Puig abre la puerta a cambios en el Consell para un «nuevo impulso» antes de las elecciones

Manolo Mata, Fran Ferri, Naiara Davó, Isabel Bonig y Toni Cantó. Ninguno de los cinco síndics (de los seis grupos que hay en las Cortes) que empezaron la legislatura continúa a día de hoy. Da cuenta de la excepcionalidad de esta, marcada por una pandemia que ha reducido la esperanza de vida de los valencianos y una guerra ahora en Ucrania. Ambos acontecimientos históricos han tenido consecuencias económicas graves que han requerido de planes especiales. En el terreno político, aparte de los cambios de síndics, PPCV, Ciudadanos y Podem se han visto en procesos de crisis y renovación de liderazgos. Del cartel electoral de 2019, solo Ximo Puig y Mónica Oltra aguantan en la primera línea. Incluso el partido más importante de Compromís ha cambiado de nombre: de Bloc a Més.

Este es el marco de una legislatura de complicaciones y sucesión de cambios y crisis. El horizonte es un año hasta las elecciones autonómicas (mayo de 2023). El PP llega a este mojón de la legislatura con viento de cola por el efecto de la renovación de su dirección española y la sustitución de Pablo Casado por el más moderado Alberto Núñez Feijóo. Eso dicen las encuestas. Mientras, el presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se ha encontrado con la urgencia de designar un nuevo síndic del PSPV en Cortes tras la salida de Mata para defender a un cabecilla de una trama corrupta. De esta manera, lo que hace unas semanas parecía descartado, cobra fuerza a cada hora que pasa: una crisis del Consell, al menos en la parte socialista de este.

Puig lo deslizó así ayer en el acto del Día de Europa: «Es momento de dar un nuevo impulso al Consell». El entorno en Presidencia y el PSPV anima los cambios. El argumento es doble. Por un lado, aportar una inyección de ilusión y reactivar el Ejecutivo a un año de elecciones, frente a un PP empujado en las encuestas (la lucha por ser primera fuerza será una de las claves del resultado en 2023). Por otro, situar al socio (Compromís) en la tesitura de decidir si también introduce cambios en su parte y, si no los hace, marcar una diferencia de actitud. Unides Podem se da por hecho que no entraría en la ecuación porque ya cambió a Rubén Martínez Dalmau.

Tras el anuncio de Mata el sábado 30 de abril, Puig ha estado centrado toda la semana en la visita de Volkswagen para presentar el gran proyecto de la legislatura, la gigafactoría de baterías eléctricas que se construirá en Sagunt. El presidente ha pedido unos días para abordar qué hace. La decisión no se quiere dilatar, no obstante, ya que una interinidad larga en la portavocía en Cortes sería nociva. Puig dijo ayer que habrá síndic (o síndica) antes del próximo pleno del Consell (viernes).

La clave de bóveda es si encuentra perfiles idóneos para esa inyección de vigor en el tramo final de una legislatura excepcional. El movimiento inicial en esta partida, como apuntó este diario hace una semana, sería situar a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la sindicatura del PSPV en las Cortes. Conoce el terreno y domina la función. Podía servir también de cara a ser candidata a la alcaldía de Alicante en 2023. A partir de ahí, Puig puede mover más peones. Otros dos consellers estarían en una posible operación: la de Innovación, Carolina Pascual, y el de Hacienda, Vicent Soler. Un cuarto, el de Territorio, Arcadi España, podría verse afectado al ser candidato a ocupar alguna de las hipotéticas vacantes. El movimiento iría acompañado de algún otro en el segundo escalón, donde la directora de Cooperación, Xelo Angulo, abre una vacante para ocupar el escaño de Mata.

Con todo, el factor esencial es contar con nombres que puedan suponer un golpe de efecto. El objetivo no es mover por mover, apuntan fuentes del Palau. Si esa premisa no se da, Puig ya ha demostrado desde 2015 que es partidario de soluciones conservadoras. Así que no se puede descartar que la síndica adjunta del PSPV, Carmen Martínez, se convierta en titular. El jefe del Consell ya optó en la primera legislatura tras la salida de Carmen Montón por no tocar nada más.

El contexto es bien diferente ahora. A la situación internacional de pospandemia y guerra se une la inestabilidad irradiada desde Madrid, con el Gobierno central en constantes enfrentamientos entre los socios externos e internos que pueden desmotivar al electorado progresista. Con toda esta baraja de elementos ha de jugar Puig esta partida antes de encarar el tramo final de la legislatura más difícil.