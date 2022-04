EL PSPV bloquea sine die la asamblea para renovar liderazgos en Orihuela

El PSPV-PSOE, con el aval de Ferraz, ha suspendido el proceso para renovar liderazgos del partido en Orihuela. El calendario previsto pasaba por celebrar esta misma semana la asamblea para designar a la persona que ostentará la secretaría general en el municipio. No obstante, ese es un proceso que tendrá que esperar, según han confirmado a este diario fuentes de la ejecutiva de país. Por el momento, se pospone sine die. La formación que encabeza Ximo Puig considera que precisamente ahora, cuando el grupo socialista ha alcanzado la Alcaldía a través de la moción de censura que ha hecho regidora a Carolina Gracia, no es el momento de iniciar batallas internas. Porque en la capital de la Vega Baja dan por hecho que las habrá, y no es, precisamente, ningún secreto.

Antes del 30 de abril. Esa era la fecha acordada para llevar a cabo el proceso para elección de la secretaría general que encabeza en estos momentos Gracia. Fue la semana pasada cuando el exconcejal Antonio Zapata presentó las líneas maestras del programa con el que apuntala su candidatura a la secretaría general del PSPV-PSOE en Orihuela. El abogado dio un paso al frente con la intención de relevar en el cargo a la actual líder del partido, quien, por otro lado, todavía no se ha postulado formalmente para tratar de mantenerse a la cabeza de la agrupación municipal. No obstante, se da por hecho que así lo hará, como ha dejado entrever en múltiples ocasiones. El exconcejal Zapata presenta el programa con el que opta a relevar a Gracia al frente del PSOE de Orihuela Esta probable batalla política trasciende más allá del escenario local y evidencia la lucha por el poder que mantienen los dos principales sectores del socialismo alicantino. Zapata está integrado en la corriente que lidera el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia, Alejandro Soler, mientras Gracia está alineada con el bloque ximista, que en los últimos meses ha perdido el control de la ejecutiva provincial y también de la Vega Baja. De mantenerse el calendario actual, Gracia, designada hoy nueva alcaldesa de Orihuela, tendría que haber ocupado su primera semana al frente del Ayuntamiento en hacer campaña en el seno de su partido. Y es más, se enfrentaría a perder el liderazgo entre los socialistas de Orihuela justo en su estreno como regidora. Zapata y Gracia son viejos conocidos: excompañeros del grupo municipal en el Ayuntamiento y rivales políticos. La pasada legislatura, él cursó baja en el PSOE y siguió como edil no adscrito. Ella, entonces portavoz municipal, lo acusó de tránsfuga. Hace pocos meses, Zapata reingresó en el partido como militante de Dolores y, después, trasladó su inscripción a Orihuela. Ese movimiento, avalado por Ferraz, despejó toda duda de transfuguismo y, en cualquier caso, le abrió camino para volver al tablero de juego, ligado ahora a la corriente de Alejandro Soler, que ganó en primarias al candidato del ximismo, Toni Francés, con el que está alineado, precisamente, Gracia. La pasada semana, Zapata advertía precisamente en un mensaje enviado a los medios de que la asamblea debería celebrarse "a más tardar el día 30 de abril". Finalmente, no será así.