Carolina Gracia, nueva alcaldesa de Orihuela tras prosperar la moción de censura

La socialista Carolina Gracia ha sido elegida nueva alcaldesa de Orihuela tras prosperar la moción de censura contra el PP, presentada por el PSOE, Ciudadanos y Cambiemos.

La moción de censura ha salido adelante gracias a los votos de los seis concejales del PSOE, los cinco de Cs y los tres ediles de Cambiemos (formación ligada a Unides Podem). En total, 14 votos para desalojar del poder al PP, que cuenta con nueve regidores. La ultraderecha se ha posicionado en contra del vuelco en el poder durante la sesión plenaria iniciada a mediodía en la antigua sede de la CAM, actual sede del consistorio oriolano.

Los concejales de Cs, liderados por José Aix, continuarán en el equipo de gobierno. El grupo de la marca naranja comenzó el mandato dirigiendo el Ayuntamiento en coalición con el PP y es ahora, a un año vista de que acabe el mandato, cuando ha dejado caer a su socio para aliarse con los socialistas. Los desencuentros entre ambos grupos han sido contantes durante todo el mandato. De hecho, no han conseguido aprobar ningún presupuesto municipal.

La maniobra no ha recibido el aval de la dirección nacional de Cs, que, no obstante, tampoco se ha posicionado en contra antes de que se produjera la votación. Cambiemos, por su parte, no se integrará en el nuevo equipo de gobierno.

Gracia ha justificado la moción de censura por el escenario de “bloqueo e ingobernabilidad” que, a su juicio, viene sufriendo el Ayuntamiento; mientras Bascuñana ha dicho que se marcha con la “conciencia tranquila y la cabeza alta” por un “pacto de perdedores basado en intereses ocultos”. Aix, por su parte, ha culpado al PP de la situación de bloqueo y una falta de respeto en el reparto de competencias y freno a las inversiones. Asimismo, ha garantizado “lealtad” a sus nuevos compañeros de viaje y le ha advertido: no nos falle. María García, portavoz del PSOE, ha subrayado el “fracaso” de la gestión de Bascuñana y la profunda crisis institucional que, ha dicho, vive el Ayuntamiento. De igual modo, María García, de Cambiemos, ha dicho que su grupo apuesta por sacar a Orihuela del atasco en el que está, y ha arremetido contra Bascuñana por su imputación por malversación, acusado de cobrar más de 200.000 euros de la Conselleria de Sanidad sin que, supuestamente, exista constancia del trabajo que realizó en su etapa anterior a desempeñar el cargo de alcalde. Desde Vox, la concejala María Asunción Aniorte, ha culpado tanto a PP como a Cs de la mala gestión, pero ha dejado claro su oposición a la alternancia en el poder.

La sesión plenaria ha despertado una gran expectación en la capital De la Vega Baja, congregando a multitud de cargos institucionales de la Comunidad Valenciana. Entre ellos, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz; el vicesecretario de Organización del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca; o la síndica de Vox en las Cortes, Ana Vega; así como decenas de cargos institucionales de todos los partidos en la Vega Baja y la provincia.

La mesa de edad ha estado presidida por Guillermo Cánovas, del PSOE, como miembro de la corporación de mayor edad, así como Jose Manuel Garcia (Vox), el más joven. Desde hoy, el PP ha perdido uno de sus grandes feudos en la provincia y la Comunidad.