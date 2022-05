Ana Serna: «En el trasvase jamás podemos ir con el PSPV porque no defendemos lo mismo»

¿Qué le ha llevado a formar parte del comité nacional del Partido Popular?

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Carlos Mazón y a Alberto Núñez Feijóo. Siento que se confirma el trabajo que he venido realizando desde hace tiempo, que no lo estoy haciendo mal. Es un premio al trabajo que recibo con orgullo, agradecimiento y, también, preocupación, porque es una gran responsabilidad. La confianza que han depositado en mí la voy a devolver en forma de trabajo.

«Feijóo es la única opción para sacar al país de la situación que estamos viviendo. Hace política de altura y para personas adultas»

Mazón estaba muy significado con Pablo Casado y Teodoro García Egea, ¿le puede pasar factura este hecho?

No hay que confundirse. Al final, hay que apartar a los partidos de los personalismos. Somos personas, hoy está Feijóo de presidente nacional y Mazón de presidente regional. Mañana puede no ser así. Las bases estamos para apoyar al partido. Ahora nos encontramos a tope con Feijóo. Es la única opción de sacar al país de la situación que estamos viviendo. Feijóo lo tiene claro, y hace política de altura, para adultos.

¿Cómo se explica que el PPCV haya ganado peso en la ejecutiva?

La Comunidad Valenciana es, sin desmerecer a nadie, una de las zonas más importantes de España. Había una época en la que estábamos donde nos correspondía, pero, desde que llegó el Gobierno del Botànic, vamos en caída libre. Ahora nos estamos volviendo a situar en el lugar que no deberíamos haber abandonado nunca. Mazón es un animal político y nos va a posicionar donde nos corresponde.

«En las listas del PP buscamos gente que viva en el mundo real, que conozca la calle, los problemas y aporte soluciones»

¿Qué perfil buscan para confeccionar las listas electorales?

Lo más importante es dar con políticos responsables. Responsables políticos hay muchos; al revés, pocos. Queremos gente que viva en el mundo real, que conozca la calle, los problemas de los ciudadanos, sus inquietudes, y aporte soluciones. Cuando asumes un cargo, tienes que ser consciente de la responsabilidad que ocupas. Va más allá de aparecer en las fotografías.

¿Aspira a suceder a Mazón al frente de la Diputación?

La carrera por la Generalitat la vamos a ganar porque tenemos al mejor candidato. Esta Comunidad necesita un cambio. A partir de ahí, mi hoja de ruta pasa por la defensa del trasvase, como diputada de Ciclo Hídrico que soy. Nunca me planteo futuribles, es una decisión -la sucesión de Mazón- que se tendrá que tomar cuando corresponda. Soy alcaldesa de Albatera y me ocupo de mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos y el municipio.

La estrategia de Mazón para llegar a la Generalitat, ¿le está pasando factura a la actividad de la Diputación en el día a día?

No lo creo. Mazón ha llegado a la política para mejorar la provincia, con planes como los del agua o los del deporte que la única intención que tienen es elevar la calidad de vida de los alicantinos. No ha descuidado la Diputación. Es un caso simular al mío, ya que gestiono el Ayuntamiento de Albatera y el área de Ciclo Hídrico.

Entonces, ¿no cree que les falta impulso a los diputados?

Nunca en la historia de la Diputación se ha aportado tanto dinero a los municipios de la provincia con la intención de mejorar la calidad de vida y las infraestructuras y construir otras. Tampoco se había estado tan cerca de los municipios como ahora.

¿Por qué han desplazado el Congreso Nacional del Agua de Orihuela a Albatera?

Soy defensora del municipalismo, como el presidente. Siempre me he preguntado por qué todo se centra en los grandes municipios. No tengo nada contra ellos, está claro que Albatera no puede competir por algunos eventos con Orihuela o Torrevieja. Pero nuestra apuesta por la descentralización es firme. El congreso no viene a Albatera para quedarse, rotará cada año por un municipio. La Vega Baja es la mejor comarca para este encuentro por el déficit hídrico que tenemos.

«Que el Congreso del Agua se lleve a Albatera no supone un castigo a Orihuela por perder la Alcaldía, pero la moción fue injusta»

¿No es un castigo del PP a Orihuela al perder la Alcaldía?

No hemos buscado ese cariz en ningún instante. Es una cuestión a la que le llevábamos dando vueltas en el área de Ciclo Hídrico desde que llegué. Lo habíamos hablado con la UA e Hidraqua. Me parece injusto que municipios más pequeños no puedan acoger este congreso. El PSOE siempre dice que apuesta por descentralizar todo. Eso no quita para que piense que la moción de censura era injusta y olía mal.

¿Temen que Vox consiga un sorpasso en la Vega Baja?

Mis días son tan intensos que no puedo pararme a pensar en sorpassos de Vox. Es decisión de los ciudadanos valorar si tenemos que revalidar o necesitamos un cambio. Me preocupa sacar mi proyecto adelante y hacer las cosas bien, lo demás no me lo planteo en el día a día y, menos, lo que pasará dentro de un año. Ahí tendremos un examen y los ciudadanos decidirán si lo que hemos hecho merece la pena.

Antes decía que su hoja de ruta pasa por la defensa del trasvase, ¿en qué se va a traducir eso?

No me gusta remitirme al pasado, pero sí hacer memoria. En 2018 Pedro Sánchez anunció que acabaría con el trasvase y lo está cumpliendo. Jamás vamos a poder hacer un frente común con el PSPV porque no defendemos lo mismo. Por encima de las siglas deben estar los intereses de la provincia y los municipios. En el caso del Partido Socialista, no es así. Nosotros lo estamos alertando desde hace muchos años.

¿Qué es lo que más echa en falta dentro de este escenario?

Que Ximo Puig coja el toro por los cuernos y le cuente a la ministra Ribera los problemas que tiene la provincia. Hemos recibido un hachazo tras otro por su parte. Es una cuestión política que no se basa en criterios técnicos. Puig pretende arreglarlo por la vía judicial y ahí no sabemos qué puede pasar. Y, al final, lo pagan los agricultores y los ciudadanos.