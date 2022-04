La Guardia Civil detecta pagos de Febrer de 240.476 € a empresas de la campaña del PSPV en 2007

La Guardia Civil ha detectado pagos de Jaime Febrer, a través de mercantiles intermediarias, a empresas de publicidad que colaboraron en la campaña electoral del PSPV-PSOE en las elecciones de 2007, por valor de 240.476 euros, según el sumario del caso Azud.

Unos ingresos que se producen durante la tramitación del programa de actuación integrada (PAI) El Espartal, ubicado en Xixona, y que nunca llegó a ejecutarse. Para borrar el rastro del dinero se produjeron a través de tres sociedades interpuestas: Construcciones Valencia Constitución SL (CVC), la empresa matriz de Jaime Febrer, pagó 950.000 euros a Espacios Urbanos de Jijona SL, quien a su vez abonó 1,3 millones a la mercantil Gigante Edificaciones y Obras SL (ubicada en Sevilla), que es la que abona los 240.476 a las mercantiles Industria Gráfica Valenciana SL, Publipress Técnicos Asociados SL y Cronosport SL, que en 2007 (año de elecciones autonómicas y municipales) declararon a la Agencia Tributaria haber realizado trabajos para el PSPV-PSOE por valor de 192.046 euros. Con respecto a la última mercantil, Cronosport SL, la Guardia Civil recuerda que también recibió pagos en 2007 de la consultora Crespo Gomar SL, envuelta en la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE, en una causa que tuvo que archivarse al haber prescrito los delitos.

Una coincidencia de pagos y empresas que llama la atención de los agentes de la Guardia Civil. «Teniendo en cuenta que el 27 de mayo de 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes, resulta especialmente significativo a juicio policial que tres de las cinco mercantiles a las que destina fondos Gigante Edificaciones, ese ejercicio presenten relaciones comerciales en el modelo 347 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) con el PSOE».

Las tres empresas «figuran como perceptoras de fondos del PSOE en 2007: Industria Gráfica Valenciana SL (94.501, 72 euros), Publipress Técnicos Asociados SL (93.844 euros) y Cronosport SL (3.701 euros)».

Gigante Edificaciones también abonó en 2007 102.080 euros a Key SA, por la campaña de buzoneo de Unión Valenciana de las elecciones de ese mismo año, por encargo directo del entonces gerente del PSPV-PSOE, Paco Martínez.

Sobre estos pagos en materia de publicidad que realizó Gigante Edificaciones y Obras SL, le llama la atención la Guardia Civil que no hayan encontrado ningún trabajo real relacionado con el PAI del Espartal de Xixona que justifique estos abonos por valor de 240.476 euros. Y más si se tiene en cuenta que las campañas de publicidad que financió Febrer para el PAI El Espartal, como la participación en la Feria Urbe Desarrollo de 2006 y 2007 o una oficina de información, se encargaron a la consultora Engloba Comunicación, de la que sí se tiene constancia de los trabajos.

Catarata de reuniones

Para apuntalar las sospechas, la agenda de Febrer revela una catarata de reuniones (que se prolongan desde 2004 hasta 2011) entre el empresario epicentro de la trama del caso Azud y destacados representantes del PSPV-PSOE en aquellos años como José María Cataluña (secretario de finanzas de los socialistas hasta 2004), Vicent Sarrià (que sustituyó a Cataluña al frente de las finanzas), Joan Ignasi Pla (candidato del PSPV-PSOE a la Generalitat en 2007), Rafael Rubio (portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València) y el abogado y «conseguidor» de la trama José Luis Vera, que cobró 261.000 euros (también abonados por Gigante Edificaciones) por las gestiones realizadas con Acuamed.

En la causa también aparece otra misteriosa anotación de Febrer, que afecta tanto al PSPV-PSOE como al Bloc. El 11 de abril de 2005, Febrer apunta en su agenda entre los temas a tratar con un empresario con el que colabora en la adquisición de terrenos la críptica anotación: «Pego. Llamar a J. L. V. Quedar con él. PSOE y Bloc 300M/pts». Un asunto, el de un posible PAI en la zona de la Mustalla de Pego, del que ya trató en otra cita con José Luis Vera y Pepe Cataluña, celebrada el 30 de septiembre de 2004, y que aún no está analizado en la causa. Esta alusión al Bloc no es la única. El veterano dirigente del Bloc Pere Mayor, aparece como interlocutor de Febrer y comisionista de 12 millones de euros, en las negociaciones entre su grupo empresarial Axis y Eroski para «la firma de un acuerdo para la conformación de una joint venture» a través de la cual pretendían reclasificar unos terrenos no urbanizables en Burjassot para construir un centro comercial y una zona de ocio en la localidad de l'Horta, en unos terrenos propiedad de Enrique Ballester.