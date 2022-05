Puig prefiere el Benidorm Fest o los Goya a una visita de Juan Carlos I para promocionar la Comunidad

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la Comunidad Valenciana apuesta por promocionar su imagen con eventos como el Benidorm Fest, los Goya o la Copa Davis y ha respondido de esta manera al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que afirmó que era una "magnífica noticia" que el rey emérito, Juan Carlos I, visite Sanxenxo este fin de semana por su "impacto positivo".

"Nosotros preferimos promocionar el Benidorm Fest o los premios Goya, que aportan más valor", ha afirmado y ha aseverado que "no es motivo de orgullo y satisfacción" lo que ha hecho Juan Carlos I.

El presidente autonómico ha reivindicado su defensa de la Constitución, pero "otra cosa es la apreciación que tenga de lo que ha hecho una persona en una institución, que no ha actuado de manera decente", ha agregado.

Respecto a la defensa de la derecha de la vuelta del rey emérito, Puig ha señalado que "cada uno tiene su concepto de ética y moral" y que los ciudadanos "han visto con toda claridad el comportamiento no adecuado" de Juan Carlos I. "No cumplir con los deberes de Hacienda es una cuestión que afecta al corazón de la democracia, sentirse orgullosos no es razonable", ha agregado.

Por ello, ha insistido en que la promoción de la Comunidad Valenciana que prefiere es "mejorar la hipoteca reputacional, acabar con la imagen de corrupción y eventos como el Benidorm Fest, los Premios Goya o la Copa Davis". "Son eventos que generan imagen positiva, otros no aportan valor", ha agregado.

Puig ha participado esta mañana en la reunión del grupo socialista en las Cortes valencianas, un grupo que pasa a estar liderado por Ana Barceló, nueva síndica, tras la renuncia de Manolo Mata.

La exconsellera de Sanidad se ha sentado por primera vez en el hemiciclo en el escaño de síndica del grupo socialista, mientras que el exconseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha pasado a ocupar un escaño en la tercera fila, en el grupo Compromís.

De esta forma, en el pleno de las Cortes de este miércoles se han visibilizado los efectos de la remodelación del Consell acometida este lunes por el jefe del Consell.

El presidente de la Cámara, Enric Morera, ha dado la bienvenida al inicio de la sesión plenaria a la nueva síndica socialista, y ha destacado que su nombramiento supone que los seis grupos parlamentarios tienen al frente a una mujer, lo que supone un avance en la igualdad y un "hito en el parlamentarismo".

Barceló ha dejado el banco azul destinado al Consell, en la primera fila del hemiciclo, y ha pasado a la segunda fila, en el escaño situado justo detrás del president de la Generalitat, Ximo Puig, mientras que Marzà ha abandonado también el banco azul y se ha sentado junto a sus compañeros de grupo, en la tercera fila y justo detrás de la síndica adjunta de Compromís Aitana Mas.

Además, la hasta ahora directora general de Cooperación Internacional del Desarrollo en la Conselleria de Participación, Xelo Angulo, ha tomado posesión del escaño de diputada autonómica en el grupo socialista, en sustitución de Mata.