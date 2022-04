El librepensador inquieto

No es casual que Manolo Mata se despidiera ayer recordando a Juan María Bandrés y Cristina Almeida, dos políticos de la Transición, abogados como él. Algo de ese espíritu de camaradería y pragmatismo parlamentario de los años de la política del café, la cerveza y el cigarrillo (del entendimiento, en fino) se va con Mata. Ni una intervención (leve) de corazón en los últimos tiempos le ha separado del pitillo. Se va un buen orador, de los mejores, uno de los que solo necesita un breve guion para construir una intervención reconocida por los adversarios; de los que sabe que la sinceridad y la autenticidad valen más que la retórica. Se va un elemento de cohesión del Botànic.

Lo ha sido desde antes de que el pacto de la izquierda tuviera nombre. Su sintonía con los socios, en especial con Fran Ferri (otro síndic dimisionario) y Mónica Oltra, ha salvado entuertos en momentos complicados en estos siete años, que los ha habido. Se va un «liante», en el sentido más amplio de la expresión, el que intuye (más que sabe) qué resortes tocar para sortear conflictos y sacar la bolita que desenrede el último nudo botánico, que los ha habido. Se va un ávido lector, atento a todo lo que se mueve en las librerías. Se va un poeta frustrado, lo dije él mismo ayer, destapando una faceta hasta ahora llevada en la intimidad. Se va un político capaz de disentir, de mantener una voz propia no siempre pegada a pies juntillas al argumentario de partido ni al líder de turno. Se va un alcalde de València frustrado. Lo intentó, no pudo ser y no se amargó. Pero el deseo, reconocido, nunca lo negó.

Se va un iluso, en el sentido también más pegado a la literalidad. Un tipo necesitado de impulsos que lo ilusionaran. Eso fue la sindicatura socialista en las Cortes en la primera legislatura, cuando las decisiones estaban más pegadas a la Cámara, ya que Podemos estaba fuera del gobierno. Eso se fue apagando a medida que pasaban los años y, en especial, en la segunda legislatura del Botànic, cuando el poder se asentó claramente en el Ejecutivo. Por eso empezó a irse el día de 2020 que finiquitó su exclusividad en las Cortes para volver al despacho de abogados (con su mujer), a la actividad que le dio nombre e importantes dineros en el pasado (Mata selló un cuantioso acuerdo para los damnificados del caso Baxter y estuvo en el del anestesista Maeso). Y se fue más el día que apareció como codefensor del presunto corruptor Jaime Febrer. Y más aún el día que la jueza dijo que solo cabía un letrado por imputado y él asumió el caso. A partir de ahí se ha ido dejando pelos en la gatera, con la nube de la sospecha de si estaba (está) para controlar la información que pueda tener el promotor que regó de billetes y regalos a cargos y notables influencers políticos de los partidos de entonces, en torno a 2007. Eso dice la investigación. Hasta ayer, que dio un paso al lado antes de que intentaran que cambiara de idea. Quizá para convencerse a sí mismo de que ya no había vuelta atrás, porque, en efecto, la situación era insostenible, como en su partido decían desde hace tiempo en privado. La última carambola del destino es que un levantinista como Mata se vaya el mismo día que el enemigo íntimo, el Valencia CF, dejaba a los granotes a un paso de la Segunda División. ¡Vaya sábado!