Frente común por la financiación y divorcio total en medidas anticrisis

El elevado grado de polarización que divide el escenario político valenciano, con dosis de confrontación que seguirán subiendo de tono de cara a los próximos ciclos electorales, no ha impedido que, una vez más, el parlamentarismo autonómico cierre filas en torno al mal endémico de la infrafinanciación. Al menos sobre el papel y con efectos prácticos que, realmente, están por ver. El pleno de las Cortes aprobó este miércoles una propuesta para reclamar la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica, rechazar el posible aplazamiento de ese cambio pendiente de abordar por parte del Gobierno central y, además, promover un encuentro de diputados y senadores valencianos que coordine acciones para «revertir esta situación injusta». La declaración de intenciones, propuesta por Compromís, fue rubricada por todos los grupos de la Cámara excepto Vox, evidenciando así que el frente común sigue activo. Donde no hubo acuerdo, por contra, fue en las recetas necesarias para tratar de sortear los efectos de la crisis actual. En esa empresa, el Botànic rechazó una a una las propuestas de la derecha y evidenció que, gobernando en mayoría, dibujarán la hoja de ruta a su manera, sin las rebajas de impuestos que reclaman desde el PP y Cs , esas que la izquierda desechó por considerarlas «demagogia fiscal» . Por tanto, no habrá reducción de impuestos adicional a la rebaja del 10% en todas las tasas autonómicas decretada ya por el Consell. Al menos no por el momento, porque el tripartito está decidido a pilotar la situación de crisis actual con recetas que, según presume, distan de los principios del neoliberalismo, de las que se aplicaron en la gran recesión de 2008 .

Lo cierto es que muy pocas veces un asunto genera tanta unidad entre los actores políticos y agentes sociales, pero el agravio que sufre la Comunidad a cuenta de los escasos recursos que recibe del Estado es una de la excepciones. Eso es algo que se escenificó durante la triple manifestación que el pasado 20 de noviembre recorrió las tres capitales de provincia para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que impulse un cambio de modelo, basado en el criterio de población ajustada. La protesta coincidió con el cuarto aniversario de la gran cita reivindicativa por un nuevo sistema de financiación, la de noviembre de 2017, con la diferencia de que a la última cita sí acudió el PP. Apenas dos semanas después, en diciembre de 2021, por fin, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó su propuesta para reformar el modelo en base a unos parámetros que, en cualquier caso, no contentaron a los expertos designados por la comisión mixta entre la Generalitat y las Cortes valencianas. Las comunidades remitieron entonces sus consideraciones al Ejecutivo central. Y hasta hoy. Desde entonces, nada se ha avanzado en un asunto nuclear para los intereses de la Comunidad, y esa tardanza ha servido de munición para alimentar la batalla política en territorio valenciano. La guinda a toda esta cuestión se puso en abril, cuando Sánchez recibió en La Moncloa al nuevo líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y, de alguna forma, se constató que la reforma del sistema no estaba entre las prioridades de los dos principales grupos en el Congreso. El agravio de la financiación: de los 3.305 euros de Cantabria a los 2.582 de la Comunidad Valenciana La propuesta aprobada este miércoles en la Cámara autonómica fue defendida por Aitana Mas (Compromís) quien recordó que en octubre de 2015 las Cortes aprobaron por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno central a reformar de manera inmediata el sistema. «Más de ocho años después de la caducidad del sistema de financiación, estas reivindicaciones se encuentran mayoritariamente sin atender», lamentó Mas, quien aseveró que los valencianos no se pueden quedar «inmóviles» ante la voluntad de los dirigentes de los principales partidos estatales de «renunciar a la reforma del sistema esta legislatura», dijo en una clara alusión al PP y el PSOE. El diputado del PP Rubén Ibáñez señaló que los valencianos están «cansados de esperar al Gobierno español». Ibáñez trató de incluir una enmienda para que el Consell exija la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera este mismo mes y un fondo de nivelación de 1.336 millones de euros antes de julio que no fue aceptada. El diputado socialista José Muñoz defendió que el Gobierno de España «ha cumplido lo prometido», con la presentación de un esqueleto sobre la financiación, y acusó al PP de no tener «un modelo claro» y de hacer «el paripé», porque saben que la reforma se tiene que votar finalmente en el Congreso y necesita su apoyo. De hecho, recordó que Feijóo defendía desde Galicia un modelo de reparto basado en la dispersión geográfica y no el de población, que es el que reclama la Comunidad. La diputada de Unides Podem Estefanía Blanes subrayó que la reforma de la financiación forma parte del programa de gobierno progresista y calificó de «inaceptable» que socialistas y populares «pacten a puerta cerrada retrasarla por intereses partidistas»; socialistas con los que, precisamente, los morados gobiernan en el plano nacional. Desde las filas de Cs, Tony Woodward destacó que esta es la décima propuesta que aprueban las Cortes para reclamar el cambio de financiación, pero los acuerdos «se quedan en papel mojado». Tercer rechazo a investigar sobre menores tutelados El Botànic cerró filas en torno a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y tumbó la propuesta del PP para impulsar una comisión de investigación sobre la atención a menores tutelados. La también consellera de Igualdad se encuentra a un paso de la imputación por posible encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor por el que fue condenado su exmarido. «El tripartito deja desamparados a los menores tutelados», dijo Elena Bastidas (PP). Carles Esteve (Compromís) se preguntó cómo «el partido más condenado por corrupción de la historia intenta que todos los políticos parezcan iguales». Soler: «La tasa debe estar al servicio del turismo» El conseller de Hacienda, Vicent Soler, defendió que «no hay que demonizar la tasa turística» y que el debate no se centre «en el sí o el no», sino en cómo aplicarla y a qué destinar la recaudación. Porque el impuesto, dijo, debe estar «al servicio del turismo» y no plantearse de forma transversal para no afectar a destinos de sol y playa como Benidorm. Manuel Pérez Fenoll (PP) instó al Botànic a rectificar «una tasa ideológica, una broma de mal gusto sin análisis previo ni un destino finalista claro». Carlos Gracia (Cs) reclamó que dejen de jugar con la reactivación del sector. Mata se despide y Barceló deja la puerta abierta al relevo El síndic del PSPV, Manolo Mata, se despidió este miércoles de su grupo. Mañana formalizará su renuncia el escaño para dedicase a la defensa jurídica del principal acusado del caso Azud, el empresario Jaime Febrer. Su marcha obliga al PSPV y, en definitiva, a Ximo Puig, a mover ficha para cubrir ese hueco y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, es una de las que figura en las quinielas. En un acto en Alicante aseguró que, por el momento, nadie le ha pedido que dé el salto al legislativo, pero subrayó que está a disposición de lo que le pida su partido, dejando pues la puerta abierta a ocupar la sindicatura.