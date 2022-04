La provincia de Alicante recibe casi un millón de fondos europeos en el primer trimestre del año

25.000 euros han logrado el retorno a la provincia de 601.000 en este primer trimestre del año. La primera, es la cantidad con la que la Diputación ha ayudado a ocho municipios de la provincia a poder presentar proyectos para ser financiados con fondos europeos; la segunda cifra, es el total de dinero que ha llegado de Europa para hacerlos realidad. Además, en ese mismo periodo se suman otros 365.000 euros de Bruselas para programas que promulga la Diputación. En total, casi un millón de euros, en concreto 966.811 euros, es la cifra de fondos europeos recibidos en la provincia.

Es la filosofía con la que nació la oficina de fondos europeos de la institución provincial creada en este mandato y que empieza a dar sus frutos. Dar ayudas a los ayuntamientos, principalmente a los de menos de 20.000 habitantes, para que puedan llevar a cabo proyectos que necesitan de financiación europea y que, sin ese soporte, no los presentarían ya que se necesita dinero para su elaboración y tramitación, y los municipios más pequeños, desde luego, liquidez no les sobra. Además, el presentar un proyecto, y costear su elaboración, no garantiza que la Unión Europea apruebe subvencionarlo, por lo que ese dinero gastado se daría por perdido. Es lo que ha provocado en todos estos años que apenas haya localidades que se atrevan a intentar conseguir fondos de Bruselas.

La institución provincial pretende impulsar la llegada de subvenciones de la Unión Europea y multiplicar la cifra de las que hasta ahora han venido a Alicante. Así, creará un banco de proyectos de la provincia que puedan optar a fondos europeos. El objetivo de la iniciativa, a la que la institución provincial destinará dos millones, es facilitar que los ayuntamientos, especialmente los de tamaño medio y pequeño, puedan sufragar los estudios o planes estratégicos previos de proyectos que necesitarán, posteriormente, financiación europea para poder ejecutarse. Así, la Diputación destinará una media de 15.000 euros a cada uno de los 141 municipios de la provincia, dinero procedente de los remanentes. La junta de gobierno aprobará en unos días la convocatoria de estas subvenciones que pretenden alentar a los consistorios alicantinos a presentar proyectos con cargo a los fondos que llegan de Europa, tanto los directos como los indirectos, los Next Generation o los de Desarrollo Regional.

«Los pequeños municipios podrán presentar dos o tres proyectos con esa subvención y los grandes uno, lo importante es que tengan dinero para hacerlo», explica la diputada de Proyectos Europeos, María Gómez. Los consistorios de más de 20.000 habitantes, además, se presentan a programas como el Next Generation por su cuenta.

El principal problema que se encuentran las administraciones locales a la hora de concurrir a financiación europea es la dificultad de los trámites y el coste de realizar los estudios para justificar los proyectos. Así también lo pone de manifiesto un estudio que la Diputación le encargó a Ineca sobre el impacto económico de los fondos Feder, del Fondo Social Europeo y de las ayudas de gestión directa en los municipios de la provincia durante el periodo 2014-2021. Una de las conclusiones es que los grandes municipios, que tienen departamentos especializados, son los que captan mayor número de fondos, mientras que los pequeños ni se presentan a las convocatorias en su mayoría.

Beneficiados

No obstante, la oficina exclusivamente dirigida a la captación de financiación comunitaria de la Diputación está logrando cambiar esa tendencia. Así, ocho de las 22 localidades que han solicitado ayudas de Europa ya las han recibido en este trimestre para subvencionar distintos programas, todos de fondos directos de Bruselas ya que las grandes convocatorias aún no se han abierto.

Son Agost, que lidera un proyecto con escuelas de arte y universidades europeas para el fomento de la innovación con nuevas técnicas y estilos en los centros de la alfarería tradicional del municipio, que ha recibido 60.000 euros; Agres ha obtenido la misma cantidad para desarrollar un programa de mejora del medioambiente y la lucha contra el cambio climático; Altea, como socio de un proyecto de intercambio de buenas prácticas en relación al trabajo de los voluntarios en los municipios, ha obtenido 148.000 euros; Dolores cuenta con la misma cifra para promover el Green Deal Europeo y la transición a una economía más sostenible; Pego recibió 10.570 euros para liderar un proyecto de promoción del patrimonio rural en tiempos de covid; Els Poblets también cuenta con ese dinero para un programa dirigido a favorecer el multiculturalismo; a Relleu han llegado 16.545 euros para jóvenes emprendedores en el ámbito digital en municipios rurales; y en Tibi se quedan con 148.000 euros para un programa de cooperación entre ciudades europeas en materia de patrimonio cultural. En total, 601.115 euros de Bruselas.

Por su parte, a la Diputación han llegado fondos europeos para el proyecto «Youngdeal» (148.000 euros); para el «Museum» (55.999 euros); el «no hate» (48.294 euros); el impulso a la compra pública innovadora (59.004 euros); y al Lost Music (54.399 euros). Todos ellos suman 365.696 euros de la UE.

Sin embargo, no todo es positivo. Se han rechazado dos proyectos que presentó la Diputación para obtener fondos por 879.000 euros. Son un Erasmus Plus Deporte, con el que se pretendían obtener 250.000 euros de Bruselas y, el que más ha escocido, el rechazo a la zona comercial de La Marina de los Next Generation por 629.000 euros. El PP se revolvió contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras quedarse fuera la Diputación de esa convocatoria. Los populares le acusaron de «un claro sesgo político» en el reparto. No obstante, la diputada María Gómez, señala que ahora «después de nuestras quejas» ha aumentado la transparencia del ejecutivo central «y se sabe más de los criterios de reparto».