Puig defiende que la moción de censura de Orihuela es "legítima" porque "había situación de inestabilidad"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió este miércoles que la moción de censura que se consumará previsiblemente el 25 de abril en Orihuela, con la que PSPV y Cs desbancarán al PP de la Alcaldía con el apoyo de Cambiemos (Unides Podem), es una decisión "legítima" porque había una "situación de inestabilidad" local.

También reivindicó el apoyo de los concejales de la formación naranja y rechazó que el PSPV se apoye en "tránsfugas", ya que si los votos de Cs le valieron al PP para acceder a la Alcaldía, también valen ahora a los socialistas. "Si valen para unos, también valen para otros", dijo.

Así se pronunció ante los medios en Alicante a preguntas sobre las declaraciones del líder del PPCV, Carlos Mazón, en la que aseguraba que la moción de censura "huele mal" y criticaba a Puig por "asaltar el poder a toda costa". Al respecto, replicó que "Mazón tiene sus prioridades y yo tengo las mías", y que las del Consell "son intentar cambiar la Comunidad y mantener un estado de bienestar potente".

"La moción de censura está formalizada en el ámbito local, se trata de una cuestión de política local. Había una situación de inestabilidad y se ha tomado esa decisión legítima y yo no tengo más que decir", manifestó.

Asimismo, señaló que se ha mantenido una relación "institucional razonable" y "positiva" con el Ayuntamiento de Orihuela, porque "hemos avanzado bastante en cuestiones que con gobiernos anteriores no se había avanzado" y espera "continuar haciéndolo con el nuevo gobierno" e "intensificar esa colaboración".

Por otro lado, a preguntas sobre la posibilidad de que la moción de censura esté motivada por intereses urbanísticos y empresariales, Puig ha asegurado que "quién diga eso lo tendrá que demostrar". "Yo respeto la autonomía local y respeto tanto el acuerdo anterior a ese gobierno como el que democráticamente se produzca, y desde luego no tengo ningún tipo de dato que me permita pensar que hay algún tipo de interés oculto, pero no me corresponde a mí valorarlo", ha agregado.

Por último, ha rechazado que el PSPV busque "asaltar el poder" y ha remarcado que el actual alcalde popular de Orihuela, Emilio Bascuñana, fue primer edil gracias a los votos de Cs. Por tanto, ha dicho, "si sirven para unos, sirven para otros. Respeto profundamente al alcalde y respeto los poderes democráticos siempre".