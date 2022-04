PSOE de Dolores: del 100% de movilización en las primarias provinciales al 10% en tres meses

El PSPV-PSOE encara la recta final de los procesos orgánicos para renovar liderazgos en el escalafón municipal. El plazo delimitado por Ferraz para celebrar las asambleas antes de que concluya el mes de abril ha obligado a numerosas agrupaciones locales a pisar el acelerador para designar a las nuevas ejecutivas en los últimos días. Se presupone que los candidatos, los aspirantes a coger las riendas de las franquicias del partido en cada uno de los pueblos y ciudades, se han volcado para movilizar a la militancia. Todos con el objetivo de conseguir el respaldo necesario para apuntalar sus proyectos, aunque el resultado demuestra que unos han gozado de más éxito que otros. Uno de los casos más llamativos ha ocurrido en Dolores, donde Joaquín Hernández ha revalidado su cargo como secretario general. Lo ha hecho por unanimidad, con el respaldo de un total de 15 votos emitidos, lo que supone tan solo un 10% de uno de los censos más abultados de la Vega Baja. Se trata del mismo censo que, hace poco más de tres meses, se movilizó en masa para que Alejandro Soler ganara las primarias a la secretaría provincial. En aquella ocasión todos, sin excepción, acudieron a las urnas y votaron en la misma dirección. Esta vez solo ha participado uno de cada diez inscritos en el partido, aunque es cierto que la candidatura era única.

El hecho de que Hernández, alcalde de Dolores (7.600 habitantes), lidere una de las agrupaciones más potentes de la Vega Baja ha puesto al municipio en el foco del socialismo de la comarca e incluso de la provincia. Con 148 afiliados, muchos de ellos de reciente ingreso, se erige como la segunda asamblea más importante de la Vega, solo por detrás de la de Orihuela. La participación de todos ellos, sin faltar ni tan solo uno, fue esencial para que Soler, diputado en el Congreso, se proclamara vencedor en las urnas frente al candidato del ximismo, el alcalde de Alcoy y diputado provincial, Toni Francés. El resultado fue de apenas un centenar de votos de diferencia a favor del ilicitano, un desenlace que, sin duda, reforzó a Hernández, puesto que la agrupación que lidera, al completo y en plena sexta ola de covid, se movilizó para respaldar la candidatura de Soler. Semanas después, esa misma agrupación fue clave para coronar el triunfo de Hernández, aliado del sector del alejandrismo, como nuevo secretario general de la Vega, cuando venció por 130 votos a su adversario en las urnas, el aspirante del ximismo José Luis Sáez, alcalde de Guardamar. En ambos casos, batallas que se consideraban cruciales para empezar a establecer la nueva hoja de ruta del socialismo alicantino, por lo que la movilización del batallón de Hernández estuvo en boca de todos porque, sin duda, ayudó a decantar la balanza.

Con todo, Hernández no cree que en esta ocasión, cuando lo que se votaba era su reelección como secretario general de Dolores, haya fallado nada. De los 15 votos emitidos, siete eran de sus propios concejales. Cierto es que, en este proceso, poco había que decidir, dado que el regidor no tiene contestación en el plano orgánico municipal, o al menos no ha trascendido. Por tanto, sin rivales, ni urnas, ni papeletas, lo único que se tenía que hacer era respaldar o no a la nueva ejecutiva que encabeza él mismo. La votación de la asamblea, que comenzó a las 21 de la noche, apenas concentró al 10% del total de militantes, pero el regidor asegura que esa tarde pasaron por la sede en torno a 100 personas, aunque no esperaron hasta la hora efectiva de la votación. Y, es más, el líder de los socialistas en la Vega sacó músculo de que entre los que más asistieron a la asamblea de su municipio fueron, precisamente, las nuevas altas, los militantes de reciente ingreso, "muchos de los cuales son hijos y nietos de personas que fueron socialistas". Con ello, adelantó que de cara a las próximas elecciones habrá renovación en las listas por la voluntad de dar un paso al frente de varios de los nuevos fichajes. Porque, en el fondo, si para algo sirven estos procesos internos es para empezar a diseñar estrategias que culminarán en la confección de las próximas listas electorales de cara a 2023. Y Hernández, al menos por el momento, ya tiene su plaza asegurada.