Vicent Marzà: El conseller que apenas pisó Alicante

Vicent Marzá ha sido el conseller que más tiempo ha permanecido al frente de Educación, nada menos que siete años, pese a lo cual ha estado prácticamente ausente de la provincia de Alicante, donde más polémica ha generado su política lingüística.

Cuando todo el mundo daba por hecho que la inminente remodelación del Consell solo iba a afectar a las carteras del PSPV, Vicent Marzá se encargaba este miércoles de echar por tierra estas previsiones con su decisión de dimitir para centrarse en los menesteres internos de Més Compromís ante las elecciones del próximo año. Este maestro nacido en Castellón hace 39 años tomó posesión de su cargo como conseller de Educación en 2015, en una curiosa cabriola del destino que, como él mismo asegura, no llegó nunca a imaginar. De hecho, tanto en el momento en el que tomó las riendas de este departamento, como ahora en su despedida, se ha encargado de recordar que procede de una familia en la que su abuelo, que habitaba una masía próxima al Penyagolosa, no sabía ni leer ni escribir, pero el sistema público de la enseñanza ha permitido que su nieto haya llegado a ostentar precisamente este cargo en el Gobierno autonómico.

Siete años son muchos al frente de Educación, por lo que en este periodo ha habido tiempo tanto para los aciertos como para los errores. Teniendo en cuenta la herencia recibida en materia de infraestructuras, con centros educativos en condiciones más que precarias y miles de alumnos en barracones, el denominado Plan Edificant ha sido un instrumento que, aunque con mayor lentitud de la deseada, ha permitido ir acometiendo la renovación de edificios y la construcción de otros nuevos. La gratuidad de los libros de texto es otro de los logros a incluir en su haber.

Sin embargo, ha habido otras cuestiones más polémicas que han terminado por atragantársele. Su apuesta decidida por la educación pública le ha generado algo más que enemistades con lobbys tan potentes como los configurados por la privada y la concertada. Pero si hay algo que ha marcado su mandato, eso ha sido, sin lugar a dudas, el decreto del plurilingüismo, una iniciativa que desde algunos territorios mayoritariamente castellanoparlantes, como la comarca de la Vega Baja, ha sido interpretada como un intento claro y rotundo de imposición del valenciano.

Esta polémica, utilizada por el PP para socavar al Consell, se presenta como la explicación más plausible a que las visitas de Marzá a la provincia de Alicante hayan sido del todo residuales. Una forma de protegerse de lo que él ha considerado como un territorio hostil comandado por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que ahora se prepara para el asalto a la presidencia de la Generalitat. Pero también un argumento para sus rivales, a la hora de relacionar estas ausencias con un supuesto abandono del sector educativo en este territorio.

Sea como fuere, Mazón ya ha dicho su última palabra como conseller, argumentando que ha llegado la hora dedicarse a su partido. Su nombre sonó no hace demasiado para sustituir a Fran Ferri como síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, un responsabilidad que, asegura, nunca quiso ostentar. Ahora hay quien lo coloca como candidato a jefe del Consell si finalmente no lo fuera Mónica Oltra. De momento, no lo ha descartado.