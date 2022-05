Manolo Mata registra su renuncia al escaño y deja vacante la sindicatura del PSPV en las Cortes

El síndic socialista en las Cortes valencianas, Manolo Mata, ha registrado esta mañana su renuncia al escaño en la Cámara autonómica, dejando vacante la portavocía del principal grupo parlamentario. Mata pone fin a siete años como síndico para centrarse en la abogacía. De hecho, su papel como abogado defensor del principal cabecilla de la trama que ha desvelado el caso Azud, el empresario Jaime Febrer, ha elevado la presión sobre el socialista durante las últimas semanas. Finalmente, ha optado por centrarse exclusivamente en la actividad privada.

La renuncia de Mata obliga al relevo en la sindicatura y son tres nombres los que más suenan con fuerza. Por un lado, el de la actual consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, con la que se ha especulado durante los últimos meses sobre su posible paso al frente para encabezar, además, la lista del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante en los comicios de 2023. Barceló ha venido manifestando que está centrada en su labor al frente de la Sanidad valenciana, si bien ha dejado claro que está a disposición del partido y, en definitiva, de lo que decida Puig. En las quinielas también aparece como uno de los favoritos José Muñoz, actual secretario de Organización de los socialistas valencianos y diputado autonómico. Tampoco se descarta que la actual portavoz adjunta, Carmen Martínez, acabe sustituyendo a Mata. Eso es algo que buscaría tratar de dar estabilidad al Ejecutivo en un momento en el que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, estaría al borde de la imputación.

Sea como fuera, la situación obliga al líder de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a mover ficha. Fuentes socialistas aseguran que no se descarta que el jefe del Consell aproveche la situación para efectuar una remodelación de Gobierno, en concreto, en las consellerias que lidera el PSPV-PSOE. No obstante, hasta el momento de la renuncia de Mata, no se ha adoptado ninguna decisión o, al menos, no ha trascendido.

Por el momento, Manolo Mata mantendrá su cargo orgánico en el partido como vicesecretario general, si bien deja la puerta abierta a una posible salida. Su renuncia a seguir al frente de la sindicatura en las Cortes, es decir, su paso atrás en la primera línea institucional, no ha conllevado por ahora una decisión del mismo calado en el plano orgánico. Mata ha ejercido como síndico del grupo socialista desde 2015, cuando el Botànic llegó al Gobierno de la Generalitat tras dos décadas de gobiernos del Partido Popular, y su renuncia supone la marcha del único portavoz del Parlamento valenciano que se mantenía en el cargo desde aquel momento.