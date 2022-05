La consellera Carolina Pascual asiste a su último pleno ordinario del Consell

Pascual cierra así una etapa que comenzó en el segundo mandato del Botànic, cuando el jefe del Consell formalizó su apuesta personal para dar más peso a la provincia y ahondar en la línea de la descentralización institucional que defiende. Sin embargo, no ha acabado de tener la proyección y la visibilidad que se buscaba en un territorio que se considera clave.

La ilicitana y estuvo a punto de dimitir cuando no había cumplido el primer año de mandato a raíz de que la Conselleria de Economía, en manos de Compromís, finalmente se quedara en su presupuesto con 50 millones destinados a Innovación. De hecho, los choques de competencias con Economía marcaron sus inicios, a lo que se suma el hecho de que asumió el reto de poner en marcha una conselleria desde cero. Tampoco salió muy bien parada con el polémico reparto de ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación, a raíz de las escasas asignaciones que ha venido recibiendo sistemáticamente la provincia.

De la Universidad al Gobierno valenciano

Ingeniera en Telecomunicaciones, hasta hace tres años Carolina Pascual era profesora en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante y decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. De hecho, fue la primera mujer que asumió la responsabilidad de decana, ya no sólo en la Comunidad, sino en una demarcación a nivel nacional. Sin embargo, su vida dio un giro cuando el presidente del Consell, Ximo Puig, la llamó para ser consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Una llamada que, admite, en absoluto esperaba. «No se me había pasado nunca por la cabeza. Un par de semanas antes, si me lo hubieran dicho, incluso me habría reído», confiesa. Un giro de 180 grados que, en casa, le dicen que lo llevan bien, aunque reconoció en aquel momento que el cambio había sido muy grande, sobre todo en cuanto a la disponibilidad de su tiempo. La agenda era muy exigente, y tiene una hija que entonces tenía 14 años. «Cuando acepté ser consellera, les pedí a mi marido y a mi hija que fuéramos un equipo, y que me echaran una mano para que yo pudiera hacer esto. Sin apoyo en casa, hubiera sido muy complicado. Estoy haciendo esto gracias a ellos», admitió la consellera ilicitana cuando aterrizó en el Ejecutivo.

Defensora de que la innovación y la tecnología siempre tienen que servir para mejorarla vida de las personas en todos los ámbitos, en el poco tiempo libre que le queda le gusta caminar, la música, el cine, viajar, leer y, sobre todo, pasar tiempo con su familia y con sus amigos. Constante, reflexiva y observadora, su ingreso en Telecomunicaciones fue por casualidad. Simplemente quería hacer algo que no hubieran estudiado sus hermanas, por lo que, de entrada, tuvo que descartar Física, Química e Ingeniería Agrónoma.