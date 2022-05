Mazón convocará al Consejo Económico y Social constituido hace más de seis meses

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, tiene previsto convocar el Consejo Económico y Social antes del verano. Este órgano consultivo y participativo, que reúne a agentes sociales y económicos y a todos los grupos políticos de la institución provincial, aún no ha tenido su primer encuentro, a pesar de haber pasado ya seis meses desde que se constituyera el pasado mes de noviembre. La intención de Mazón es afrontar la escalada de precios y la crisis energética en este órgano formado por sindicatos, empresarios, cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades, asociaciones civiles y grupos políticos. La oposición ha exigido su convocatoria por el difícil momento actual y desde el órgano de gobierno de la institución, de PP y Cs, se les había asegurado que se convocaría después de Semana Santa, si bien las fuentes consultadas señalan que se reunirá en las próximas semanas, antes del verano, en una fecha que aún no está cerrada.

El Consejo Económico y Social, cuya aprobación fue respaldada por unanimidad de todos los grupos tras un periodo de diálogo, nació con la intención de ser un foro permanente de consulta que servirá para dar recetas económicas y sociales a la provincia, si bien la única reunión que hasta ahora ha tenido fue la de su constitución en noviembre pasado. Se cumple justo un año de su aprobación en el pleno, en mayo de 2021. La de Alicante es la primera institución provincial en la Comunidad Valenciana y una de las primeras de España en contar con este tipo de órgano consultivo y participativo. El objetivo de este consejo, que preside el popular Carlos Mazón e integran cerca de 40 miembros, es impulsar iniciativas públicas y privadas que favorezcan el desarrollo socioeconómico y cultural del territorio.

Mazón ha venido insistiendo en que en este órgano no habrá ningún tipo de intervencionismo y dirigismo y que serán los propios miembros del Consejo los que impulsen las propuestas. Propuestas que aún no se han hecho, todo a pesar de la situación económica actual. Fuentes cercanas a la presidencia de la Diputación señalan que se están cumpliendo los plazos y que no se ha incumplido lo pactado. En el mismo, además de tratarse la situación actual de la economía, también se estudiarán con detalle los decretos anticrisis aprobados por el Gobierno y por la Generalitat para poder complementarse con otras ayudas a nivel provincial, así como la marcha de los fondos europeos. No obstante, la inflación totalmente disparada será la principal de las preocupaciones en la próxima reunión de este órgano.

Desde la oposición reclaman la convocatoria de este órgano "del que no hemos sabido nada desde su constitución", señala el portavoz socialista, Toni Francés. Francés recuerda que tiene "más sentido que nunca" la reunión de los agentes sociales y económicos con la coyuntura actual. "Hay que ver los retos que tenemos este año y las consecuencias económicas y sociales de la guerra", indica el diputado del PSOE. Alicante es una de las provincias que está acogiendo a mayor número de refugiados y se está viendo muy afectada por la escalada de precios.

El Consejo cuenta con seis representantes sindicales – tres por UGT y tres por CCOO- y otros tantos de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y dos de la Cámara de Comercio de Alicante, además de un miembro por cada una de las siguientes entidades: Cámara de Comercio de Orihuela, Cámara de Comercio de Alcoy, Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche, Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Autoridad Portuaria, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, ASAJA, la Federación de Cofradías de Pesca, la Unión de Consumidores de Alicante y el Cuerpo Consular de la Provincia.

Además, y siguiendo el reglamento de este órgano, se han incorporado como consejeros a miembros de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Valenciana de APAs/AMPAs (COVAPA), la Asociación Alicantina de Lucha contra el Cáncer y la Federación Provincial de Amas de Casa y Consumidores Lucentum. Por la corporación provincial, la representación es de dos diputados del Grupo Popular y otros dos del Grupo Socialista, mientras que Ciudadanos y Compromís cuentan con un representante cada una de estas formaciones.

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante tiene, entre sus principales funciones, encauzar el diálogo entre los agentes económicos y sociales, emitir informes sobre proyectos, elaborar estudios relacionados con asuntos de interés que afecten al desarrollo territorial o fomentar la participación ciudadana a través de la organización de jornadas, seminarios, foros y debates. En este sentido, Mazón aseguró tras su reunión constitutiva que se celebrara su primera reunión antes de febrero para fijar su plan de acción las y líneas de actuación prioritarias. Sin embargo, su convocatoria se ha venido retrasando sin que, hasta el momento, haya una fecha concreta su celebración que, no obstante, adelantan fuentes de la Diputación, será antes del verano.