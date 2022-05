Mazón aprieta a Puig con la rebaja de impuestos: exige reducir ya el IRPF

O la Generalitat impulsa una bajada de impuestos de 800 millones de euros en el IRPF y, además, articula ayudas directas de 500 millones de euros para las familias o sectores más afectados, o el principal partido de la oposición, el PP, no apoyará los decretos autonómicos para combatir la crisis que promueve el Ejecutivo autonómico. Ese es el mensaje que le ha trasladado hoy el líder de los populares en la Comunidad, Carlos Mazón, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante el encuentro que han mantenido en el Palau. La reunión, que había sido solicitada por Mazón el 12 de abril, es la segunda de carácter oficial que ambos mandatarios han mantenido en los últimos 10 meses. No obstante, desde Presidencia han intentado diluir cualquier intento de protagonismo del que será el principal rival del jefe del Consell durante las elecciones de 2023 y, en el mismo día, han organizado una ronda de reuniones con los síndicos de Cs, Compromís y PSPV.

Mazón, siguiendo la línea estratégica de su partido a nivel nacional, ha vuelto a apretar con la necesidad de acometer una bajada de impuestos en la Comunidad para combatir los efectos de la crisis derivada de la invasión de Rusia por parte de Ucrania. El escenario generalizado de subida de precios que se deriva del conflicto armado motivará, según el popular, que la Generalitat recaude 1.300 millones de euros adicionales que, ha dicho, se están "requisando" a la ciudadanía. Es por ello que ha propuesto reducir el tramo autonómico del IRPF y promover ayudas directas a familias, autónomos y emprendedores para ayudar a sortear los efectos del incremento de la cesta de la compra, los combustibles y la electricidad. De hecho, ha recordado que mañana miércoles se debatirá una iniciativa en ese sentido en las Cortes impulsada por el grupo popular. Mazón ha dicho que esa es una de las líneas rojas del PP y, de lo contrario, su partido no apoyará la convalidación de los dos decretos en las Cortes: el de bajada del 10% de las tasas autonómicas y el de las medidas contra la crisis energética. No obstante, esa es una advertencia que, en cualquier caso, no parece estar llamada a tener ningún efecto práctico, pues el Botànic dispone de mayoría suficiente para aprobarlos sin necesidad del apoyo de la oposición.

En concreto, lo que solicita el presidente del PPCV es que la bajada del IRPF en al menos un punto porcentual sea urgente para los salarios más bajos y con efectos retroactivos desde el 1 de enero, así como una suspensión de "todas las tasas" durante al menos seis meses y que las ayudas vayan para las familias vulnerables y los sectores más afectados por la subida del precio de la energía.

Pacto por las renovables

Mazón ha puesto el acento en la lentitud que, a su juicio, está evidenciando el Gobierno que preside Puig para reaccionar ante la crisis y ha aprovechado para poner de manifiesto las fisuras que presenta el Botànic en determinadas cuestiones. En ese sentido, ha asegurado que Puig le ha propuesto un "pacto valenciano" para fomentar las renovables entre PP y PSPV, un acuerdo que se ha mostrado dispuesto a respaldar a pesar de las "contradicciones" que, ha resaltado, ve en la Conselleria de Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà, con "más de 300 proyectos paralizados". También ha reiterado su apoyo a la futura gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt II y a la ampliación del puerto de València que, precisamente, rechaza Compromís y defienden los socialistas.

“Así se lo hemos trasladado a Puig, a la Ford y a la propia Volkswagen. Lo que no tiene sentido es apoyar la gigafactoría si en el seno del mismo gobierno hay miembros que amenazan con ir a los tribunales para frenar la ampliación del Puerto de València. No tiene sentido estar fabricando baterías y no tener capacidad para exportarlas. Eso frena nuestra competitividad futura. Si Puig tiene problemas para sacarlo adelante, aquí está el PPCV para remar a favor de la ampliación del Puerto y de la fábrica”, ha explicado.

Tajo-Segura

Al margen de la energía, el también presidente de la Diputación de Alicante se ha mostrado indignado con el último recorte en el agua que llega a la provincia del Tajo-Segura, algo que ha llegado a calificar de "ignominia". "Parece mentira que entre dos socialistas no sean capaces", ha criticado en alusión a Pedro Sánchez, a quien junto a la ministra Teresa Ribera ha descrito como los "enemigos" del trasvase.

Por eso ha garantizado que estará en la tractorada convocada el 10 de mayo en Alicante y ha vuelto a cargar contra la "tibieza" de Puig tras "dos años de recortes ininterrumpidos por parte de sus compañeros de partido". "No hace más que quedar bien", ha criticado sobre las alegaciones del Consell anunciadas por el president.

Preguntado por la financiación autonómica, Mazón ha explicado que ha vuelto a trasladar a Puig su "preocupación" por la falta de avances desde que el Ministerio de Hacienda presentó hace meses el borrador para el nuevo modelo. Ha hecho hincapié en que "es mentira echarle la culpa a Alberto Núñez Feijóo" y en que el Gobierno debe "poner encima de la mesa una propuesta justa para la Comunidad Valenciana".