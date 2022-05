Mata resiste en la vicesecretaría general del PSPV y Barceló se deja querer como síndica en las Cortes

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, mantendrá su cargo en el partido. Su renuncia a seguir al frente de la sindicatura en las Cortes, es decir, su paso atrás en la primera línea institucional, no conllevará una decisión del mismo calado en el plano orgánico, tal y como afirmó a INFORMACIÓN. Al menos no de forma inmediata y a pesar de la presión creciente en determinados círculos de la formación. Mata continuará liderando la defensa en los tribunales del principal encausado en el caso Azud, el empresario Jaime Febrer, acusado de untar con dádivas a cargos relacionados con el Partido Socialista y el PP, al tiempo que se mantendrá al frente de una de las principales plazas de mando en la estructura del socialismo valenciano. Eso es algo que, en principio, no reviste ninguna incompatibilidad, o al menos así lo piensa el líder de la formación y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien, no obstante, tampoco le ha pedido abiertamente que se mantenga en el puesto. Con todo, la renuncia de Mata a mantener el escaño, que está previsto que se formalice este viernes, abre un escenario que obliga a mover ficha para ejecutar el relevo en la portavocía del Parlamento autonómico y es ahí donde entra en juego la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que figura entre las principales quinielas, aunque no es la única. Llegado el caso, la alicantina estaría dispuesta a asumir el reto, según se evidenció en sus declaraciones de este lunes, cuando aseveró que estará allí donde la ubique Puig.

La plana mayor del PSPV-PSOE, la Comisión Ejecutiva Nacional, se dio cita en Alicante para hacer balance de los casi tres años de legislatura y reforzar la línea estratégica con la que se esta haciendo frente a la crisis originada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como para repasar asuntos de la actualidad política autonómica o nacional. Eso era lo que figuraba en la agenda oficial, pero si hubo un tema estrella alrededor de la convocatoria fueron las cábalas y el intercambio de pareceres en los corrillos extraoficiales sobre las derivadas que conllevará el adiós de Mata en las trincheras parlamentarias, así como su continuidad en su puesto orgánico. El asunto se coló en la agenda desde primera hora de la mañana, cuando Barceló, en una entrevista en À Punt, afirmó estar centrada en estos momentos en sus competencias sanitarias, si bien dejó claro estar "a disposición" de lo que decida Puig, tal y como remarcó por la tarde a este diario. Cabe recordar que Barceló ya ejerció como portavoz adjunta del legislativo el pasado mandato, hasta que fue elevada a rango de consellera en sustitución de Carmen Montón. No obstante, ese posible movimiento de fichas, el de resituar a la responsable de la Sanidad valenciana, la misma que durante meses se posicionó como una de las favoritas como candidata a la Alcaldía de Alicante, conllevaría cambios en el núcleo duro del Botànic y esa, en definitiva, es una operación que podría acabar siendo de mayor calado. Otra de las opciones que se barajan es que la actual coportavoz del grupo socialista en las Cortes, Carmen Martínez, asuma la sindicatura, mantener a Barceló en su puesto y tratar de dar estabilidad en un momento en el que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, estaría al borde de la imputación, o que sea el actual secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, también diputado autonómico. La soledad del dron Mata aprovechó la reunión con sus compañeros de partido para explicar los motivos por los que ha decidido abandonar las Cortes. Se trata de una decisión que ya había sido anunciada y cuyos límites, sus tiempos, los marcaba la evolución del caso Azud. La determinación de dejar el escaño la hizo pública el pasado sábado, cuando las voces críticas dentro y fuera de sus propias filas arreciaban. De hecho, Puig remarcó públicamente que era evidente que el hecho de que Mata estuviera ejerciendo como abogado de Febrer "no era compatible" con su