Compromís y Podem descartan cambios en el Consell mientras Puig dilata la remodelación de sus áreas de gobierno

Si en los próximos días se formaliza una remodelación más o menos profunda en el Consell del Botànic, como todo apunta que ocurrirá, los cambios recaerán exclusivamente en las áreas de gobierno en manos del PSPV-PSOE. El presidente de la Generalitat y líder del partido, Ximo Puig, sigue sin concretar los movimientos que todos esperan que ejecute de forma inminente, un cambio de nombres que llega forzado tras la renuncia del que hasta el pasado viernes ejercía como síndic socialista en las Cortes, Manolo Mata. Lo que sí parece estar meridianamente claro es que la posible crisis de Gobierno, si es que finalmente se apuesta por variar la composición del Ejecutivo, no salpicará a las otras dos patas que sostienen al tripartito. Tanto Compromís como Unides Podem defienden que los seis consellers que mantienen al frente están consolidados y, por tanto, disipan cualquier posibilidad de subirse a la ola de modificaciones en la recta final de la legislatura.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló es sin duda el activo que figura en todas las quinielas para protagonizar alguno de los cambios que se divisan en el horizonte socialista, siendo la sindicatura en las Cortes uno de los destinos que parece ganar más fuerza. A ocupar una de las principales vacantes en el ejecutivo, como es la portavocía en el grupo socialista, también están llamados igualmente el actual portavoz de Hacienda en las Cortes, José Muñoz, a su vez secretario de Organización del PSPV-PSOE, así como la actual portavoz adjunta, Carmen Martínez. No obstante, esa última opción, la que permitiría cubrir el hueco de Mata sin tener que mover otras fichas de peso, es la que, aparentemente, menos probabilidades concentra. De hecho, la propia Martínez, que acudió este martes a la junta de síndics, subrayó estar "dedicada" a su puesto como alcaldesa de Quart de Poblet (Valencia) y enfatizo que esa es su "mayor ilusión" y su vocación como la "persona de gestión" que es. Con todo, remarcó que tomar la decisión es algo que corresponde al jefe de su partido y, por tanto, estará allí donde Puig la ubique. "Sería muy pretencioso por mi parte proponerme para nada", declaró sobre la posibilidad de relevar a Mata después de que este haya renunciado para centrarse en la defensa de Jaume Febrer, el presunto cabecilla del caso Azud que afecta a cargos del PP y el PSPV por presuntas mordidas en el Ayuntamiento de València durante la época de Rita Barberá. Con todo, consideró que Barceló tiene mucha experiencia en las Cortes, donde el pasado mandato ejerció como portavoz adjunta, y "podría hacer un gran papel" como síndica, señaló.

Martínez trató de lanzar el mensaje de que esta posible crisis de Gobierno no quiere decir que el Botànic está de capa caída, pues, a su juicio, el Gobierno autonómico "no está agotado para nada y está trabajando bien". Esa es una de las claves del mensaje que los socialistas intentan potenciar estos días frente a una oposición de derechas que no ha dudado en utilizar todo este asunto para desgastar a la coalición de izquierdas. De hecho, desde el principal grupo de la oposición, el síndic adjunto del PP, Miguel Barrachina, valoró que cualquier cambio en el Gobierno de la Generalitat llega tarde, enfatizando que serán los electores quienes, realmente, impulsarán una remodelación del Consell dentro de pocos meses, en referencia a las elecciones autonómicas. Mientras tanto, la síndica de Cs, Ruth Merino, reclamó a Puig que los movimientos que tenga que hacer en el Consell, "cuanto antes, mejor" y que "no se deje llevar solo por motivos electoralistas en este periodo preelectoral". En esa línea, instó al jefe del Consell a que nombre a "gente formada y profesional al frente de consellerias importantes", como la de Sanidad. La portavoz de Vox pidió directamente elecciones anticipadas.

Mientras Puig sigue deshojando la margarita para adoptar decisiones que, probablemente, tendrán mucho que ver con su estrategia electoral de cara a 2023, con la candidatura a la Alcaldía de Alicante todavía por despejar, suenan para los cambios el nombre de Barceló, además del de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, que carece de cualquier peso en términos políticos; así como los del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, e, incluso, el de su mano derecha en el Consell, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.

Sea como fuere, los socios del PSPV en el Gobierno del Botànic coincidieron en defender el trabajo de los consellers de sus partidos y su continuidad en los cargos. La síndica adjunta de Compromís en las Cortes, Aitana Mas, dijo que los cuatro consellers de su formación (Mónica Oltra, Mireia Mollà, Rafa Climent y Vicent Marzà "lo están haciendo bien" y no hay "necesidad de cambiar a ninguno". Y en términos parecidos se expresó su homóloga en Unides Podem, Pilar Lima, quien afirmó que Héctor Illueca, que ya relevó en la Vicepresidencia Segunda a Rubén Matínez Damau, y Rosa Pérez Garijo "están consolidados".