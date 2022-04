La investigación sobre Oltra frena al Consell y evita exigir dimisiones al PP

El levantamiento del secreto de sumario del caso Azud, que afecta a cargos del PP y del PSPV por el presunto cobro de comisiones ilegales y recepción de regalos con relación a operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en València durante la etapa de Rita Barberá, sacude el tablero político valenciano. La onda expansiva de la presunta trama corrupta ha salpicado de lleno al vicepresidente segundo de las Cortes, el popular Jorge Bellver (PP), quien figura en la causa judicial por haber recibido obsequios cuando era concejal de Urbanismo. En un momento en el que ya se ha iniciado el proceso para solicitar su imputación, pues es aforado, el líder de su partido y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, defiende su honorabilidad y celebra que fuera el primero en salir a dar explicaciones. Por contra, el Consell cree que explicaciones como tal no ha habido, y eso es, precisamente, lo primero que creen que debería de hacer. No obstante, llama la atención que esas son todas las responsabilidades políticas que desde el Ejecutivo tripartito se le reclamen por el momento, según evidenció este viernes la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien eludió concretar si Bellver debería o no dimitir cuando está al borde de ser citado a declarar como investigado. En cualquier caso, la misma situación en la que se encuentra, exactamente, la propia Oltra, aunque por causas muy distintas.

El hecho de que el Botànic no haya salido a reclamar ya la dimisión del vicepresidente segundo de las Cortes, rentabilizando así en términos políticos la investigación que apunta a que habría sido sistemáticamente agasajado por el cabecilla de la trama presuntamente corrupta, el empresario Jaume Febrer, no es para nada casual. Oltra, que lidera la coalición Compromís y es portavoz del Gobierno valenciano, está igualmente al borde de la imputación en el caso que investiga si la conselleria que lidera encubrió los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. Y con esos nubarrones que se ciernen sobre ella, la estrategia de reclamar dimisiones podría acabar pasándole factura. Ello aunque la oposición, en bloque, viene reclamándole constantemente que se aparte del cargo y se ocupe de su situación judicial, algo que, por el momento, no está dispuesta a hacer porque, además, cuenta con el respaldo de todos sus compañeros de Gobierno.

«Lo primero es dar explicaciones cuando se pone en cuestión la actividad de un cargo público» y ella, de momento, no ha visto esas explicaciones. Esa fue la respuesta de Oltra cuando fue preguntada sobre si Bellver tendría que dimitir. Lo que sí hizo fue reiterar, una vez más, que la situación del diputado popular no puede ser equiparable a la suya. «Son situaciones que no tienen nada que ver. Es como comparar Saturno con Plutón», manifestó. En ese sentido, dijo que los partidos de la oposición han tenido acceso a toda la documentación sobre el caso de su conselleria y que ella ha dado todas las explicaciones pertinentes. «Y no han presentado ninguna acción legal porque saben perfectamente que no hay ninguna acción legal a presentar», aseveró en referencia a la derecha

Mientras tanto, Mazón valoró que Bellver «ha sido el primero en dar explicaciones» y aseguró estar «muy contento de que lo haya hecho así y de que tenga la conciencia tranquila».

Preguntado en rueda de prensa por si Bellver debía dimitir, el jefe del PPCV hizo hincapié en que tiene su apoyo y agradeció que haya «dado la cara, no como otros», ya que este miércoles compareció para afirmar que no había recibido ninguna notificación judicial y que «siempre» ha actuado correctamente. Dicho esto, remarcó que en su partido cumplen los estatutos «desde el principio» y «sin excepciones», y puso como ejemplo el del diputado provincial Bernabé Cano, quien recuperará las competencias en la Diputación de Alicante tras su suspensión de militancia, una vez que se ha archivado la causa judicial por su presunta vacunación irregular.

Manolo Mata, en el centro de la polémica

El hecho de que el síndic del PSPV, Manolo Mata, sea el abogado del cabecilla de la trama que investiga el caso Azud, agita la polémica. Carlos Mazón (PP) preguntó a Ximo Puig si es «compatible, decente y digno» que compatibilice ambos cargos. Este contestó que la ley permite atender a una complementariedad entre el espacio público y el privado, pero «otra cosa es que cada uno ha de tomar sus decisiones».