El PP carga contra el Consell por el retraso en el pago de las becas universitarias. El portavoz de Universidad del Grupo Popular en las Cortes, Luis Martínez, pide asumir responsabilidades por el retraso de 689 días en su abono. El diputado ha señalado en un comunicado que el informe de la Sindicatura de Comptes "afea" a la Generalitat que haya pagado 689 días después del inicio de las clases las becas de estudios correspondientes al curso 2019-2020 a las universidades valencianas. "Alguien debe asumir responsabilidades ante tanto retraso. Venimos denunciando desde hace varios años la demora en el pago, pero la consellera Carolina Pascual se ha dedicado a dar largas y mentir, creando falsas expectativas y sin dar ningún tipo de solución. Exigimos que den agilidad a la tramitación de las becas que afecta a miles de estudiantes", ha explicado Martínez.

Martínez ha afirmado que "los engaños son continuos". "La Sindicatura nos da la razón a lo que venimos denunciando de manera sistemática. La rebaja de las tasas universitarias ya la pedimos al inicio de la pandemia y se aplicó solo a unos determinados niveles de matrícula no a todos, según grados de experimentalidad", ha agregado. "Estamos a favor de la rebaja de tasas tal y como solicitamos en abril de 2020, pero una rebaja seria y de verdad no solo de un 10%, que afecte a la totalidad de las matrículas. Esta rebaja en realidad viene impuesta por el Ministerio con el decreto Castells que obliga a una reducción armónica de las tasas para el próximo curso. No es nada extraordinario y, además, a quien afecta esa rebaja directamente es a las universidades, no al gobierno de la Generalitat ni a la inflación", ha remarcado.

El portavoz ha preguntado a Puig cuándo va a cumplir la promesa que hizo en su día señalando que los estudiantes universitarios que aprueben todas las asignaturas tendrían la matrícula del siguiente curso gratis. "Son todo falsedades y mentiras para enmascarar su mala gestión y su incapacidad para poner en marcha medidas serias para mejorar la educación y garantizar la igualdad de oportunidades", ha subrayado.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de preguntas al Consell sobre qué cambios ha introducido la Consellería de Innovación, durante los dos últimos cursos para agilizar la tramitación de las becas universitarias y si va a resolver las becas universitarias del curso 2021/2022 antes del 30 de junio de 2022, tal como marca la convocatoria de las becas.

Po su parte, desde el PSPV han recordado la bajada de las tasas universitarias llevadas a cabo por el gobierno de Ximo Puig. El portavoz de Universidades del Grupo Socialista en las Cortes, Pedro Ruiz, lamenta que al Partido Popular “parezca molestarle que ahora las universidades valencianas estén realmente abiertas a todos y todas” y ha asegurado que la nueva bajada de tasas de un 10% "va en la línea marcada por el Consell de Ximo Puig, que ya las ha reducido otro 15%”. Así lo ha manifestado en respuesta al portavoz de Universidades del PPCV, Luis Martínez, a quien ha recordado la apuesta del Consell por “un acceso más democrático al sistema universitario que no deje a nadie atrás". “Esta Conselleria ha hecho todo lo posible desde el inicio para que nadie tenga que dejar de estudiar por motivos económicos, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba el PP en la Comunitat Valenciana”, ha defendido Ruiz, que ha considerado que “no puede dar lecciones sobre el sistema universitario un PP que intentó convertirlo en el más restrictivo de España”.

En este sentido, ha subrayado el trabajo del Consell de Ximo Puig “por una universidad igualitaria y accesible”. “Los y las socialistas seguimos avanzando y trabajando para revertir el modelo del PP, que aumentó de golpe las tasas en un 33% en la Comunitat y situó a las universidades valencianas entre las más caras del Estado”, ha concluido.