Marzà pasará de la primera fila a la tercera en el pleno de las Cortes

El hasta este lunes conseller de Educación, Vicent Marzà, pasará en el pleno de las Cortes que comienza este miércoles de la primera fila a la tercera del hemiciclo. Marzà deja por primera vez el banco azul del Consell desde que fue elegido diputado en las elecciones de mayo de 2015. Desde hoy Marzà es parlamentario raso.

Su grupo, Compromís, ha tramitado este martes un escrito en el que sitúa al diputado en la segunda fila del grupo, una por detrás de la síndica, Papi Robles.

Marzà no se sentará en la primera fila del grupo parlamentario en las Cortes porque él mismo ya anunció la semana pasada que no habrá cambios en el grupo y que no tiene ninguna intención de ser síndic. De hecho, añadió que la actual portavoz, Papi Robles, está realizando un gran trabajo. Marzà se sentará en el escaño que ocupa en este momento la diputada de Compromís Graciela Ferrer, una fila por detrás de la síndica y de los adjuntos Aitana Mas, Mònica Àlvaro y Juan Ponce.

Robles aseguró ayer que ella ha trabajado muchos años con Marzà y que siempre se han entendido muy bien. «No hemos hablado de cambios en el grupo», afirma Robles, que no ve a Marzà en las comisiones de Educación y Cultura, las áreas que ha gestionado estos años en el Consell. «Hemos estado hablando del pleno, del grupo, estamos viendo las competencias que tiene cada uno y Marzà será uno más y estamos ya mirando como podemos reorganizamos, ya lo hicimos en enero al producirse la salida de Fran Ferri, las decisiones se tomarán a final de mes, el último jueves».

Marzà anunció por sorpresa su dimisión como conseller de Educación el pasado miércoles, en el marco de una remodelación más amplia del Consell que ha acabado por provocar cinco cambios.

El ahora diputado de Compromís asegura que va a dedicarse a potenciar su partido de cara al próximo ciclo electoral, autonómicas en mayo de 2023 y generales unos meses después. «Hace mucha falta fortalecer Compromís para conseguir una alternativa más potente», aseguró.