Puig deja fuera de la rueda de cambios del Consell la delegación del Gobierno

Día de transición hacia la crisis del Consell, que está anunciada, pero sin definir ni precisar el momento en que se ejecutará. El jefe del Ejecutivo, Ximo Puig, solo ha dicho que está en ello y que habrá nuevo síndic socialista antes del próximo pleno de las Cortes. Eso es el miércoles próximo.

De momento, lo que hay es nerviosismo en los departamentos que aparecen en las quinielas, porque Puig prepara una reforma importante de la parte socialista del Gobierno para dar un impulso al tramo final de la legislatura y meter una inyección de ilusión de cara a las elecciones de 2023.

Y nerviosismo también en los alrededores por la onda expansiva de los cambios. No obstante, los efectos no alcanzarán a uno de los puestos que está en todas las miradas desde la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes. La continuidad de Gloria Calero como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana está fuera de la ecuación, según ha podido saber este diario. Puig no utilizará esta plaza para situar a alguno de los peones que puedan salir del Ejecutivo. Más allá de preferencias personales, el tiempo corre y ese sería un movimiento complejo, porque requiere la aquiescencia de Moncloa.

Por ahora, Puig mantiene el periodo de reflexión sobre los cambios. Se da por hecho que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, sustituirá a Manolo Mata como síndica. A partir de ahí, como ha publicado este diario, los cambios pueden afectar a los titulares de Hacienda, Vicent Soler; Innovación, Carolina Pascual, y Territorio, Arcadi España. Este último podría sumar competencias en una macroconselleria.

Por otra parte, la ahora jefa del gabinete de Soler, la castellonense Clara Tirado, se perfila como posible sustituta de la directora de Cooperación, Xelo Angulo, que pasa a las Cortes.