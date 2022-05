Buzones anónimos para denunciar fraudes y casos de corrupción de forma confidencial en la Diputación

La Diputación de Alicante habilitará un buzón externo y otro interno de denuncias para que cualquier persona y los funcionarios de la institución puedan comunicar infracciones o conductas fraudulentas de las que tengan conocimiento con la garantía de garantizarse su anonimato. Este sistema canalizará las denuncias, especialmente para evitar que se puedan producir casos de corrupción en la Administración pública. De esta manera, permitirá a la ciudadanía y a los empleados públicos ayudar a destapar las "corruptelas" que se pudieran dar en la institución provincial y también cualquier conducta contraria al derecho o de mala práctica lesiva para el buen gobierno de la Diputación. La iniciativa parte del área de Transparencia que dirige Julia Parra (Cs) y se está desarrollando de la mano de la Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF).

El primero de los buzones de denuncia que se habilitará es el externo, este mismo año. A través de este canal, cualquier ciudadano que se relacione con la institución provincial podrá presentar reclamaciones sobre asuntos relativos a la gestión desarrollada por la Diputación de Alicante, directamente. Es decir, sin necesidad que tenga que indagar cuál es el órgano competente en la Comunidad Valenciana. Este buzón se ubicará en la sede electrónica de la institución provincial, un espacio web donde acceden asiduamente quienes se relacionan con la Diputación, desde contratistas hasta beneficiarios de subvenciones. Ya se ha empezado a trabajar el proyecto, que se pondrá en marcha en los próximos meses, y también será accesible desde el Portal de Transparencia de la Diputación.

Además, está previsto que a principios de 2023 se habilite el segundo de los buzones de denuncias, en este caso interno, destinado a que los funcionarios y el personal de la institución provincial pongan en conocimiento cualquier fraude que detecten. Este canal cumple con la nueva normativa aplicable y permitirá que cualquier tercero, y también los empleados de la Diputación, puedan presentar denuncias con total confidencialidad y garantías, manteniendo su anonimato y la protección del denunciante.

Se trata de una tecnología para agilizar la prevención y erradicación del fraude y pretende sacar a la luz posibles casos de corrupción que están por aflorar. Pero, sobre todo, permitirá llevar a cabo un control ante la dificultad, en muchas ocasiones, de destapar los casos de fraude que se van descubriendo. La herramienta informática contará con los métodos de prevención de la corrupción más avanzados y se inspira en los sistemas informáticos desarrollados por las organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años de experiencia en la lucha por la transparencia y contra la corrupción. Además, cuenta con el aval de la Agencia Antifraude, que en su última memoria, la de 2021, ha puesto de relieve el incremento exponencial de denuncias relacionadas con las administraciones. Así, el organismo dependiente de las Cortes Valencianas, que se encarga de la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción, recibió el pasado año un 58% más de denuncias que en 2020. Y, claro está, este aumento también vino acompasado de una mayor tipología de los hechos denunciados. De hecho, las denuncias relacionadas con irregularidades en recursos humanos, principalmente en procesos selectivos, han desbancado del ránking a las de contratación pública, sobre todo por ilegalidades urbanísticas. Así, el nepotismo en las oposiciones ocupa el 45% de los expedientes abiertos en 2021.

Organismo independiente para investigar las quejas

Las denuncias o informaciones se podrán enviar de forma nominal o bien, en el caso de que así lo decida el informador, anónimamente, aunque en este último caso no tienen por qué aceptarse las que no se sabe quién las ha puesto para evitar falsedades dolosas, aclaran desde el área de Transparencia. No obstante, lo que se garantiza es su confidencialidad y, en este sentido, el anonimato del denunciante. Una vez recibidas, serán tramitadas por un órgano independiente formado por funcionarios de carrera especializados, que se encargará de responder e investigar aquellas denuncias que consideren verosímiles. Los usuarios obtendrán un código, de carácter confidencial, que será el modo de acceder para poder mantener una colaboración constante con el órgano gestor del buzón. Concluido el proceso, el buzón dará una respuesta que puede ir desde la formulación de recomendaciones para mejorar la gestión pública, hasta la tramitación de expedientes administrativos para restaurar la legalidad alterada, la adopción de medidas sancionadoras o disciplinarias o la comunicación a la Fiscalía, si hay un ilícito penal.

La Diputación pretende así ser una administración mucho más transparente. "Estamos garantizando que cualquier persona que conozca algún proceso o situación cuestionable pueda ponerlo en conocimiento con las debidas garantías de un órgano imparcial y ver resuelta su reclamación", señala la diputada de Transparencia, Julia Parra. Parra adelanta que el buzón interno de denuncias para funcionarios, en garantía de la integridad pública, será una de las funciones básicas que se desarrollará a través del Observatorio de Transparencia, un proyecto de mandato que, señala, "velará" por el cumplimiento del código ético.

Este organismo es la gran apuesta en este mandato de Ciudadanos, socio del PP en la institución provincial. Tras dos años de retraso desde que se anunció, está previsto que vea la luz en los próximos meses, una vez que se le ha dotado de más personal. Actualmente, se tramitan los instrumentos necesarios para su puesta en funcionamiento, así como su consolidación jurídica, algo que está retrasando su puesta en marcha. Lo que se pretende desde el área que dirige Julia Parra es contar con competencias propias para que sea un organismo que se quede en el estricto ámbito de la Diputación y no chocar, ni invadir atribuciones, de otras administraciones, como el Consejo de Transparencia de la Generalitat. La figura que se ha buscado para darle forma es la de un órgano colegiado interno al que se le atribuirán funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, integrado en la institución provincial.