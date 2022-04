Militantes de Nuevas Generaciones del PP de Alicante piden al juez ejecutar la sentencia que obliga a celebrar un congreso para elegir presidente

Militantes de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Alicante ciudad han solicitado al juzgado la ejecución de la sentencia que condenó al partido a la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir al presidente de la rama juvenil, dirigida por una gestora desde 2015. La sentencia se dictó a finales de febrero y fue comunicada a principios de marzo. El PP tenía 20 días para recurrir, pero decidió no hacerlo, por lo que la sentencia, que también condenó en costas al partido, es firme. Ante la inmovilidad de la ejecutiva de los populares de fijar una fecha para la celebración del cónclave con el único punto del día de elección del presidente de Nuevas Generaciones de Alicante, como señaló el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante, se ha solicitado al juez que ejecute la sentencia. Desde el PP, no obstante, aseguraron que el proceso electoral de la rama juvenil del partido se activaría una vez celebrado el congreso provincial, junto a los locales, pero los denunciantes no se fían y exigen su convocatoria inmediata. "No hay ni movimientos ni expectativas de que se convoque", señalan dichas fuentes.

La sentencia se produjo a raíz de la denuncia de un afiliado de NNGG del PP de Alicante, Álvaro Alarcón, en la que se estiman íntegramente sus pretensiones: la convocatoria de los militantes a un congreso con un único orden del día, el nombramiento de presidente. El juez señala que "no resulta admisible" la situación de excepcionalidad que invocaba la parte demandada para justificar el incumplimiento de los estatutos o la omisión de nombramiento por elección entre afiliados, e insiste en que, en ningún momento, desde la dirección de Nuevas Generaciones y del PP han argumentado ante sus afiliados cuáles eran las razones excepcionales graves que justificaban que no se les convocara a un congreso como marcan los estatutos del partido. Es más, no ha habido elección del cargo que encabece a los jóvenes del PP de Alicante ciudad desde que en 2013 se eligiera al último presidente, Adrián Santos, que dimitió en 2015 antes de irse a Cs, formación en la que sigue y por la que es edil en el Ayuntamiento de Alicante. El partido designó entonces a una gestora que, según los estatutos, tenía un plazo máximo de seis meses de "transitoriedad", sin que desde entonces haya convocado el congreso o la asamblea que señalan dichas normas. Tras la dimisión de Adrián Santos en 2015, NNGG del PP nombró a una gestora dirigida por Francisco Joaquín Sampere Buyolo, que en seis meses debía convocar el proceso para que los afiliados eligieran a la nueva dirección. Buyolo presentó su dimisión en octubre de 2017 después de estar más de dos años al frente de una gestora que, de acuerdo a los estatutos del propio partido, no debería haber superado el medio año. Entonces se anunció un proceso de primarias para elegir al nuevo candidato, que nunca se llegó a convocar. El partido volvió a colocar a otro presidente en funciones de la propia gestora, Sergio Villa, quien continúa en el cargo. El juez reprochó que la parte demandada no se presentara ni siquiera a la vista. Dimite el presidente de la gestora de Nuevas Generaciones del PP Los militantes molestos con la falta de la convocatoria para elegir a la persona que encabece las Nuevas Generaciones de Alicante se quejan de que esta "sin rumbo, ni dirección". Señalan que el presidente de la gestora aprobó una oposición hace unos meses, fuera de la ciudad, y desde entonces "se ha desentendido más del cargo". El denunciante, Álvaro Alarcón, por cierto, insiste en que su intención no es presentarse como candidato, solo que hacer cumplir lo que marcan los estatutos, que es la convocatoria de un congreso para que sean los militantes quienes elijan a quién quieren que les encabece. Alarcón intentó en múltiples ocasiones ese objetivo, por vía interna, con el envió de varios correos electrónicos, reuniones y hasta llegó a enviar un requerimiento notarial que, a la vista está, no surtió efecto. Fue entonces cuando decidió demandar a su partido. El argumento que empleó la formación para que se desestimara la demanda presentada por este militante es que no se había celebrado aún un congreso por la convocatoria de procesos electorales, a los que están supeditados este tipo de asambleas. Sin embargo, la propia sentencia recuerda que desde 2019 no ha habido ningún proceso electoral y que han transcurrido cerca de tres años desde entonces sin que haya convocado a sus afiliados ni haya explicado a sus militantes las graves razones excepcionales que justifican una situación transitoria que viene durando siete años. También argumentó la defensa que la formación a nivel local no tenía potestad para organizar sus propios congresos y que debían hacerlo instancias superiores del partido, algo que tumba la sentencia. "Pretender que un partido político no puede seguir un procedimiento democrático para el nombramiento de sus presidentes por el hecho de que haya procesos electorales carece de sentido. De ser así, resultaría que nunca resultaría procedente la participación de los afiliados en la elección de sus cargos", indica el juez. De forma separada, el demandante, junto a otro militante que presentó la demanda en el año 2019 (y que fue desestimada por un error de forma al dirigirse a NNGG de la Comunidad Valenciana en lugar de a las de Alicante), exigía la aplicación de los estatutos de la formación para permitir la celebración de un congreso de la rama juvenil del partido, que se mantiene intervenida por una gestora al menos desde 2016. La sentencia se une a la doctrina emanada del Tribunal Supremo en la que se condenó al Partido Popular, liderado entonces por Mariano Rajoy, por idénticas circunstancias por no celebrar su Congreso Nacional en 2015. La sentencia a favor del militante alicantino de Nuevas Generaciones del PP señala que se vulneró el derecho de participación democrática de los afiliados y sienta un importante precedente jurisprudencial dando solución por la vía de los tribunales a las decenas de gestoras que el partido mantiene en toda España en contra de sus propios estatutos. En el juicio, acudieron a declarar en calidad de testigos el antiguo presidente de NNGG Alicante, Francisco Joaquín Sampere, el antiguo secretario general de NNGG, Lorenzo Lorenzo Silvestre, y el actual presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Caballero. Como indica la sentencia, no acudió el representante de NNGG de Alicante, que actuó bajo la dirección letrada de Manuel Villar, quien actualmente ostenta, entre otros cargos, el de concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante y asesor jurídico del Grupo Municipal Popular.