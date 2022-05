Junqueras sobre la destitución de la directora del CNI por Pegasus: "Es normal que se asuman responsabilidades"

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha destacado hoy que es "normal que se asuman responsabilidades" a raíz de la crisis política desatada por el espionaje a través del programa Pegasus que ha motivado, precisamente, la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. En ese sentido, ha reclamado "máxima transparencia y máximas garantías" para que esos episodios, que han afectado, entre otros, a políticos independentistas, así como a diferentes miembros del Gobierno central, no se vuelvan a repetir.

Junqueras, que ha reaparecido en Alicante, ha esquivado en todo momento las preguntas sobre si el cese de Esteban es suficiente para que Esquerra Republicana vuelva a tender puentes con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y si, en definitiva, dicha destitución es suficiente. "No es cuestión de lo que me valga o no, la cuestión es que ante situaciones tan graves como un espionaje masivo hay que exigir transparencia, garantías de que no se produzca en un futuro", ha subrayado Junqueras, quien ha dicho, además, que es el Gobierno español el que debe trabajar para restaurar la confianza de la sociedad", que exigen saber que no son espiados.

Tampoco ha precisado si esta decisión, la de cesar a la directora del CNI, era una exigencia de Esquerra Republicana de Catalunya para continuar dando apoyo al Ejecutivo de Sánchez. En ese punto, ha vuelto a reiterar que en casos como este se debe exigir la máxima transparencia y explicar cuánta gente ha sido espiada, en qué condiciones, durante cuánto tiempo, quién lo ha ordenado, y que no se repita.

"No se trata de lo que nos valga, sino de aquello que es justo y aquello que corresponde en la restauración de la confianza dañada al conjunto de la sociedad, porque espiar a cargos electos o periodistas está fuera de cualquier buena práctica política", ha aseverado el político catalán. Porque, a su juicio, "cualquier país democrático haría constar que los espionajes de cualquier tipo no se corresponden con las buenas prácticas democráticas". Ahora bien, ¿sería necesario tomar más medidas además del cese de Esteban?: "Todos los pasos en la restauración de la confianza son positivos", ha concluido.

Por otro lado, Junqueras ha sido preguntado sobre las informaciones publicadas durante los últimos días en las que se apunta a supuestas conexiones del independentismo catalán con Rusia durante el procés. Sobre ese asunto, ha asegurado que la única interlocución que ha mantenido Esquerra ha sido y será con demócratas, con "países plenamente democráticos".

Junqueras ha destacado que él no es portavoz de otros partidos en relación a si conocía esas reuniones, al tiempo que ha subrayado que sus únicos diálogos se realizan "con instituciones democráticas" y ha puesto de ejemplo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, "que votó un contundente informe a favor de la libertad de los presos políticos".