Hosbec prepara su ofensiva en las Cortes para frenar la tasa turística

La patronal hotelera Hosbec se prepara para potenciar su estrategia contra la tasa turística en la Comunidad. Lo hará desde las Cortes valencianas, donde centrará todos sus esfuerzos en convencer a los diputados autonómicos de la necesidad de aparcar esta iniciativa, más todavía en el complejo escenario actual. Los empresarios están convencidos de que todavía existe margen de maniobra para que la tramitación legislativa sobre el gravamen acabe resultando un fracaso, y lo cierto es que, aparentemente, no necesitarían persuadir a demasiados parlamentarios para lograr su propósito. La ajustada mayoría con la que cuentan los grupos que sostienen al Botànic, que suman 52 de los 99 escaños en la Cámara, podría acabar facilitando el bloqueo, puesto que no son pocos los socialistas que se posicionan en contra del impuesto a las pernoctaciones. La oposición en bloque rechaza la propuesta. Por el momento, los paños calientes que está tratando de poner el jefe del Consell, Ximo Puig, para calmar los ánimos en el sector no parecen dar fruto. El cabreo es monumental.

El Botànic inicia la cuenta atrás para implantar la tasa turística El presidente de la Generalitat, acompañado del secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer, participó ayer en un encuentro con el sector turístico de la Comunidad Valenciana para valorar la temporada turística, una reunión en la que los empresarios, una vez más, le pidieron aparcar la polémica tasa «por inoportuna e inaplicable». Su postura es la misma que han defendido desde la génesis de este debate en torno al gravamen a las pernoctaciones, solo que ahora se produce en un momento en el que el PSPV, Compromís y Unides Podem ya han dado un significativo paso al frente al registrar la propuesta impositiva en las Cortes, de carácter municipal y voluntario. Al encuentro acudieron por parte de Hosbec los vicepresidentes, Fede Fuster y Javier Vallés, y la secretaria general, Nuria Montes, además del presidente, Toni Mayor, quien explicó que el jefe del Consell y líder de los socialistas valencianos mostró su apoyo al sector «asumiendo la inoportuna iniciativa y la inaplicabilidad práctica de la misma», según se trasladó desde Hosbec. «Desde todas las bases del partido y desde los responsables de los ayuntamientos, de la política turística y fiscal, se rechaza esta nueva figura impositiva que nadie ha pedido, pero que algunos la enarbolan como un símbolo» subrayó Mayor. Es por ello que advirtió que para el sector turístico comienza ahora un duro trabajo durante la tramitación parlamentaria para que, finalmente, se pueda aparcar esta iniciativa, «al menos hasta que el sector y el mercado se haya recuperado de tantos reveses y dificultades». Precios condicionados Desde Hosbec se explicó al presidente de la Generalitat que solo el hecho de tener esta posibilidad de tasa turística encima de la mesa ya está perjudicando al sector. En ese sentido, se aseguró que varios medios británicos ya están advirtiendo de la nueva tasa y las contrataciones del mercado de negocios que se hacen con dos años de antelación, ya están condicionando precios para que sean los hoteles los que, en caso de prosperar la iniciativa, se tengan que hacer cargo de su coste. Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la necesidad de explorar iniciativas en materia de producción de energía eléctrica a través de fuentes limpias, y especialmente del sol, una premisa en la que coinciden tanto el Gobierno valenciano como la patronal. «Estos sí que son proyectos de sostenibilidad que ponen de nuevo al sector hotelero valenciano en primera línea de vanguardia y no las iniciativas que sólo buscan recaudar nuevos impuestos para mostrar su animadversión por un sector tan esencial en nuestra economía», valoró Mayor. Puig reconoce que la tasa turística afecta a destinos que trabajan los touroperadores y vaticina que en esas zonas los ayuntamientos no la implantarán Por su parte, el jefe del Consell manifestó que la tasa turística «realmente no se va a implantar en prácticamente ninguna ciudad de la Comunidad Valenciana porque la inmensa mayoría de los ayuntamientos han decidido no hacerlo», aunque descartó plantear este impuesto «en términos catastróficos». Así lo expuso durante una visita al aeropuerto de Castellón, donde afirmó que los consistorios que decidan no implantar la tasa cuentan con su «apoyo», aunque recordó que se paga en muchas ciudades europeas y «no ha sido un desastre». «Ahora bien, creo que no es el momento, lo he dicho muchas veces, pero no hay que plantearlo en términos catastróficos y como si el problema real del sector fuera la tasa turística», abundó, ya que consideró que el reto ahora es recuperar la situación previa a la pandemia y combatir la crisis de precios. Colomer valora la dimisión si la Cámara da luz verde al impuesto El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha sido y es una de las voces socialistas que con mayor vehemencia se han posicionado en contra de la tasa turística que su propio partido, junto a Compromís y Unides Podem, está impulsando en la Comunidad. Este martes, Colomer dejó claro que no descarta dimitir en caso de que se apruebe el impuesto a las pernoctaciones, y consideró que esta posibilidad «es un escenario». Aunque aseguró que «no se lo ha planteado», manifestó que su cargo «siempre está a disposición» del presidente, Ximo Puig. El secretario autonómico de turismo se expresó así en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, donde manifestó su «esperanza» en que «se rebobine» sobre la tasa durante su tramitación parlamentaria. Colomer, además, aseveró que no conoce a «ningún alcalde» del PSPV que esté a favor de aplicarla. De igual modo, cuestionó que «en un momento muy crítico» marcado por la inflación, la respuesta del Gobierno sea «una tasa». «Parece que hay una obsesión hacia el mismo sector», aseveró. Preguntado sobre si cree que la tasa haría que dejen de venir turistas a la Comunidad, valoró que «a lo mejor en algunas capitales y lugares no, pero en otros lugares donde competimos en precio, sí». Puig, por su parte, trasladó que Colomer «sabe» que cuenta con su confianza.