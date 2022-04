Puig ve inoportuna la tasa turística y respalda a los ayuntamientos que anuncian su negativa a aplicarla: "Es una buena decisión"

Las voces en contra de la implantación de la tasa turística que grave las estancias en la Comunidad Valenciana y que los tres grupos que conforman el gobierno del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, han registrado esta semana en las Cortes, siguen sucediéndose. Algunas dentro de los partidos proponentes, como es el caso del secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer. Este miércoles se ha unido la del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Si bien Puig ya había manifestado en diversas ocasiones que no era el mejor momento para hablar de un impuesto al sector turístico, ahora es mucho más claro en su rechazo y respalda a los ayuntamientos que han anunciado ya su negativa a aplicarla cuando se apruebe, lo que está previsto para finales de 2023. De hecho, considera que los municipios que decidan no activar la tasa turística, ya que la iniciativa se deja a voluntad de las administraciones locales, tomarán "una buena decisión". "Hay una cosa fundamental, la decisión será de los ayuntamientos y hay muchos que se han manifestado que no la van a aplicar, y yo creo que es una buena decisión", ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre el proyecto de ley presentado por el PSPV, Compromís y Unides Podem para iniciar la tramitación de la tasa turística en las Cortes, que se pretende llevar al pleno de la cámara autonómica después del verano, y sobre las críticas de Colomer.

Al respecto, ha apuntado que no se trata de "adjetivar este proceso" que, ha recordado, se ha iniciado en las Cortes y "nosotros respetamos las iniciativas de los grupos". Eso sí considera inoportuna la iniciativa. "No es el momento oportuno para ninguna tasa de estas características", aunque ha resaltado que en otros países sí la aplican, "en otras circunstancias", ha matizado. Con todo, ha recalcado que hay una moratoria de dos años, ya que no se prevé que se aplique hasta la primavera de 2024, como manifestó esta semana el síndic socialista Manolo Mata, y, por tanto, ha subrayado que "no es un problema de hoy". "Algunos se creen que han descubierto al gran elefante dentro de la habitación, pero no lo es", ha apostillado en referencia a las críticas de la oposición sobre este gravamen.

De esta manera, Puig se posiciona al lado del sector turístico que, masivamente, rechaza la implantación de la tasa turística, principalmente el de la provincia de Alicante donde el turismo es uno de sus principales motores económicos. Eso sí, llama la atención que este rechazo llegue por parte del líder de uno de los partidos proponentes de la propuestas, como es el PSPV. No obstante, se une a las críticas veladas del secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, quien esta misma semana ha vuelto a mostrar su oposición a gravar las pernoctaciones. Para Colomer, la tasa turística es "inoportuna" y, además, "un error político" de comprensión del momento actual en el que, ha manifestado, "requiere de empatía y no de impuestos". Además, alberga la esperanza de que en algún momento de su tramitación parlamentaria "se pueda rebobinar" y no llegue no llegue a concluirse su aprobación.

Puig también respalda a los ayuntamientos que han anunciado que no tienen ninguna intención de aplicar la tasa, la mayoría gobernados por el Partido Popular, aunque es cierto que alcaldes socialistas de localidades turísticas como los de Elche o Guardamar del Segura han mostrado su rechazo a que los hoteles o campings de sus municipios hagan pagar el gravamen a sus clientes.

La patronal también ha sido muy explícita en mostrar su rechazo a este impuesto. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) lamenta que se siga adelante con una medida que tiene en contra a todo el sector turístico. La patronal critica que los partidos del Botànic mantengan su decisión de implantar la "mal llamada" tasa turística desoyendo al sector turístico que denuncia que no es momento de más impuestos. A juicio de la patronal es un hecho que demuestra "una falta de sensibilidad" con un sector que sigue en proceso de recuperación tras dos años de pandemia y con la incertidumbre que ha generado la invasión de Ucrania.

Este asunto ha generado una cascada de reacciones políticas. Los partidos de la oposición la han tildado de "grave error" y "chantaje". El presidente del PP, Carlos Mazón, lamenta que se pretenda aprobar esta ley "por la puerta de atrás" y la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Ruth Merino, la ha considerado una "rotunda equivocación" consecuencia "de la insensatez". Para Vox, el tripartito está haciendo "toreo de sillón" para mantenerse en el poder, en palabras del diputado José María Llanos.

Los partidos proponentes defienden la tramitación de este gravamen. El diputado de Podem, Ferran Martínez, subraya que todos los estudios elaborados sobre diferentes modelos turísticos confirman que el efecto de la tasa sobre la demanda es inexistente, es decir, "que no van a venir menos turistas" y ha pronosticado que, cada vez, más ayuntamientos se sumarán a la medida "cuando vean los beneficios de aquellos que los aplican". Mientras que Compromís, que ha puesto en marcha una campaña virtual y en las redes sociales para "romper mitos alrededor de la tasa turística", considera que este gravamen ayudará a mejorar la limpieza de las calles, el mantenimiento de parques y jardines, la seguridad, el transporte público, la protección del patrimonio, la reversión del impacto ambiental y el mantenimiento de las playas y enclaves turísticos, donde repercutirá el dinero recaudado, según explicó la diputada Mónica Álvaro.