensa. Puig no ha contestado, de momento, al ofrecimiento de Mazón para volver a sentarse, cara a cara, para tratar de llegar a acuerdos. El encuentro del pasado mes de diciembre, que evidenció, en cierta manera, un deshielo entre ambos líderes, parece que ha quedado en el olvido y la tensión se ha elevado en este comienzo del año, con desencuentros como el Fondo de Cooperación, la tasa turística o las polémicas que rodean al Consell, que ha sabido aprovechar el PP, como las subvenciones a la empresa del hermano de Ximo Puig o el presunto ocultamiento de los abusos a una menor por parte de la conselleria que dirige Mónica Oltra.