Oltra esquiva la polémica y evita criticar que Mata ejerza como abogado del cabecilla de la trama Azud

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha valorado hoy que el caso Azud, que afecta a cargos del PP y del PSPV por el presunto cobro de comisiones ilegales y recepción de regalos con relación a operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en València durante la etapa de Rita Barberá, es como realizar un "viaje al pasado", en concreto, a cuando los populares gobernaban la Generalitat y "la corrupción era algo generalizado". En ese sentido, ha valorado sobre aquella etapa anterior a 2015 que "daba mucha vergüenza ajena ver cómo se había instalado un sistema para sacar dinero de las arcas públicas mientras no se garantizaban las políticas para las personas". Mientras tanto, según ha recalcado, la Comunidad Valenciana figura ahora como primera región en transparencia según el análisis reciente de un organismo externo.

Para Oltra, leer las informaciones que se están haciendo públicas sobre el caso Azud, cuyo secreto de sumario se ha levantado esta semana, "es como coger el DeLorean (la máquina del tiempo de la película de la película Regreso al futuro), e irse a 2014, 2013, 2012...", ha dicho.

La portavoz de la Generalitat ha sido preguntada por la polémica de que el síndic del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, lleve a cabo la defensa jurídica del presunto cabecilla del caso Azud, el empresario Jaume Febrer. Aunque ha recalcado que este asunto no se ha tratado en el pleno del Consell celebrado antes de su comparecencia, ha dicho que el trabajo de Mata como abogado "no es una cuestión de ética o estética, sino meramente de derecho, y el derecho no se mide en estos parámetros". Por tanto, ha abogado por "separar la proyección pública de la actividad privada", evitando realizar cualquier tipo de crítica al portavoz del socio de Gobierno mayoritario en el Botànic.

Oltra (Compromís), que también es letrada, ha recordado que "el derecho a la defensa incluye la defensa del letrado a tu elección" y ha insistido en que "en cualquier caso, el Consell no va a valorar esta cuestión". Además, cuestionada por si le parece "raro" que Mata defienda a Febrer como dijo la síndica de Pilar Lima (Unides Podem), ha dicho que no sabe dónde se acota ese "raro". "Será la edad, pero para que algo me resulte raro tiene que ser raro, raro, raro", ha añadido. Y sobre si aceptaría que un síndic de Compromís defendiera al principal implicado en una trama corrupta, ha contestado: "Eso de que yo soy líder de un partido está por ver; en cualquier caso, aquí estoy como portavoz del Consell".

Explicaciones a Bellver

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha sido preguntada sobre si el vicepresidente segundo de las Cortes, Jorge Bellver (PP), que se ha visto salpicado en el sumario por haber recibido relojes de lujo cuando era concejal de Urbanismo, debería dimitir. Al respecto, ha considerado que "lo primero es dar explicaciones cuando se pone en cuestión la actividad de un cargo público", y ha añadido que, de momento, ella no ha visto esas explicaciones.

En cualquier caso, ha dicho, de nuevo, que la situación de Bellver pueda ser equiparable a la suya, tras la petición de un juez al TSJCV de que sea imputada por encubrir presuntamente los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. "Son situaciones que no tienen nada que ver. Es como comparar Saturno con Plutón", ha manifestado. En ese sentido, ha dicho que los partidos de la oposición han tenido acceso a toda la documentación sobre el caso y ella ha dado todas las explicaciones pertinentes. "Y no han presentado ninguna acción legal porque saben perfectamente que no hay ninguna acción legal a presentar", ha zanjado.