Mazón abre la vía a restituir las competencias en la Diputación a Bernabé Cano tras archivarse el caso de su vacunación

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, abre la vía para devolverle las competencias en la institución provincial al diputado provincial del PP Bernabé Cano tras archivarse el caso de su vacunación. Mazón planteará en la próxima junta de gobierno devolverle la gestión del área de Deportes que le fue retirada en enero de 2021 tras hacerse público que el político se habría saltado los protocolos sanitarios recibiendo la vacuna contra el Covid-19 antes de que le tocara. Mazón se vio obligado a quitarle no solo las competencias, también el sueldo de dedicación exclusiva que tenía de 4.400 euros brutos al mes tras la presión ejercida por su socio de gobierno, Ciudadanos. Cs y PP acordaron entonces crear una comisión de investigación para analizar el protocolo seguido desde la Conselleria de Sanidad en la vacunación contra el covid en los casos en los que transcendió la administración de la primera dosis a cargos públicos de la provincia de Alicante para determinar si pudo producirse alguna irregularidad y si ha sido reprobable la actuación de estos. Las competencias de Deportes fueron asumidas entonces por el diputado de Presidencia, Economía y Régimen Interior, el popular Eduardo Dolón, también alcalde de Torrevieja.

Mazón, que ha mostrado siempre gestos de complicidad con Cano para hacer ver que confiaba en su inocencia, lo que ha defendido en más de una ocasión, considera que devolverle las competencias que tenía el alcalde de La Nucía es "hacer justicia". El también líder del PPCV ha celebrado el archivo de la causa del alcalde popular y diputado provincial por su presunta vacunación irregular contra la covid en una residencia de mayores el día de Reyes de 2021, y califica de "desastre" el proceso de vacunación de la Conselleria de Sanidad. Carlos Mazón defiende que en todo momento "fuimos responsables" y recuerda que Cano "en todo momento defendió que había actuado con corrección" y que tuvo la "responsabilidad" de salir de la junta de gobierno.

El líder del PPCV ha cargado duramente contra la conselleria que dirige la socialista Ana Barceló a la que acusa de ser "un desastre" de organización de la que "no tenía culpa nadie", como, asegura, deja constancia la sentencia de la Audiencia que revoca el procesamiento del alcalde de La Nucía por cohecho y prevaricación. Mazón se alegra del archivo y lamenta el "suplicio" que ha pasado Bernabé Cano tras su paso por los tribunales y los ataques recibidos por parte de la oposición, que llegó a exigir su dimisión. Incluso, el entonces líder de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, exigió a Mazón su cabeza tachándolo de "sinvergüenza" al considerar que "los que se cuelan en la vacuna, es un nuevo tipo de corrupción política". No obstante, los socios naranja del PP en la institución fueron mucho más moderados en sus discursos y se conformaron con la retirada de competencias y del sueldo que conllevaba la eliminación de la dedicación exclusiva. "Ahora toca ser coherentes con la Justicia", sostiene el presidente de la Diputación.

La restitución de las competencias que tenía Cano en la institución provincial, las de Deportes, podrían llevar implícita la de su sueldo con dedicación exclusiva. Desde que Mazón le retirara del área que dirigía en enero del pasado año, Bernabé Cano seguía como diputado provincial pero sin dedicación. Eso sí, cobrando las indemnizaciones por asistencia a plenos y por las dos comisiones informativas en las que está, las de Cultura e Infraestructuras, además del Patronato de Turismo y del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Por ello, el político nuciero ingresa en sus cuentas una media que ronda los 1.500 euros al mes. Así, en el primer trimestre del año, el también alcalde de La Nucía percibió 3.850 euros por acudir a los órganos colegiados. A estos emolumentos se suma lo que percibe del Ayuntamiento de La Nucía, cuyo consistorio no ha notificado a Hacienda el sueldo de su primer edil. Allí también cobra indemnizaciones por asistencia a plenos, junta de gobierno y comisiones, lo que, según criticó el PSOE, le reporta unos ingresos de 3.000 euros mensuales.

Como ha publicado este diario, la sección Décima de la Audiencia de Alicante ha revocado el procesamiento acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de La Vila Joiosa por los delitos de cohecho y prevaricación. Cargos por los que la Fiscalía pedía para el diputado provincial nueve meses de prisión, dos años de suspensión de cargo público y doce de inhabilitación especial, lo que impide entre otras cosas concurrir a unas elecciones. La Audiencia concluye que Bernabé Cano fue a la residencia donde se vacunó antes de que le correspondiera porque "le preocupaba la salud de los mayores".

En el auto se alude también a la condición de médico esgrimida por la defensa del político, actividad que ejercía de forma esporádica en el equipo de fútbol local. No obstante, pese a que el auto recoge expresamente que no admite recurso, desde la Fiscalía del Tribunal Supremo señalan que tal posibilidad existe por "infracción de ley" al acordarse el cierre de las actuaciones mediante sobreseimiento provisional (el que se dicta cuando no hay pruebas para seguir con el proceso, contra lo que no se puede apelar), en vez hacerlo por sobreseimiento libre (el que se decreta al considerar que los hechos no son constitutivos de delito), lo que abre la vía para llevar el asunto al Supremo.