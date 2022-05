La Diputación da un golpe de timón y desplaza el Congreso Nacional del Agua de Orihuela a Albatera

La controversia en torno a la gestión hídrica en la provincia, lejos de amainar, se recrudece. No solo a cuenta del hachazo que el Gobierno central pretende asestar al trasvase Tajo-Segura, sino también a raíz del Congreso Nacional del Agua, que este año cumple su cuarta edición. A diferencia de las anteriores, esta vez no se celebrará en Orihuela, sino que se desplazará a Albatera. La decisión ha sido adoptada por la Diputación de Alicante, que organiza el evento, y ha desatado un chaparrón de críticas del PSPV-PSOE hacia la institución que preside Carlos Mazón, líder regional del PP. Para los socialistas, este golpe de timón no es para nada casual, sino que responde a una maniobra orquestada a modo de vendetta a raíz de la moción de censura que despojó de la Alcaldía de la capital de la Vega Baja a Emilio Bascuñana (PP) y puso el bastón de mando en manos de Carolina Gracia (PSOE). Se trata de un argumento que rechaza la responsable de Ciclo Hídrico en la Diputación, Ana Serna, que niega que se trate de un ajuste de cuentas de tinte partidista y defiende que el objetivo, a partir de ahora, es que dicho cónclave se celebre de forma itinerante, porque los municipios pequeños como Albatera, del que, precisamente, es regidora, también tienen derecho a ser la sede de actividades de este tipo.

El Congreso Nacional del Agua, que en esta edición gira en torno a "Agua, energía y medio ambiente", se celebrará en septiembre en el municipio que gobierna Serna, vicepresidenta segunda de la Diputación y mano derecha de Mazón en el día a día del Palacio Provincial. La decisión de desplazar hasta allí este cita anual trascendió a partir de una modificación de crédito preparada por el Ayuntamiento de Albatera con tal de sufragar parte de los gastos de organización del evento. En total, 25.000 euros. En el pleno municipal de dicha localidad ejerce como portavoz del grupo socialista Rosa Guillén, quien se integra en la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE como secretaria de Políticas del Agua. Guillén cuestiona que Serna, y por extensión Mazón, "politicen" esta iniciativa con la pretensión de evitar cualquier tipo de protagonismo de la flamante alcaldesa de Orihuela. En esa línea, explica que en las anteriores ediciones se reservaba a Bascuñana la potestad de inaugurar y clausurar el congreso y subraya que, ahora, los mandatarios del PP quieren impedir a toda costa darle voz y que sea Serna la que, en cambio, asume un papel preponderante, lo que no deja de ver como una decisión "poco higiénica" en términos políticos. Guillén recalca que entiende que acoger este congreso es algo que puede ser bueno para Albatera, pero no acepta que obedezca a un uso partidista. Por contra, Serna alega que en esta decisión no ha tenido nada que ver Mazón, y asegura que ha sido ella, en consenso con el resto de organizadores, la que ha apostado por sacarlo de Orihuela. Defiende que, históricamente, los grandes eventos de la Vega Baja y el Baix Vinalopó se han celebrado siempre en Orihuela, Torrevieja o Elche , y aboga por que las localidades de menor tamaño también tengan derecho a este tipo de oportunidades. "No tiene nada que ver con Carolina Gracia, que estará igualmente invitada y tendrá su espacio de intervención", asegura Serna. Dice además que se ha ofrecido para acoger el congreso el Ayuntamiento que ella preside para no tener que cargar a otro con los gastos de organización, asegurando que será rotativo en ediciones venideras. "No tiene nada que ver con que gobiernen unos u otros", zanja Serna, que asegura no entender a qué obedece esa polémica.