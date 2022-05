El PSOE pide la dimisión de Mazón por anunciar proyectos sin tener competencias la Diputación

El portavoz del grupo socialista en la Diputación Provincial de Alicante, Toni Francés, ha pedido la dimisión del presidente de la institución, el popular Carlos Mazón, por considerar que usa el organismo como "plataforma electoral". Francés critica que el también líder del PPCV haya realizado en los últimos días anuncios de proyectos en que la institución que preside no puede ejecutar al carecer de competencias. En este sentido, se refiere a los estudios de viabilidad anunciados por Carlos Mazón para impulsar un tranvía en Elche y otro que conecte Dénia con Gandía, en la Marina Alta. "Ya está bien de utilizar a la Diputación de Alicante en su promoción personal, anunciando proyectos que nada tienen que ver con la Diputación, para los que no tiene ninguna competencia", ha criticado el portavoz socialista de la Diputación.

Para el PSOE, con este tipo de anuncios lo único que hace Mazón es "mentir" a los ciudadanos, puesto que Diputación no puede asumir estas actuaciones, mientras que "sigue negándose a cumplir con su obligación constitucional de ayudar y apoyar a los municipios de la provincia al no participar en el Fondo de cooperación Municipal". Francés recuerda que la Diputación está para ayudar a los municipios, un trabajo que asegura "no está realizando", y que lo único que hace el presidente de la institución provincial es "confundir y hacer electoralismo barato". Por ello, pide a Mazón que siga el ejemplo de Alberto Núñez Feijóo que ha dejado la presidencia de Galicia para dedicarse a su partido, como líder nacional del PP, y a su candidatura. "Es momento de que deje de utilizar al organismo provincial para hacer su campaña electoral", ha indicado Mazón. Toni Francés remarca que lo que debería hacer es "dimitir de su cargo" como presidente de la Diputación si quiere hacer campaña a las autonómicas, y asegura que su partido no puede permitir que Mazón siga utilizando "de forma vergonzosa" la Diputación "para sus fines políticos personales".

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunció, después de rechazar el pleno ilicitano (con los votos de PSOE y Compromís en contra de toda la oposición) pedir al Consell que inicie los trámites para implantar el tranvía en Elche, que la Diputación seguirá pagando el estudio para analizar la viabilidad de este transporte en la ciudad. Y este jueves, en una línea parecida, anunciaba en Teulada-Moraira que la institución que preside impulsará y desarrollará un estudio de viabilidad para la ejecución del tranvía de Dénia a Gandia, con el objetivo de incardinar el norte de la provincia de Alicante con el sur de la provincia de València. Al invadir, incluso, el límite territorial de la Diputación alicantina, Mazón añadía que propondrá al presidente de la Diputación de València sumarse a este proyecto intracomunitario.

No obstante, desde el PSPV, el diputado autonómico y alcalde de Xàbia, José Chulvi, ha censurado que Carlos Mazón "se dedique a prometer un tren de la costa sobre el que no tiene ninguna capacidad de decisión" y ha señalado que el Gobierno central ya tiene en marcha las actuaciones para el Tren de la Costa, explicando que actualmente se encuentra en proceso de evaluación ambiental.