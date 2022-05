Compromís pide aislar a Vox de los futuros pactos en la Diputación y pone en un brete a Cs, socio del PP

Una moción de Compromís al próximo pleno de la Diputación podría conllevar un enfrentamiento entre los dos socios de gobierno de la institución, PP y Cs. La formación valencianista pretende que los grupos políticos aprueben un "cordón democrático" contra Vox que impida pactar con la extrema derecha un futuro gobierno en el organismo provincial. En definitiva, aislar a la formación de Santiago Abascal e impedir que pueda, en un futuro, gestionar la institución. Pero, a la vez, introduce la condena al acuerdo entre el PP y Vox en Castilla y León, que ha censurado la formación de Inés Arrimadas. De este modo, la moción pone en un brete a los dos diputados que tiene Cs en la Diputación, que tendrán que optar por ser consecuentes con el firme rechazo de su formación a lo sucedido en Castilla y León, y apoyar la moción, o rechazarla, lo que con toda seguridad hará el PP. También cabe su abstención, lo que también daría luz verde al texto de Compromís con la mayoría que tendrían los votos del PSOE, 14, y el de la formación valencianista, frente a los 14 de los populares. El documento, más allá de la intención de imponer un cordón sanitario contra Vox, tiene una clara intención que pretender evitar que el PP pueda pactar en 2023 con el partido de Abascal si le es necesario para mantener el gobierno de la institución provincial. Algo que, desde círculos populares, califican de antidemocrático. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha mantenido un discurso ambiguo respecto a futuros pactos con Vox, aunque ha evitado rechazarlo y muchos dan por hecho de que, como futuro candidato del PPCV a la Generalitat, editaría un acuerdo similar al de Alfonso Fernández Mañueco en la comunidad castellano-leonesa.

Así, el único diputado de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, pide en la moción que los grupos políticos de la Diputación de Alicante "rechacen" introducir en futuros gobiernos a la extrema derecha representada en el partido de Vox, además de que todas las formaciones condenen el acuerdo entre la formación de Feijóo y la de Abascal en Castilla y León. El enunciado del texto es muy similar al que propuso Cs en esa comunidad, conocido como "pacto de Cebreros", en el que proponía al PP y al PSOE un acuerdo para que los "extremismos" no entraran en el gobierno autonómico. Si bien es cierto que el líder de la formación naranja en esa autonomía, Francisco Igea, no sólo se refería a Vox, también incluía a Podemos en ese "cordón sanitario". Extremo que no introduce la moción de Compromís, que sólo se centra en la formación ultra.

Con todo, la propuesta de la formación valencianista condena que el PP se haya saltado el "cordón democrático" establecido por todos los partidos europeos de no pactos con aquellos que representan valores antieuropeos como la xenofobia, el antifeminismo, la homofobia o el propio antieuropeísmo. El texto señala que el avance de una ideología basada en los "mensajes del odio" preocupa a la política española y europea, donde, aseguran todas las fuerzas democráticas, incluidos los conservadores, han acordado hacer un frente común contra aquellas opciones que no respeten los derechos humanos o los principios democráticos.

El partido de Fullana considera que pactar con Vox es aceptar "su negacionismo" a la Agenda 2030 y el cambio climático o dar validez a los discursos contra la memoria histórica y el "pensamiento fascista que blanquea la dictadura", además de "poner en peligro" el estado de las autonomías. También acusan a la formación de Abascal de perseguir la lengua y cultura valenciana y de menospreciar a la sociedad por razones de procedencia, identidad sexual o estatus social.

De salir adelante la moción, de todos modos, tiene un difícil encaje para hacerse efectiva en los futuros pactos para gobernar la institución. El enfoque político está claro, y el veto realmente sería para el PP, el único partido que podría estar dispuesto a pactar con Vox si fuera necesario, tras la más que posible falta de representación de Cs, si se confirman las actuales encuestas electorales.

Plan para el autoabastecimiento energético y partida frente a temporales

Compromís, además, ha presentado otra moción para el pleno del miércoles con la que busca que la institución se marque como objetivo estratégico el autoconsumo energético total antes de 2025 en las instalaciones municipales de las ciudades con menos de 20.000 habitantes. El planteamiento de los valencianistas pasa por completar un estudio para evaluar el nivel de autoabastecimiento energético en las instalaciones municipales y aprovechar la capacidad de inversión actual de la Diputación presupuestando una partida finalista los próximos dos años que permita a los ayuntamientos pequeños ejecutar sus proyectos.

La propuesta se enmarca en la línea de otros proyectos, ya presentados por Compromís y aceptados en sesión plenaria, como el plan de accesos a municipios que se aprobará este miércoles por valor de cuatro millones de euros y que fue incluido en el acuerdo-decálogo presupuestario firmado por el equipo de gobierno y los valencianistas.

Asimismo, el portavoz de la formación, Gerard Fullana, ha registrado otra moción pidiendo habilitar una partida presupuestaria para hacer frente a los daños causados por los temporales de marzo y abril planteando, a su vez, la creación de una comisión en la que abordar, con previsión de futuro, las cada vez más imprevisibles emergencias climáticas que se reproducen casi cada dos años con los consecuentes daños en las comunicaciones en zonas rurales y en el litoral de los pueblos alicantinos.