desempeño como síndico en las Cortes, al tiempo que matizó que no se marcha por estar imputado ni investigado en esta causa, sino para ejercer su oficio como abogado. En ese sentido, el jefe del Consell puso en valor que su formación sí ha actuado en esta cuestión, "otros, no se sabe", dijo en referencia al PP, que mantiene como vicepresidente segundo de las Cortes a Jorge Bellver, salpicado en la causa por haber recibido supuestamente regalos del empresario durante su etapa en el Ayuntamiento con Rita Barberá y quien se encuentra a un paso de la imputación. Sobre la continuidad de Mata como vicesecretario general del PSPV-PSOE, Puig expresó lo mismo: que no es incompatible y que su permanencia dependerá de él. En esa misma línea se pronunció la portavoz del partido, Ana Domínguez, quien regateó las preguntas sobre si apoyan expresamente su continuidad como vicesecretario general. Aseguró que él ha dicho que quiere continuar, que no hay ningún problema en que siga al frente, y subrayó que en puestos de responsabilidad a nivel orgánico hay profesionales de todos los sectores. Pero lo cierto es que ni Domínguez ni Puig le pidieron de forma explícita que se quede, mientras no son pocas las voces que consideran que su salida será solo cuestión de tiempo. Catalá pide a Mata que dé explicaciones y manifiesta su confianza en Bellver La portavoz del PP en las Cortes, María José Catalá, destacó este lunes que el diputado de esta formación en la Cámara autonómica Jorge Bellver, salpicado por el caso Azud al aparecer su nombre en una lista de regalos que la trama supuestamente hizo cuando era edil de Urbanismo en la capital valenciana, aún no está investigado en este causa. Tras ello, indicó que si llega a estarlo, el PP le abrirá expediente informativo. La portavoz popular en la Cámara resaltó que Bellver, que compareció ante los medios la pasada semana tras el levantamiento parcial del sumario del caso Azud y de conocerse que su nombre aparecía en él, "ha dado la cara" y valoró que "el primer día" saliera para "decir lo que tenía que decir". A continuación, señaló que le gustaría que el PSPV diera la cara" y que también lo hiciera "Compromís". "Es una persona que ya ha dado la cara, cosa que no he visto en otros implicados en el asunto. El primer día salió a decir lo que tenía que decir", expuso María José Catalá al referirse a Jorge Bellver. La responsable popular censuró que no haya sucedido lo mismo con el todavía portavoz del PSPV en el Parlamento valenciano, Manolo Mata, que el pasado sábado anunció que dejaba este cargo y su acta de diputado para continuar ejerciendo como abogado del empresario Jaime Febrer, investigado en el caso Azud. "No he visto a Manolo hablar de Azud y defiende a uno de los cabecillas de la trama", aseveró Catalá, que insistió en que Bellver "ha sido la persona que ha dado la cara" y subrayó que le gustaría que "el PSPV diera la cara", así como "Compromís" después de que se hayan conocido a partir del levantamiento parcial del secreto de sumario "unas circunstancias de Pere Mayor", exmiembro de esta coalición, "también bastante preocupantes". "Aquí nadie da la cara, solo la ha dado el PP como siempre", añadió María José Catalá, que afirmó que confía "totalmente en las palabras de Jorge Bellver". Igualmente, Catalá señaló sobre la posible imputación de Bellver que "si continua el procesamiento, el expediente continuará en su tramitación" y ha apuntado que "la suspensión de militancia" se da en "el momento de la sentencia sin posibilidad recurso". "Eso es lo que trazan los estatutos de mi partido y es lo que vamos a hacer", ha insistido. Por otro lado, María José Catalá rechazó "algunas comparaciones odiosas". "Creo que comprar el tema de Manolo Mata con el tema de Jorge Bellver es absurdo porque no tiene nada que ver y compararlo con lo de --la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas-- Mónica Oltra también", indicó. Así, aseveró que hay "distancia" entre "que hayan unos supuestos regalos a cambio de algo", que "está por demostrar, tanto que existan los regalos como que sean a cambio de algo", y "encubrir el abuso a una menor". "Yo veo muy claro donde está la distancia y quien no lo vea tiene un problema", zanjó.